https://ukraina.ru/20261106/peregovory-s-iranom-general-duka-i-sud-nad-nim-itogi-6-noyabrya-1084329999.html

Переговоры с Ираном, генерал Дука и суд над ним. Итоги 6 ноября

Переговоры с Ираном, генерал Дука и суд над ним. Итоги 6 ноября - 06.11.2026 Украина.ру

Переговоры с Ираном, генерал Дука и суд над ним. Итоги 6 ноября

В Кремле раскрыли подробности переговоров президента России Владимира Путина с секретарём Совбеза Ирана Мохсеном Резаи. Служба безопасности Украины попросила ВАКС провести суд над генералом СБУ Сергеем Дукой в закрытом режимом

2026-11-06T18:00

2026-11-06T18:00

2026-11-06T18:07

эксклюзив

хроники

дональд трамп

такер карлсон

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набу

сбу

али хаменеи

иран

россия

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Президент России Владимир Путин и секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсен Резаи обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.Также они поговорили о поставках российского газа и строительстве железнодорожного участка Решт — Астара."Обсуждались <...> вопросы международной и региональной повестки дня", — сообщила пресс-служба Кремля.Также участники встречи поговорили о развитии сотрудничества в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.Также в Кремле сообщили, что Резаи передал Путину послание верховного руководителя Ирана Сейеда Моджтабы Хаменеи."Мохсен Резаи передал президенту России послание Верховного руководителя Ирана Сейеда Моджтабы Хаменеи", – отмечалось в сообщении.Как позднее сообщил заместитель секретаря иранского Высшего совета национальной безопасности Али Багери Кяни, послание Хаменеи к Путину касалось отношений двух стран.Багери Кяни также отметил, что послание содержало оценки иранской стороны двустороннего сотрудничества с Россией, а также перспективы взаимодействия."Это послание содержало положения и видение Ирана касательно двусторонних отношений, а также перспективы этого сотрудничества и взаимодействия, чтобы российская сторона имела более четкое представление о сотрудничестве с Ираном под руководством Моджтабы Хаменеи", – добавил он.По словам Багери Кяни, реализация с Россией совместных проектов помогут разрушить надежды ряда стран, в том числе США, на оказание давления в отношении Ирана. Среди проектов он назвал поставки российского газа, а также международный транспортный коридор "Север-Юг". По его словам, совместные с Россией проекты Иран может использовать как для собственного развития, так и для развития и выстраивания безопасности региона.Тем временем в США связали проигрыш республиканцев на довыборах в Конгресс с нападением Соединённых Штатов на Иран."Итак, мы можем сказать без преувеличения и без злорадства — это конец эпохи [президента США Дональда] Трампа. После прошлой ночи все закончено. Все знали, что республиканцев ждет разгром из-за войны в Иране. Все это знали. А они просто хотели, чтобы вы знали, что это совсем не так. Важно это сказать, потому что эти люди разрушили не просто Республиканскую партию, но и нанесли серьезный ущерб стране. И это не впервые — это не первая война, в которую эти люди нас втянули, и это даже не третья война. Соединённые Штаты обанкротились из-за этих войн", – заявил популярный американский ведущий Такер Карлсон.По его словам, американское руководство совершило ошибку, поставив во главу угла не свои интересы."Неправильно, когда лидер выбирает другую страну вместо вас. Так же как было бы неправильно, если бы отец повез соседских детей в Диснейленд, пока его собственные дети голодают. Это аморально. И именно это и сделал Трамп – он выбрал Израиль вместо Соединённых Штатов. Об этом лгут, но все это видят. Это совершенно очевидно. И это просто неправильно", – подчеркнул Карлсон.О том, что война с Ираном стала причиной фиаско Республиканской партии, заявил и американский вице-президент Джей Ди Вэнс."Причиной нашего поражения стала война. Президент сам заявил об этом прошлой ночью", – написал он в социальной сети X в среду, 4 ноября.По его словам, избирателей с республиканскими взглядами стала достаточно высокой, однако многие из них предпочли проголосовать за демократов из-за недовольства нынешней администрацией.По словам Вэнса, такие избиратели, согласно одному из опросов, назвали четыре вещи, которые необходимо сделать, чтобы они вернулись к республиканцам: закончить войну, сфокусироваться на снижении стоимости жизни и инфляции, на внутренних проблемах США и пересмотреть принципы отношений с Израилем.Ещё до выборов Маск сообщал, что Трамп может пойти на поводу у Израиля и нанести ядерный удар по Ирану."Под давлением [премьера Израиля Биньямина] Нетаньяху администрация Трампа может нанести ядерный удар по Ирану в течение нескольких дней", – написал Карлсон тогда в соцсетях.Вероятной целью он назвал гору Пикакс, где, по данным израильской разведки, Иран мог возобновить обогащение урана. Карлсон отметил, что объект имеет почти 100-метровый слой защиты, поэтому "единственным вариантом является ядерный удар".Карлсон заявил, что Нетаньяху настойчиво добивается этого из-за шаткой политической ситуации после выборов в Израиле. Трамп, по информации журналиста, ещё не принял решения и консультируется с советниками, включая вице-президента Вэнса и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа. И Вэнс, и Уиткофф склоняются к сделке с Ираном.Скрытый ДукаИсточники издания "Украинская правда" сообщила, что Служба безопасности Украины направила письмо в Высший антикоррупционный суд, который приступил к рассмотрению меры пресечения для подозреваемого по делу "Карфаген" генерала СБУ Сергея Дуки. Письмо касалось возможного теракта. Именно им и обосновывалась необходимость провести заседание в закрытом режиме.Адвокат Дуки в свою очередь заявил, что открытое заседание может нанести вред здоровью его подзащитного. Также адвокат заявил, что НАБУ и СМИ распространили информацию о месте проживания Дуки и теперь в России "знают, где он живет".В конечном итоге судья решил часть заседания проводить в закрытом режиме, а часть — в открытом. При этом о том, что заседание пройдёт в таком формате, журналисты узнали постфактум.Начало заседания затягивалось, а в какой-то момент присутствующим представителям СМИ просто включили трансляцию на экране телевизора. Так журналисты узнали, что Дука находится в суде. Притом судебная охрана никого не впустила в зал с генералом. Журналисты пытались звонить в пресс-службу ВАКС, но там на звонки не ответили. В итоге некоторые сотрудники СМИ получили ответ в виде сообщения. Оно гласило, что такая ситуация сложилась из-за нехватки места.Журналисты были обескуражены: днём ранее для такого же количества журналистов в ВАКС нашлось место.По информации "Украинской правды", залог за Дуку может составить 100 млн грн. (около 181 млн грн. – Ред.).Ранее руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов завил, что во время обыска у первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергея Дуки сам генерал Дука угрожал следователям НАБУ пистолетом, разбивал молотком технику, а бойцы спецподразделения СБУ "Альфа" пытались его эвакуировать.Обыски проходили в рамках операции "Карфаген", которая касалась преступной организации, участники которой наладили систематическое предоставление неправомерной выгоды высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов за беспрепятственную деятельность мошеннических колл-центров, торговлю наркотиками и другую незаконную деятельность.Подробнее о деле "Карфаген" — в статье Павла Волкова "Называли наркобаронов "братьями" и отчаянно защищали Зеленского: НАБУ пришло за СБУ"

https://ukraina.ru/20261106/v-irane-proigral-na-ukraine-esch-est-shans-trampu-predstoit-ochen-trudnyy-vybor-1084320678.html

https://ukraina.ru/20261105/tri-bedy-shoumenov-ot-politiki-tramp-i-zelenskiy-pogoreli-na-odnom-i-tom-zhe-1084292632.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, дональд трамп, такер карлсон, республиканская партия, набу, сбу, али хаменеи, иран, россия, израиль