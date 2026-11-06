https://ukraina.ru/20261106/gbr-sprashivaet-povara-k-starshemu-leytenantu-vsu-prishli-za-smku-v-shou-1084322600.html

ГБР спрашивает повара: к старшему лейтенанту ВСУ пришли за съёмку в шоу

ГБР спрашивает повара: к старшему лейтенанту ВСУ пришли за съёмку в шоу - 06.11.2026 Украина.ру

ГБР спрашивает повара: к старшему лейтенанту ВСУ пришли за съёмку в шоу

Сотрудники Государственного бюро расследований Украины сообщили о подозрении старшему лейтенанту ВСУ, которая вместо лечения участвовала в съёмках шоу "МастерШеф"

2026-11-06T16:06

2026-11-06T16:06

2026-11-06T16:06

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"По материалам следствия, с апреля по август 2025 года военнослужащая официально находилась на стационарном лечении в одном из военно-медицинских учреждений. Однако фактически большую часть этого времени она проводила вне больницы. Женщина находилась в Киеве, Харькове и в Одесской области, занималась своими делами и даже участвовала в съёмках популярного кулинарного проекта "МастерШеф". В то же время командование воинской части считало, что офицер проходит лечение, и продолжало начислять ей положенные выплаты", – говорилось в сообщении.В целом государству был нанесен ущерб в размере почти 250 тыс. грн. (около 450 тыс. руб. – Ред.), сообщили в ГБР. Там же указали, что проверяют возможную причастность к произошедшему других лиц. Так, следователи выясняют, способствовали ли должностные лица военно-медицинского учреждения оформлению документов о стационарном лечении без фактического пребывания пациентки в больнице.Самой военнослужащей сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 409 – "Уклонение от военной службы путем обмана в условиях военного положения" – и ч. 3 ст. 190 – "Мошенничество, совершенное в условиях военного положения, повлекшее значительный ущерб" – Уголовного кодекса Украины.Досудебное расследование продолжается. Сотрудники ГБР устанавливают все обстоятельства махинации и возможных соучастников.Также на сайте ГБР опубликовали фото женщины, в т. ч. и во время участия в шоу. Несмотря на то, что её лицо заблюрили, украинские СМИ назвали имя старшего лейтенанта. Это Виктория Кузнецова, которая ныне живёт в Коломые Ивано-Франковской области. Ей 27 лет. Она принимала участие в 16-м сезоне шоу. При этом на сайте проекта она описана как бывшая военная, работавшая штурманом в ВСУ."Я жила почти всю жизнь в Харькове. С 2015 года была в ВСУ штурманом. А сейчас мечтаю открыть свою пекарню с концепцией: хлеб, масло, кофе", – говорила она.На странице проекта "МастерШеф" с Кузнецовой уже появились комментарии украинцев."Чем думала, будучи военной, быть на больничном и пойти на "МастерШеф" – явно не головой, а кастрюлей", – написал один из комментаторов.Автор другого сравнивал отношение к Кузнецовой с отношением к мобилизованным."Вот так и получается. Военные не хотят выполнять свой долг, а простых ребят из-за таких ухилянтов ловят и на мясо отправляют. Давала присягу вот и иди в ЗСУ а не прячься за чужими спинами", – указывал он.На странице самой Кузнецовой в соцсетях фото не только с Украины, но и из других стран, например из Франции. На других фото она позирует. В одном из видео Кузнецова также рассказала о расставании с молодым человеком. Кроме того, Кузнецова ведёт и собственную кулинарную страничку. Пока в её соцсетях нет информации о визите следователей ГБР.

https://ukraina.ru/20261104/v-shturm-khodyat-pekhotintsy-ekspert-raskryl-pochemu-ii-ne-spast-vsu-ot-razgroma-1084254070.html

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