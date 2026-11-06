https://ukraina.ru/20261106/kak-povedut-sebya-zelenskiy-i-evropeytsy-na-peregovorakh-po-ukraine-posle-provala-trampa--mendkovich-1084326770.html

Как поведут себя Зеленский и европейцы на переговорах по Украине после провала Трампа – Мендкович

Как поведут себя Зеленский и европейцы на переговорах по Украине после провала Трампа – Мендкович - 06.11.2026 Украина.ру

Как поведут себя Зеленский и европейцы на переговорах по Украине после провала Трампа – Мендкович

Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру объяснил, как изменится расстановка сил в Вашингтоне после победы... Украина.ру, 06.11.2026

2026-11-06T16:37

2026-11-06T16:37

2026-11-06T16:37

видео

украина

сша

никита мендкович

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ес

украина.ру

владимир зеленский

дональд трамп

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Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру объяснил, как изменится расстановка сил в Вашингтоне после победы демократов на промежуточных выборах в Конгресс США, а также дал прогноз на запланированную встречу по украинскому вопросу в Абу-Даби:00:42 – Новый расклад сил в США: что будет с Ираном и Украиной?03:19 – Как изменится расстановка сил в Вашингтоне?05:18 – По какому пути пойдут демократы в США?07:40 – Что принесут переговоры в Абу-Даби?11:28 – О протестах во Франции и других странах ЕС;17:00 – Что ждёт Германию?ТГ-канал Никиты Мендковича - t.me/mendkovichУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru

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видео, украина, сша, никита мендкович, вашингтон, ес, украина.ру, владимир зеленский, дональд трамп, видео