https://ukraina.ru/20261106/gensek-nato-vnezapno-zagovoril-po-russki-v-efire-niderlandskogo-tv-1084326273.html

Генсек НАТО внезапно заговорил по-русски в эфире нидерландского ТВ

Генсек НАТО внезапно заговорил по-русски в эфире нидерландского ТВ - 06.11.2026 Украина.ру

Генсек НАТО внезапно заговорил по-русски в эфире нидерландского ТВ

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте неожиданно блеснул знанием русского языка в эфире нидерландского телеканала NPO 1. Инцидент произошёл в программе Pauw & De Wit, когда ведущий поинтересовался, не выучил ли генсек альянса русский

2026-11-06T17:01

2026-11-06T17:01

2026-11-06T17:01

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"Нет. Спасибо!" — ответил Рютте, эффектно совместив нидерландское "нет" с русским "спасибо".Ведущий тут же переспросил: "Нет?" — уже по-русски. Генсек НАТО рассмеялся, и на этой лингвистической ноте разговор завершился.В том же эфире Рютте признался, что отправил президенту США Дональду Трампу ободряющее сообщение после поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс. Генсек посоветовал американскому лидеру не падать духом и двигаться дальше. При этом он подчеркнул: США продолжают играть ключевую роль в обеспечении безопасности Европы, которая пока не способна самостоятельно обеспечить сопоставимый уровень защиты.Подробнее – в материале "Всегда виновата Россия": Рютте раскрыл стратегию НАТО

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новости, сша, европа, рютте, нато, дональд трамп