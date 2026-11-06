https://ukraina.ru/20261106/rusofobku-kotoraya-prizyvala-izbivat-russkogovoryaschikh-detey-nastigla-karma--1084315514.html

Русофобку, которая призывала избивать русскоговорящих детей, настигла карма

Русофобку, которая призывала избивать русскоговорящих детей, настигла карма - 06.11.2026 Украина.ру

Русофобку, которая призывала избивать русскоговорящих детей, настигла карма

Украинская ведущая Елена Мандзюк, которая ещё год назад уверяла, что русскоязычных школьников стоит учить украинскому при помощи кулаков, теперь же ударилась в слезы: ей и её детям якобы угрожают расправой

2026-11-06T13:08

2026-11-06T13:08

2026-11-06T13:08

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После слов Мандзюк ведущей напомнили, что ещё в июле 2025-го она устроила громкий скандал, заявив, что не видит проблемы в избиении русскоязычного ребенка — другими, "правильными" детьми. Более того, она допустила, что её собственные дети вполне могут так поступать. "Мои дети могут и избить другого ребенка, который говорит на русском языке. В чём проблема?" — написала Мандзюк, вместо слова "избить" использовав матерный аналог. Также она предложила дружбу всем, кто токсично относится ко всему российскому. А уже сегодня, 5 ноября, как по воле судьбы, вышла в сеть с жалобами об угрозах собственным детям. В комментариях тут же предположили, что такой расклад событий ничто иное как карма. "Двойные стандарты? Как говорится, что посеешь — то и пожнешь", — сыронизировали авторы одного из украинских телеграм-каналов.Подобные скандалы также вспыхивают не на пустом месте. Ранее в Киеве 13-летнего мальчика зверски избили одноклассники за то, что он смотрел мультик на "вражеском" русском языке. По сути, Мандзюк попросту дала инструкцию: как следует вести себя с детьми, разговаривающими на неугодном Киеву языке. Отношение к русскоговорящим детям на Украине в последние годы определяется строгими законодательными нормами об обязательном использовании государственного языка в сфере образования и общей политической обстановкой. Согласно законам об образовании и государственном языке, преподавание во всех средних учебных заведениях ведется на украинском. Русскоязычные школы и классы официально прекратили существование. Украинский язык должен использоваться не только на уроках, но и на переменах, в воспитательной работе и даже в официальных родительских чатах. Уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская регулярно напоминает администрациям школ о необходимости соблюдать эти правила. На практике, особенно в крупных городах Центральной и Юго-Восточной Украины — Киеве, Одессе, Харькове — многие дети в повседневной жизни продолжают общаться на русском вне стен классов или в кругу семьи. Из-за этого власти и МОН фиксируют постоянное число обращений и жалоб по поводу использования русского языка школьниками. Страдают, впрочем, не только школьники. Так, буквально на прошлой неделе Ивановская заявила, что медики вправе не лечить русскоязычных граждан, назвав это "вопросом морали". Фактически чиновница легитимизировала дискриминацию в сфере здравоохранения — там, где на кону стоят жизни людей.Подробнее об этой истории и словах языкового омбудсмена— в публикации "Мовный омбудсмен" придумала, каким украинцам можно отказать в лечении. Между тем достается даже так называемым защитникам Украины. Например, мобилизованные русскоязычные бойцы 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ на Юго-востоке Украины, по данным СМИ, подвергаются избиениям за использование русского языка.А на днях та же Ивановская, отчитавшись о финальной стадии "дерусификации", тут же перешла к следующему этапу — поправкам в закон "О культуре", которые должны поставить русскоязычный культурный продукт "вне закона".Первым делом Ивановская рассказала, что из 1864 классов с обучением на русском языке осталось всего 17, а число учеников сократилось с 300 тысяч до 325 человек. То есть за несколько лет русскоязычное образование практически полностью зачистили, чем омбудсмен, заявившая об этом, несказанно гордится. О том, что ждет Украину в ближайшее время, — в материале Языковой омбудсмен Украины раскрыла, как будет добивать русский язык.

https://ukraina.ru/20261025/ya-ne-movnyuchka-blogersha-rusofobka-obidelas-na-yumoristku-1084042984.html

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