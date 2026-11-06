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Премию мне! Киевляне выживают без света и воды, местный чиновник требует денег

Премию мне! Киевляне выживают без света и воды, местный чиновник требует денег - 06.11.2026 Украина.ру

Премию мне! Киевляне выживают без света и воды, местный чиновник требует денег

Пока в Киеве перекрывают дороги, требуя вернуть свет, а власть перекладывает ответственность друг на друга, в столице обнаружился еще один "пострадавший". Им оказался глава Деснянского района украинской столицы Максим Бахматов

2026-11-06T16:24

2026-11-06T16:24

2026-11-06T16:24

киев

львов

виталий кличко

владимир зеленский

верховная рада

офис президента

рада

новости

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Человек, как пишут украинские СМИ, не построивший ни одного укрытия в Киеве и, по данным украинских СМИ, ежегодно загребающий миллионы в свои карманы, пожаловался, что мэр украинской столицы Виталий Кличко не платит ему премии. Во время интервью Бахматов потребовал 120 тысяч гривен ежемесячно сверх зарплаты. Кто же ему эти деньги даст, задались тут же вопросом в комментариях под постом в одном из украинских пабликов."Может, киевляне, которые пятые сутки сидят без света и тепла?" — сыронизировали в ответ другие комменторы.Украинский паблик не забыл напомнить и о том, как сейчас живет этот "бедный" чиновник. За время СВО Бахматов купил квартиру в столице за 1,6 миллиона гривен. Приобрел и переписал на мать-пенсионерку 50% квартиры во Львове почти за 2,5 миллиона, а также паркоместо в Киеве стоимостью более 750 тысяч. Помимо этого, купил себе авто за 4 миллиона, жене — за 2 миллиона. По данным того же украинского Телеграм-канала, Бахматов прикупил себе "пару золотых слитков". И при всем этом жалуется, что ему не дают отпуск, поэтому он вынужден был поехать на отдых, выписав себе больничный. На что также следует обратить внимание, Бахматов ранее был резидентом "Камеди Клаб", однако и сейчас продолжает шутить над киевлянами. Помимо своих высоких запросов он предложил киевлянам рыть ямы для туалетов во дворах Троещины. Видимо, это и есть его вклад в "обороноспособность" столицы.Его слова связаны с постоянными перебоями воды в Киеве. Совсем недавно все громче стали звучать разговоры об эпидемиологической катастрофе. 12 октября заместитель генерального директора "Киевводоканала" Сергей Горкуценко в интервью "Экономической правде" обрисовал перспективу, которая может ждать украинскую столицу."Не будет воды — воду принесете в баклажке, приедет водовозка, будет стоять емкость. Не будет канализации — через три дня будет эпидемиологическая катастрофа, потому что никто не бросит пользоваться канализацией", — заявил он.По словам Горкуценко, в приоритете сделать все, чтобы отводить стоки. Потому что без воды можно и с баклажкой посидеть, а вот без канализации — извините.Стоит отметить, что, вероятнее всего, мэру Киева между тем далеко не до Бахматова с его зверским аппетитом. Кличко сам недавно попал в громкий скандал, связанный с обвинениями Владимира Зеленского. В середине октября глава киевского режима публично обвинил власти столицы в провале подготовки к зиме. По его словам, "по состоянию на середину октября фактически по всей стране, даже в приграничных и прифронтовых областях, выполнение планов устойчивости выше, чем в Киеве".В тот же день мэра города вызвали в Верховную Раду, и он заявил, что центральная власть готовит его отставку и замену главой военной администрации. По его словам, обвинения распространяют паблики, связанные с Офисом президента.Проблемы со светом мэр списал на обстрелы, подчеркнув, что "городской глава не отвечает за ПВО". Покидать должность до следующих выборов он не собирается, поскольку был избран общиной.А уже сегодня, 5 ноября, Зеленский вновь обрушился на городские власти Киева, обвинив тех в проблемах с электричеством и отоплением. Получается, премии Бахматову все-таки не видать? Подробнее о конфликте между мэром украинской столицы и главой киевского режима — в публикации Крысиная возня в обесточенной Раде: полная хронология конфликта Зеленского и Кличко.Накануне между тем стало известно, что в украинской столице на фоне многодневных отключений света начались стихийные протесты. По словам киевлян, некоторые дома почти пять суток остаются без стабильного снабжения, а свет включают всего на 20 минут. Об этом — в материале Световой майдан: киевляне вышли на стихийный протест.

https://ukraina.ru/20261102/kholera-gepatit-i-bryushnoy-tif-kievlyan-napugali-novym-prognozom-1084226443.html

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киев, львов, виталий кличко, владимир зеленский, верховная рада, офис президента, рада, новости