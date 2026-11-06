Генсек НАТО внезапно заговорил по-русски в эфире нидерландского ТВ
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте неожиданно блеснул знанием русского языка в эфире нидерландского телеканала NPO 1. Инцидент произошёл в программе Pauw & De Wit, когда ведущий поинтересовался, не выучил ли генсек альянса русский
"Нет. Спасибо!" — ответил Рютте, эффектно совместив нидерландское "нет" с русским "спасибо".
Ведущий тут же переспросил: "Нет?" — уже по-русски. Генсек НАТО рассмеялся, и на этой лингвистической ноте разговор завершился.
В том же эфире Рютте признался, что отправил президенту США Дональду Трампу ободряющее сообщение после поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс.
Генсек посоветовал американскому лидеру не падать духом и двигаться дальше. При этом он подчеркнул: США продолжают играть ключевую роль в обеспечении безопасности Европы, которая пока не способна самостоятельно обеспечить сопоставимый уровень защиты.
Подробнее – в материале "Всегда виновата Россия": Рютте раскрыл стратегию НАТО
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