https://ukraina.ru/20261106/poka-stolitsa-zamerzaet-u-kievskikh-kommunalschikov-ustroili-ekstrennye-obyski-1084320935.html

Пока столица замерзает: у киевских коммунальщиков устроили экстренные обыски

Пока столица замерзает: у киевских коммунальщиков устроили экстренные обыски - 06.11.2026 Украина.ру

Пока столица замерзает: у киевских коммунальщиков устроили экстренные обыски

В офисе коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" проходят обыски, связанные с проверкой проектов по подготовке украинской столицы к зимнему периоду, сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА)

2026-11-06T14:50

2026-11-06T14:50

2026-11-06T14:50

новости

киев

виталий кличко

украина.ру

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Правоохранительные органы заинтересовались ходом реализации программ, направленных на создание резервных источников питания и запуск объектов распределенной когенерации в мегаполисе. В свою очередь, в "Киевтеплоэнерго" подчеркнули, что данные контракты еще даже не были профинансированы, а акты выполненных работ сторонами не подписывались. В городской администрации заявили, что подобные следственные действия могут свидетельствовать о прямом политическом давлении.Ситуация с коммунальной инфраструктурой в Киеве при этом остается критической. Накануне мэр украинской столицы Виталий Кличко признал, что стабильная работа систем жизнеобеспечения города находится под большим вопросом. В связи с этим столичный глава призвал горожан самостоятельно готовиться к самым неблагоприятным зимним сценариям.Подробнее - в материале "Существование под вопросом": Кличко заявил о критической ситуации в Киеве на сайте Украина.ру.

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новости, киев, виталий кличко, украина.ру