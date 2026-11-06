Премию мне! Киевляне выживают без света и воды, местный чиновник требует денег - 06.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261106/premiyu-mne-kievlyane-vyzhivayut-bez-sveta-i-vody-mestnyy-chinovnik-trebuet-deneg--1084324583.html
Премию мне! Киевляне выживают без света и воды, местный чиновник требует денег
Премию мне! Киевляне выживают без света и воды, местный чиновник требует денег - 06.11.2026 Украина.ру
Премию мне! Киевляне выживают без света и воды, местный чиновник требует денег
Пока в Киеве перекрывают дороги, требуя вернуть свет, а власть перекладывает ответственность друг на друга, в столице обнаружился еще один "пострадавший". Им оказался глава Деснянского района украинской столицы Максим Бахматов
2026-11-06T16:24
2026-11-06T16:24
киев
львов
виталий кличко
владимир зеленский
верховная рада
офис президента
рада
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/06/1084324837_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_966247a35b8209ea28accf713b116197.jpg
Человек, как пишут украинские СМИ, не построивший ни одного укрытия в Киеве и, по данным украинских СМИ, ежегодно загребающий миллионы в свои карманы, пожаловался, что мэр украинской столицы Виталий Кличко не платит ему премии. Во время интервью Бахматов потребовал 120 тысяч гривен ежемесячно сверх зарплаты. Кто же ему эти деньги даст, задались тут же вопросом в комментариях под постом в одном из украинских пабликов."Может, киевляне, которые пятые сутки сидят без света и тепла?" — сыронизировали в ответ другие комменторы.Украинский паблик не забыл напомнить и о том, как сейчас живет этот "бедный" чиновник. За время СВО Бахматов купил квартиру в столице за 1,6 миллиона гривен. Приобрел и переписал на мать-пенсионерку 50% квартиры во Львове почти за 2,5 миллиона, а также паркоместо в Киеве стоимостью более 750 тысяч. Помимо этого, купил себе авто за 4 миллиона, жене — за 2 миллиона. По данным того же украинского Телеграм-канала, Бахматов прикупил себе "пару золотых слитков". И при всем этом жалуется, что ему не дают отпуск, поэтому он вынужден был поехать на отдых, выписав себе больничный. На что также следует обратить внимание, Бахматов ранее был резидентом "Камеди Клаб", однако и сейчас продолжает шутить над киевлянами. Помимо своих высоких запросов он предложил киевлянам рыть ямы для туалетов во дворах Троещины. Видимо, это и есть его вклад в "обороноспособность" столицы.Его слова связаны с постоянными перебоями воды в Киеве. Совсем недавно все громче стали звучать разговоры об эпидемиологической катастрофе. 12 октября заместитель генерального директора "Киевводоканала" Сергей Горкуценко в интервью "Экономической правде" обрисовал перспективу, которая может ждать украинскую столицу."Не будет воды — воду принесете в баклажке, приедет водовозка, будет стоять емкость. Не будет канализации — через три дня будет эпидемиологическая катастрофа, потому что никто не бросит пользоваться канализацией", — заявил он.По словам Горкуценко, в приоритете сделать все, чтобы отводить стоки. Потому что без воды можно и с баклажкой посидеть, а вот без канализации — извините.Стоит отметить, что, вероятнее всего, мэру Киева между тем далеко не до Бахматова с его зверским аппетитом. Кличко сам недавно попал в громкий скандал, связанный с обвинениями Владимира Зеленского. В середине октября глава киевского режима публично обвинил власти столицы в провале подготовки к зиме. По его словам, "по состоянию на середину октября фактически по всей стране, даже в приграничных и прифронтовых областях, выполнение планов устойчивости выше, чем в Киеве".В тот же день мэра города вызвали в Верховную Раду, и он заявил, что центральная власть готовит его отставку и замену главой военной администрации. По его словам, обвинения распространяют паблики, связанные с Офисом президента.Проблемы со светом мэр списал на обстрелы, подчеркнув, что "городской глава не отвечает за ПВО". Покидать должность до следующих выборов он не собирается, поскольку был избран общиной.А уже сегодня, 5 ноября, Зеленский вновь обрушился на городские власти Киева, обвинив тех в проблемах с электричеством и отоплением. Получается, премии Бахматову все-таки не видать? Подробнее о конфликте между мэром украинской столицы и главой киевского режима — в публикации Крысиная возня в обесточенной Раде: полная хронология конфликта Зеленского и Кличко.Накануне между тем стало известно, что в украинской столице на фоне многодневных отключений света начались стихийные протесты. По словам киевлян, некоторые дома почти пять суток остаются без стабильного снабжения, а свет включают всего на 20 минут. Об этом — в материале Световой майдан: киевляне вышли на стихийный протест.
https://ukraina.ru/20261102/kholera-gepatit-i-bryushnoy-tif-kievlyan-napugali-novym-prognozom-1084226443.html
киев
львов
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/06/1084324837_0:0:1211:908_1920x0_80_0_0_df21fc98b48af73f2127dc1d5c9fd861.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
киев, львов, виталий кличко, владимир зеленский, верховная рада, офис президента, рада, новости
Киев, Львов, Виталий Кличко, Владимир Зеленский, Верховная Рада, Офис президента, Рада, Новости

Премию мне! Киевляне выживают без света и воды, местный чиновник требует денег

16:24 06.11.2026
 
© commons.wikimedia.org / kyivcity.gov.ua
- РИА Новости, 1920, 06.11.2026
© commons.wikimedia.org / kyivcity.gov.ua
Читать в
ДзенTelegram
Пока в Киеве перекрывают дороги, требуя вернуть свет, а власть перекладывает ответственность друг на друга, в столице обнаружился еще один "пострадавший". Им оказался глава Деснянского района украинской столицы Максим Бахматов
Человек, как пишут украинские СМИ, не построивший ни одного укрытия в Киеве и, по данным украинских СМИ, ежегодно загребающий миллионы в свои карманы, пожаловался, что мэр украинской столицы Виталий Кличко не платит ему премии.
Во время интервью Бахматов потребовал 120 тысяч гривен ежемесячно сверх зарплаты. Кто же ему эти деньги даст, задались тут же вопросом в комментариях под постом в одном из украинских пабликов.
"Может, киевляне, которые пятые сутки сидят без света и тепла?" — сыронизировали в ответ другие комменторы.
Украинский паблик не забыл напомнить и о том, как сейчас живет этот "бедный" чиновник. За время СВО Бахматов купил квартиру в столице за 1,6 миллиона гривен. Приобрел и переписал на мать-пенсионерку 50% квартиры во Львове почти за 2,5 миллиона, а также паркоместо в Киеве стоимостью более 750 тысяч.
Помимо этого, купил себе авто за 4 миллиона, жене — за 2 миллиона. По данным того же украинского Телеграм-канала, Бахматов прикупил себе "пару золотых слитков". И при всем этом жалуется, что ему не дают отпуск, поэтому он вынужден был поехать на отдых, выписав себе больничный.
На что также следует обратить внимание, Бахматов ранее был резидентом "Камеди Клаб", однако и сейчас продолжает шутить над киевлянами. Помимо своих высоких запросов он предложил киевлянам рыть ямы для туалетов во дворах Троещины. Видимо, это и есть его вклад в "обороноспособность" столицы.
Его слова связаны с постоянными перебоями воды в Киеве. Совсем недавно все громче стали звучать разговоры об эпидемиологической катастрофе. 12 октября заместитель генерального директора "Киевводоканала" Сергей Горкуценко в интервью "Экономической правде" обрисовал перспективу, которая может ждать украинскую столицу.
"Не будет воды — воду принесете в баклажке, приедет водовозка, будет стоять емкость. Не будет канализации — через три дня будет эпидемиологическая катастрофа, потому что никто не бросит пользоваться канализацией", — заявил он.
По словам Горкуценко, в приоритете сделать все, чтобы отводить стоки. Потому что без воды можно и с баклажкой посидеть, а вот без канализации — извините.
Киев - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
2 ноября, 15:30
Холера, гепатит и брюшной тиф: киевлян напугали новым прогнозомВ Киеве всерьез заговорили о риске распространения инфекций. После очередной серии ударов по энергетике и перебоев с водой в городе начали обсуждать апокалиптический сценарий: холера, дизентерия, брюшной тиф, гепатит А. Украинские СМИ стали поднимать панику, ссылаясь на Минздрав — мол, через неделю после прекращения водоснабжения возможны вспышки
Стоит отметить, что, вероятнее всего, мэру Киева между тем далеко не до Бахматова с его зверским аппетитом. Кличко сам недавно попал в громкий скандал, связанный с обвинениями Владимира Зеленского. В середине октября глава киевского режима публично обвинил власти столицы в провале подготовки к зиме.
По его словам, "по состоянию на середину октября фактически по всей стране, даже в приграничных и прифронтовых областях, выполнение планов устойчивости выше, чем в Киеве".
В тот же день мэра города вызвали в Верховную Раду, и он заявил, что центральная власть готовит его отставку и замену главой военной администрации. По его словам, обвинения распространяют паблики, связанные с Офисом президента.
Проблемы со светом мэр списал на обстрелы, подчеркнув, что "городской глава не отвечает за ПВО". Покидать должность до следующих выборов он не собирается, поскольку был избран общиной.
А уже сегодня, 5 ноября, Зеленский вновь обрушился на городские власти Киева, обвинив тех в проблемах с электричеством и отоплением. Получается, премии Бахматову все-таки не видать?
"Фактически, это последствия невыполнения решений на городском уровне по подготовке к отопительному сезону и этой российской операции против украинской энергетики", — заявил он.
Подробнее о конфликте между мэром украинской столицы и главой киевского режима — в публикации Крысиная возня в обесточенной Раде: полная хронология конфликта Зеленского и Кличко.
Накануне между тем стало известно, что в украинской столице на фоне многодневных отключений света начались стихийные протесты. По словам киевлян, некоторые дома почти пять суток остаются без стабильного снабжения, а свет включают всего на 20 минут. Об этом — в материале Световой майдан: киевляне вышли на стихийный протест.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
КиевЛьвовВиталий КличкоВладимир ЗеленскийВерховная РадаОфис президентаРадаНовости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:24Премию мне! Киевляне выживают без света и воды, местный чиновник требует денег
16:19Медведев о Маске: "он стал участником этой войны, а теперь ему противно"
16:06ГБР спрашивает повара: к старшему лейтенанту ВСУ пришли за съёмку в шоу
16:01По заветам Сталина: чем власти Украины собралась заменить мосты через Днепр
16:00"Один только полк русского сухопутного войска". Ушаков, Корфу и первый глава Греции
14:50Пока столица замерзает: у киевских коммунальщиков устроили экстренные обыски
14:37"Готовы на уступки": король заставил партии договариваться, а премьера Вевера — остаться
14:30Кто следующий? Оружие для Киева не доехало — швейцарский завод B&T уничтожен поджогом
14:16"Умереть дороже": украинские власти отмахиваются "даже от живых переселенцев"
14:00"Условия как для народа": Гетманцев пожаловался, что Рада вымерзает в темноте без воды
13:33"Там Путин!": Украинский писатель сорвал покровы с мультфильма о Простоквашино
13:08Русофобку, которая призывала избивать русскоговорящих детей, настигла карма
13:03Били ногами: в Киеве озверевшие военкомы набросились на пенсионера с костылем
12:44"Во Франции, в селе": украинская травести-дива покинула страну загадочным способом
12:39"Если требуют стандарты ЕС": Молдавия задумалась о визах для россиян, белорусов и китайцев
12:15Что будет дальше? Наглость Зеленского оттолкнула от Киева уже двух союзников
12:14Лебедев узнал цену изъятых Киевом квартир и не смог сдержать смех
11:59Неспокойная Одесса: кофе за ухилянтов и мобилизация детей местных патриотов
11:59СВОИ - песня и клип о героях. Льготное жильё в ДНР. 06 ноября 2026 года, утренний эфир 113:51
11:45Война спецслужб: СБУ штурмом взяла квартиру сотрудника ГУР из-за взрыва в Монако
Лента новостейМолния