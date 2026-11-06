Это искусство! Что Львов хотел сказать скульптурой с бревном во рту - 06.11.2026 Украина.ру
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Это искусство! Что Львов хотел сказать скульптурой с бревном во рту
Это искусство! Что Львов хотел сказать скульптурой с бревном во рту - 06.11.2026 Украина.ру
Это искусство! Что Львов хотел сказать скульптурой с бревном во рту
Во Львове в рамках Недели скульптуры появилось "произведение искусства" под названием "Правда". Это деревянное изваяние человеческой головы, которую пронзает длинное чёрное бревно. Как отметил мэр города Андрей Садовый, работа нравится далеко не всем
2026-11-06T17:05
2026-11-06T17:05
новости
львов
украина
киев
владимир ленин (владимир ульянов)
андрей садовый
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Автор скульптуры — художник Владимир Семкив — на табличке рядом со своим творением оставил послание, которое, вероятнее всего, и должно было объяснить смысл данного произведения искусства. По задумке автора, скульптура "вновь поднимает социальные вопросы", а привычный "комок в горле" превращается в грубое бревно — препятствие, которое не дает словам выйти наружу. Искусствовед Павел Гудимов тут же встал на защиту художника и пояснил замысел:"Правда — это всегда больно. Это кол, который вбили в горло — это и о прессе, и о свободно мыслящих людях, и о художнике, который не всегда может делать то, что хочет". В комментариях тут же возник спор, что же скульптура напоминает больше? У кого-то сложилось мнение, что она похожа на иллюстрацию к учебнику стоматологии — правда, вместо зуба почему-то бревно. Может, это зубочистка? Кто-то сравнил "шедевр" с неудачным экспериментом после шашлыков. А другие комментаторы и вовсе увидели в скульптуре человека, который поперхнулся и не смог вовремя вызвать скорую.Впрочем, на Украине к такому "современному искусству" давно привыкли. Искусствоведы довольно-таки часто поднимают вопрос о том, что после начала декоммунизации страна превратилась в огромную арт-площадку, где сносят одно, переделывают другое и называют это "переосмыслением". В Одессе в 2015 году художник Александр Милов превратил подлежавший сносу памятник Владимиру Ленину в персонажа культовых фильмов "Звездные войны" Дарта Вейдера: укрепил гипсового вождя титановым сплавом, переделал пальто в плащ, а в голову встроил роутер, раздающий бесплатный Wi-Fi. В Житомирской области к декоммунизации подошли еще креативнее. В селе Райгород Ленина не снесли, а "переодели" в казака: дорисовали чуб, усы и заменили советскую символику на национальную. В Киеве между тем после сноса памятника Ленину на бульваре Шевченко пустой постамент сам стал арт-площадкой: на него водружали то гигантскую синюю пластиковую руку, то ироничные временные инсталляции. Место превратилось в неофициальный памятник эпохе перемен.Подробнее о развлечениях украинцев, которые пытаются отвлечься от войны хотя бы искусством, — в публикации В Киеве появится новый памятник главному предателю Украины.Украина, впрочем, славится и обилием малых архитектурных форм, посвященных местной кухне и быту. В Полтаве стоит огромная тарелка с 12 бетонными галушками и внушительной ложкой. В Нежине — гранитный зеленый огурец на бочке для засолки. А в Киеве рядом со станцией метро "Минская" стоит нечто, что на форумах назвали "похоже на стриптизершу". На самом же деле это памятник Строителю. На Пейзажной аллее в Киеве в то же время стоит памятник князю Святославу Игоревичу — мускулистый правитель с чубом восседает на не менее мускулистом коне. Историки говорят, что качком Святослав не был, да и статуя выглядит нарочито. Декоммунизация на Украине тем временем является государственным и общественным процессом устранения советского наследия в сфере идеологии, культуры и монументального искусства. Начался процесс еще после Майдана в 2014 году. А после начала СВО в 2022-м этот процесс расширился до так называемой "деколонизации" и дерусификации, затрагивая памятники, связанные не только с советским периодом, но и с более широкой российской и имперской историей — например, памятники Пушкину, Екатерине II и другим деятелям.Лишь бы избавиться от всего русского.Помимо сноса памятников, декоммунизация и деколонизация затронули географические названия: тысячи населенных пунктов получили новые или исторические названия, десятки тысяч улиц, площадей и переулков были переименованы по всей стране.
https://ukraina.ru/20261106/rusofobku-kotoraya-prizyvala-izbivat-russkogovoryaschikh-detey-nastigla-karma--1084315514.html
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новости, львов, украина, киев, владимир ленин (владимир ульянов), андрей садовый
Новости, Львов, Украина, Киев, Владимир Ленин (Владимир Ульянов), Андрей Садовый

Это искусство! Что Львов хотел сказать скульптурой с бревном во рту

17:05 06.11.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Андрій Садовий
- РИА Новости, 1920, 06.11.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Андрій Садовий
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Во Львове в рамках Недели скульптуры появилось "произведение искусства" под названием "Правда". Это деревянное изваяние человеческой головы, которую пронзает длинное чёрное бревно. Как отметил мэр города Андрей Садовый, работа нравится далеко не всем
Автор скульптуры — художник Владимир Семкив — на табличке рядом со своим творением оставил послание, которое, вероятнее всего, и должно было объяснить смысл данного произведения искусства.
По задумке автора, скульптура "вновь поднимает социальные вопросы", а привычный "комок в горле" превращается в грубое бревно — препятствие, которое не дает словам выйти наружу.
Искусствовед Павел Гудимов тут же встал на защиту художника и пояснил замысел:
"Правда — это всегда больно. Это кол, который вбили в горло — это и о прессе, и о свободно мыслящих людях, и о художнике, который не всегда может делать то, что хочет".
В комментариях тут же возник спор, что же скульптура напоминает больше? У кого-то сложилось мнение, что она похожа на иллюстрацию к учебнику стоматологии — правда, вместо зуба почему-то бревно. Может, это зубочистка?
Кто-то сравнил "шедевр" с неудачным экспериментом после шашлыков. А другие комментаторы и вовсе увидели в скульптуре человека, который поперхнулся и не смог вовремя вызвать скорую.
Впрочем, на Украине к такому "современному искусству" давно привыкли. Искусствоведы довольно-таки часто поднимают вопрос о том, что после начала декоммунизации страна превратилась в огромную арт-площадку, где сносят одно, переделывают другое и называют это "переосмыслением".
В Одессе в 2015 году художник Александр Милов превратил подлежавший сносу памятник Владимиру Ленину в персонажа культовых фильмов "Звездные войны" Дарта Вейдера: укрепил гипсового вождя титановым сплавом, переделал пальто в плащ, а в голову встроил роутер, раздающий бесплатный Wi-Fi.
В Житомирской области к декоммунизации подошли еще креативнее. В селе Райгород Ленина не снесли, а "переодели" в казака: дорисовали чуб, усы и заменили советскую символику на национальную.
В Киеве между тем после сноса памятника Ленину на бульваре Шевченко пустой постамент сам стал арт-площадкой: на него водружали то гигантскую синюю пластиковую руку, то ироничные временные инсталляции. Место превратилось в неофициальный памятник эпохе перемен.
Подробнее о развлечениях украинцев, которые пытаются отвлечься от войны хотя бы искусством, — в публикации В Киеве появится новый памятник главному предателю Украины.
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Украина, впрочем, славится и обилием малых архитектурных форм, посвященных местной кухне и быту. В Полтаве стоит огромная тарелка с 12 бетонными галушками и внушительной ложкой. В Нежине — гранитный зеленый огурец на бочке для засолки. А в Киеве рядом со станцией метро "Минская" стоит нечто, что на форумах назвали "похоже на стриптизершу". На самом же деле это памятник Строителю.
На Пейзажной аллее в Киеве в то же время стоит памятник князю Святославу Игоревичу — мускулистый правитель с чубом восседает на не менее мускулистом коне. Историки говорят, что качком Святослав не был, да и статуя выглядит нарочито.
Декоммунизация на Украине тем временем является государственным и общественным процессом устранения советского наследия в сфере идеологии, культуры и монументального искусства. Начался процесс еще после Майдана в 2014 году.
А после начала СВО в 2022-м этот процесс расширился до так называемой "деколонизации" и дерусификации, затрагивая памятники, связанные не только с советским периодом, но и с более широкой российской и имперской историей — например, памятники Пушкину, Екатерине II и другим деятелям.
Лишь бы избавиться от всего русского.
Помимо сноса памятников, декоммунизация и деколонизация затронули географические названия: тысячи населенных пунктов получили новые или исторические названия, десятки тысяч улиц, площадей и переулков были переименованы по всей стране.
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