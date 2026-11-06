Генсек НАТО внезапно заговорил по-русски в эфире нидерландского ТВ - 06.11.2026 Украина.ру
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Генсек НАТО внезапно заговорил по-русски в эфире нидерландского ТВ
Генсек НАТО внезапно заговорил по-русски в эфире нидерландского ТВ - 06.11.2026 Украина.ру
Генсек НАТО внезапно заговорил по-русски в эфире нидерландского ТВ
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте неожиданно блеснул знанием русского языка в эфире нидерландского телеканала NPO 1. Инцидент произошёл в программе Pauw & De Wit, когда ведущий поинтересовался, не выучил ли генсек альянса русский
2026-11-06T17:01
2026-11-06T17:01
новости
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европа
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нато
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"Нет. Спасибо!" — ответил Рютте, эффектно совместив нидерландское "нет" с русским "спасибо".Ведущий тут же переспросил: "Нет?" — уже по-русски. Генсек НАТО рассмеялся, и на этой лингвистической ноте разговор завершился.В том же эфире Рютте признался, что отправил президенту США Дональду Трампу ободряющее сообщение после поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс. Генсек посоветовал американскому лидеру не падать духом и двигаться дальше. При этом он подчеркнул: США продолжают играть ключевую роль в обеспечении безопасности Европы, которая пока не способна самостоятельно обеспечить сопоставимый уровень защиты.Подробнее – в материале "Всегда виновата Россия": Рютте раскрыл стратегию НАТО
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новости, сша, европа, рютте, нато, дональд трамп
Новости, США, Европа, Рютте, НАТО, Дональд Трамп

Генсек НАТО внезапно заговорил по-русски в эфире нидерландского ТВ

17:01 06.11.2026
 
© РИА Новости . Алексей Алексеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 06.11.2026
© РИА Новости . Алексей Алексеев
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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте неожиданно блеснул знанием русского языка в эфире нидерландского телеканала NPO 1. Инцидент произошёл в программе Pauw & De Wit, когда ведущий поинтересовался, не выучил ли генсек альянса русский
"Нет. Спасибо!" — ответил Рютте, эффектно совместив нидерландское "нет" с русским "спасибо".
Ведущий тут же переспросил: "Нет?" — уже по-русски. Генсек НАТО рассмеялся, и на этой лингвистической ноте разговор завершился.
В том же эфире Рютте признался, что отправил президенту США Дональду Трампу ободряющее сообщение после поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс.
Генсек посоветовал американскому лидеру не падать духом и двигаться дальше. При этом он подчеркнул: США продолжают играть ключевую роль в обеспечении безопасности Европы, которая пока не способна самостоятельно обеспечить сопоставимый уровень защиты.
Подробнее – в материале "Всегда виновата Россия": Рютте раскрыл стратегию НАТО
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