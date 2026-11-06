Пока столица замерзает: у киевских коммунальщиков устроили экстренные обыски
© Фото : Украина.ру / Перейти в фотобанкКиев коммунальная служба коммунальщики аварийная Киевтеплоэнерго
© Фото : Украина.ру
В офисе коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" проходят обыски, связанные с проверкой проектов по подготовке украинской столицы к зимнему периоду, сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА)
Правоохранительные органы заинтересовались ходом реализации программ, направленных на создание резервных источников питания и запуск объектов распределенной когенерации в мегаполисе.
В свою очередь, в "Киевтеплоэнерго" подчеркнули, что данные контракты еще даже не были профинансированы, а акты выполненных работ сторонами не подписывались.
В городской администрации заявили, что подобные следственные действия могут свидетельствовать о прямом политическом давлении.
Ситуация с коммунальной инфраструктурой в Киеве при этом остается критической. Накануне мэр украинской столицы Виталий Кличко признал, что стабильная работа систем жизнеобеспечения города находится под большим вопросом. В связи с этим столичный глава призвал горожан самостоятельно готовиться к самым неблагоприятным зимним сценариям.
Подробнее - в материале "Существование под вопросом": Кличко заявил о критической ситуации в Киеве на сайте Украина.ру.
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