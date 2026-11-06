"Один только полк русского сухопутного войска". Ушаков, Корфу и первый глава Греции - 06.11.2026 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20261106/odin-tolko-polk-russkogo-sukhoputnogo-voyska-ushakov-korfu-i-pervyy-glava-gretsii-1084316365.html
"Один только полк русского сухопутного войска". Ушаков, Корфу и первый глава Греции
"Один только полк русского сухопутного войска". Ушаков, Корфу и первый глава Греции - 06.11.2026 Украина.ру
"Один только полк русского сухопутного войска". Ушаков, Корфу и первый глава Греции
6 ноября 1798 года российский вице-адмирал Фёдор Ушаков прибыл к острову Корфу и лично возглавил осаду расположенной на нём крепости русско-османской эскадрой. Тем самым операция по очищению от французов находящихся вблизи Пелопоннеса Ионических островов вступала в завершающую, но самую трудную стадию
2026-11-06T16:00
2026-11-06T16:00
история
история
корфу
греция
россия
екатерина ii
григорий потемкин
флот
xviii век
российская империя
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Скончавшаяся за два года до этих событий Екатерина II, узнай она об этих событиях, испытала бы радость.Во-первых, ещё во время руководства южным направлением российской внешней политики Григорием Потёмкиным прикладывались большие усилия для сближения с Османской империей. "Обещая им союз наш, мы отвлечём их от всех других и тем, может быть, навсегда инфлюенцию пресечём других дворов", – писал императрице её фактический соправитель. В июне 1783 года эта активность российской стороны увенчалась заключением торгового трактата с Турцией.Во-вторых, благодаря обретению российским флотом базы на берегу Средиземного моря и установлению протектората над греческой территорией, пусть и частично, воплощался знаменитый "Греческий проект" императрицы.В-третьих, эскадра Ушакова успешно била вооружённые силы Революционной Франции, решительной противницей которой являлась Екатерина II.Отправляя русских моряков по просьбе султана Селима III в Средиземноморье, император Павел I продолжал внешнюю политику своей матери (скорее всего невольно – уж очень он её не любил).Военный союз двух евразийских империй определялся общим стремлением не допустить закрепления французов на Западных Балканах. И если османский монарх опасался за целостность своих европейских владений, то российский царь отстаивал монопольное право покровительства над османскими христианами.Французы, овладевшие Ионическим архипелагом (бывшей территорией Венеции), вели себя в отношении православных греков весьма бесцеремонно. На островах было упразднено всякое самоуправление, допускались случаи поборов и даже грабежей. Незадолго до начала русско-турецкой экспедиции на Корфу с применением артиллерии был подавлен крупный мятеж и сожжено одно из предместий крепости.На этом фоне отношения россиян с местными жителями разительно отличались. Ушаков решительно пресекал всякое беззаконие, привлёк к поддержанию порядка местную милицию. Для установления доверительных отношений всячески подчёркивалось религиозное единство русских с греками. К примеру, после освобождения острова Занте (24-25 октября 1798 года) был организован совместный с греками благодарственный молебен в местном православном храме. На пристани вице-адмирал был тепло встречен всем духовенством и старейшинами острова; простолюдины приветствовали матросов-единоверцев на городских улицах.Французским гарнизонам в таких условиях было сложно держать оборону. На том же Занте морскому десанту высаживаться на берег помогли несколько тысяч крестьян, сбежавшихся со всех концов острова, поднявших российский флаг и мешавших "галлам" обороняться.Такая обстановка позволила союзной эскадре в сентябре-октябре 1798 года очистить четыре из семи островов (Цериго, Занте, Кефалонию и Святой Мавры). В плен тогда сдались 1300 вражеских солдат и офицеров; 44 француза были убиты, 100 – ранены. При этом потери русских составили всего двое убитых и шестеро раненых нижних чинов; потери турок – четверо убитых.При этом Ушаков полагал, что, действуй турки без русских, симпатии греков были бы на стороне французов – столь велико было раздражение в отношении османских порядков.Союзная эскадра изначально включала в себя 10 линейных кораблей (6 русских и 4 турецких), 13 фрегатов и корветов (5 русских и 8 турецких), 7 малых судов и 14 канонерских лодок. С этим соединением должна была взаимодействовать английская эскадра Горацио Нельсона, которая находилась в Неаполе. Для действий на Ионических островах предназначался русский десант из 1700 гренадер флотских батальонов и 35 гардемарин Николаевского флотского училища. Султан же распорядился для формирования турецкого десанта набрать на албанском берегу и Морее 17 тыс. человек.Однако реалии балканской политики были таковы, что албанские паши не торопились выполнять спущенные им предписания. Особым своеволием отличался Али-паша, правивший в Тепелене (Южная Албания) и Янине (северо-запад Греции). До экспедиции он даже рассматривал возможность перехода на сторону французов. После начала блокады Корфу албанский правитель не только не спешил помогать людьми, но даже стремился продолжить выгодную торговлю с французскими контрагентами на Корфу."Если бы я имел со мной один только полк русского сухопутного войска, непременно надеялся бы я Корфу взять, совокупясь вместе с жителями", – сокрушался Ушаков.Блокада главной части Ионического архипелага затягивалась. В декабре 1798 года флотоводец докладывал российскому императору: "Скоро от совершенного уже неимения на эскадре провианта находиться будем в крайне бедственном состоянии, и чем пропитать служителей, способов не нахожу". В начале следующего года Ушаков уже не скрывал отчаянного положения: "от худой провизии служители, мне вверенные, начали во многом числе заболевать и умирают".Обеспечение союзной эскадры продуктами питания лежало на турецкой стороне. Кроме воровства интендантов, причиной нехватки еды являлись исключительно сильные штормы зимы 1798-99 годов, из-за чего доставка грузов затруднялась.Благодаря постоянному давлению на османские власти командующего всё-таки удалось получить к началу февраля от пашей до 4250 албанцев. Это было нерегулярное и плохо дисциплинированное войско, не обеспеченное провиантом и боеприпасами. Так что флоту пришлось поделиться и без того дефицитными ресурсами.Для штурма мощной крепости Корфу, гарнизон которой насчитывал около 3 тыс. человек (включая 120 кавалеристов) при 650 орудиях, данных сил было явно недостаточно. Но Ушаков уже не мог ждать, рискуя потерять всё своё воинство от недоедания и болезней.14 февраля 1799 года начались последние приготовления к штурму: солдаты и матросы оттачивали навыки преодоления крепостных преград, в большом количестве изготавливались штурмовые лестницы.Утром 18 февраля были атакованы французские укрепления на острове Видо, являвшимся ключом к гавани Корфу. После сильного артобстрела на остров высадился десант в 2,1 тыс. человек (1,4 тыс. из них — русские). В этот ответственный момент албанцы отказались от участия в бою. Лишь 200 из них последовали за союзниками. Только взятие батарей Видо ободрило албанское войско и позволило ему участвовать в дальнейшем штурме.К 14 часам бой на Видо завершился. Тогда же состоялся знаменитый эпизод с защитой русскими моряками побеждённых врагов. Турки и албанцы, ожесточённые упорным сопротивлением французов, принялись линчевать пленных. Видя это, майор Алексей Гамен составил каре из людей своего отряда и в его середине укрыл побеждённых. Всего на острове было убито около 200 республиканцев, 422 человека взяты в плен. Потери у русских составили 131 человек (31 убитый), а у османов – 180 человек.Перед решающим приступом греческие ополченцы усомнились в успехе из-за малочисленности штурмующих. Французы яростно оборонялись, хотя к исходу дня утратили контроль над всеми передовыми фортами крепости. При штурме Корфу русские потеряли 22 человека убитыми и 72 ранеными; подданные султана – 61 и 92 человека соответственно.Утрата ключевых позиций обороны деморализовала гарнизон. 19 февраля он вступил в переговоры с Ушаковым, а днём позже капитулировал. Вместе с военными сдался генеральный комиссар Французской республики на островах.Штурм Корфу в 1799 году произвёл переворот в военном деле своего времени. До него считалось, что крепости должны штурмоваться исключительно сухопутными армиями. Но благодаря исключительной плотности огня, меткости ушаковских канониров и манёвренности, прежде всего русской части союзной эскадры, крепостные батареи вынуждены были замолкать. Что и позволило высаживать из шлюпок морских гренадёров с минимальными потерями.Сам Александр Суворов эмоционально написал: "Ура! Русскому флоту… Я теперь говорю самому себе: зачем не был я при Корфу хотя бы мичманом!"После тех событий Ионический архипелаг стал базой русского флота. Отсюда осуществлялась экспедиция против французов в Южной и Центральной Италии.На основе русско-османского соглашения Ушаковым в 1799 году была разработана Ионическая конституция, вводившая очень демократичное устройство созданного на островах первого греческого государства Нового времени. А в 1800 году была заключена Константинопольская конвенция, определявшая нахождение Республики Семи Островов под формальным сюзеренитетом султана, но при гарантиях независимости и безопасности со стороны Петербурга.Российское военное присутствие сохранялось на Корфу вплоть до 1807 года. Правда, с момента начала Русско-турецкой войны 1806-1812 годов "русский" форпост в Средиземноморье был изолирован от черноморских баз России из-за перекрытия османами Босфора.По условиям Тильзитского мира Кофу вернулся под власть французов, в 1815-м их вытеснили англичане, а в 1864 году Ионический архипелаг был передан возрождённой Греции.Русское присутствие на Корфу отразилось не только в памяти о славной военно-морской кампании 1798–99 годов. Вместе с нашими моряками архипелаг покинул бывший статс-секретарь Республики Семи Островов Иоаннис Каподистрия. При Александре I он стал фактическим министром иностранных дел России, а в 1827 году – первым главой Греческой Республики. Так что первый "президент" независимой Греции начал политическую карьеру благодаря конституции, написанной Ушаковым для российского протектората в Восточном Средиземноморье.
https://ukraina.ru/20230921/1049546149.html
https://ukraina.ru/20261017/istoriya-na-radio-admiral-fdor-ushakov-i-khersonschina--1083849659.html
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корфу
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Игорь Иваненко
Игорь Иваненко
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4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, корфу, греция, россия, екатерина ii, григорий потемкин, флот, xviii век, российская империя, османская империя, франция, средиземное море, балканы
История, История, Корфу, Греция, Россия, Екатерина II, Григорий Потемкин, флот, XVIII век, Российская империя, Османская империя, Франция, Средиземное море, Балканы

"Один только полк русского сухопутного войска". Ушаков, Корфу и первый глава Греции

16:00 06.11.2026
 
© commons.wikimedia.orgКорфу. Новая крепость
Корфу. Новая крепость - РИА Новости, 1920, 06.11.2026
© commons.wikimedia.org
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Игорь Иваненко
историк, политолог, кандидат политических наук, кафедра гуманитарных наук Финуниверситета
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6 ноября 1798 года российский вице-адмирал Фёдор Ушаков прибыл к острову Корфу и лично возглавил осаду расположенной на нём крепости русско-османской эскадрой. Тем самым операция по очищению от французов находящихся вблизи Пелопоннеса Ионических островов вступала в завершающую, но самую трудную стадию
Скончавшаяся за два года до этих событий Екатерина II, узнай она об этих событиях, испытала бы радость.
Во-первых, ещё во время руководства южным направлением российской внешней политики Григорием Потёмкиным прикладывались большие усилия для сближения с Османской империей. "Обещая им союз наш, мы отвлечём их от всех других и тем, может быть, навсегда инфлюенцию пресечём других дворов", – писал императрице её фактический соправитель. В июне 1783 года эта активность российской стороны увенчалась заключением торгового трактата с Турцией.
Во-вторых, благодаря обретению российским флотом базы на берегу Средиземного моря и установлению протектората над греческой территорией, пусть и частично, воплощался знаменитый "Греческий проект" императрицы.
В-третьих, эскадра Ушакова успешно била вооружённые силы Революционной Франции, решительной противницей которой являлась Екатерина II.
Отправляя русских моряков по просьбе султана Селима III в Средиземноморье, император Павел I продолжал внешнюю политику своей матери (скорее всего невольно – уж очень он её не любил).
Екатерина II - законодательница в Храме богини Правосудия - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
21 сентября 2023, 18:00История
"Греческий проект" и НовороссияТермин "Греческий проект" появился в исторической литературе в связи с письмом императрицы Екатерины II австрийскому императору Иосифу II от 21 сентября 1782 года, в котором речь шла о территориальном переустройстве Балканского полуострова. Центральным предложением императрицы являлось "восстановление древней Греческой империи"
Военный союз двух евразийских империй определялся общим стремлением не допустить закрепления французов на Западных Балканах. И если османский монарх опасался за целостность своих европейских владений, то российский царь отстаивал монопольное право покровительства над османскими христианами.
Французы, овладевшие Ионическим архипелагом (бывшей территорией Венеции), вели себя в отношении православных греков весьма бесцеремонно. На островах было упразднено всякое самоуправление, допускались случаи поборов и даже грабежей. Незадолго до начала русско-турецкой экспедиции на Корфу с применением артиллерии был подавлен крупный мятеж и сожжено одно из предместий крепости.
На этом фоне отношения россиян с местными жителями разительно отличались. Ушаков решительно пресекал всякое беззаконие, привлёк к поддержанию порядка местную милицию. Для установления доверительных отношений всячески подчёркивалось религиозное единство русских с греками. К примеру, после освобождения острова Занте (24-25 октября 1798 года) был организован совместный с греками благодарственный молебен в местном православном храме. На пристани вице-адмирал был тепло встречен всем духовенством и старейшинами острова; простолюдины приветствовали матросов-единоверцев на городских улицах.
© commons.wikimedia.orgИмператор Павел I (портрет работы Степана Щукина)
Император Павел I (портрет работы Степана Щукина) - РИА Новости, 1920, 06.11.2026
© commons.wikimedia.org
Император Павел I (портрет работы Степана Щукина)
Французским гарнизонам в таких условиях было сложно держать оборону. На том же Занте морскому десанту высаживаться на берег помогли несколько тысяч крестьян, сбежавшихся со всех концов острова, поднявших российский флаг и мешавших "галлам" обороняться.
Такая обстановка позволила союзной эскадре в сентябре-октябре 1798 года очистить четыре из семи островов (Цериго, Занте, Кефалонию и Святой Мавры). В плен тогда сдались 1300 вражеских солдат и офицеров; 44 француза были убиты, 100 – ранены. При этом потери русских составили всего двое убитых и шестеро раненых нижних чинов; потери турок – четверо убитых.
При этом Ушаков полагал, что, действуй турки без русских, симпатии греков были бы на стороне французов – столь велико было раздражение в отношении османских порядков.
История на радио: Адмирал Фёдор Ушаков и Херсонщина
17 октября, 12:00История
История на радио: Адмирал Фёдор Ушаков и Херсонщина
Союзная эскадра изначально включала в себя 10 линейных кораблей (6 русских и 4 турецких), 13 фрегатов и корветов (5 русских и 8 турецких), 7 малых судов и 14 канонерских лодок. С этим соединением должна была взаимодействовать английская эскадра Горацио Нельсона, которая находилась в Неаполе. Для действий на Ионических островах предназначался русский десант из 1700 гренадер флотских батальонов и 35 гардемарин Николаевского флотского училища. Султан же распорядился для формирования турецкого десанта набрать на албанском берегу и Морее 17 тыс. человек.
Однако реалии балканской политики были таковы, что албанские паши не торопились выполнять спущенные им предписания. Особым своеволием отличался Али-паша, правивший в Тепелене (Южная Албания) и Янине (северо-запад Греции). До экспедиции он даже рассматривал возможность перехода на сторону французов. После начала блокады Корфу албанский правитель не только не спешил помогать людьми, но даже стремился продолжить выгодную торговлю с французскими контрагентами на Корфу.
"Если бы я имел со мной один только полк русского сухопутного войска, непременно надеялся бы я Корфу взять, совокупясь вместе с жителями", – сокрушался Ушаков.
© ФотоИван Соловьёв в роли адмирала Нельсона. Кадр из фильма "Корабли штурмуют бастионы", 1953 год
Иван Соловьёв в роли адмирала Нельсона. Кадр из фильма Корабли штурмуют бастионы, 1953 год - РИА Новости, 1920, 06.11.2026
© Фото
Иван Соловьёв в роли адмирала Нельсона. Кадр из фильма "Корабли штурмуют бастионы", 1953 год
Блокада главной части Ионического архипелага затягивалась. В декабре 1798 года флотоводец докладывал российскому императору: "Скоро от совершенного уже неимения на эскадре провианта находиться будем в крайне бедственном состоянии, и чем пропитать служителей, способов не нахожу". В начале следующего года Ушаков уже не скрывал отчаянного положения: "от худой провизии служители, мне вверенные, начали во многом числе заболевать и умирают".
Обеспечение союзной эскадры продуктами питания лежало на турецкой стороне. Кроме воровства интендантов, причиной нехватки еды являлись исключительно сильные штормы зимы 1798-99 годов, из-за чего доставка грузов затруднялась.
Благодаря постоянному давлению на османские власти командующего всё-таки удалось получить к началу февраля от пашей до 4250 албанцев. Это было нерегулярное и плохо дисциплинированное войско, не обеспеченное провиантом и боеприпасами. Так что флоту пришлось поделиться и без того дефицитными ресурсами.
- РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа 2022, 13:00
Как Ушаков совершил четыре фатальных ошибки и разгромил турок
Для штурма мощной крепости Корфу, гарнизон которой насчитывал около 3 тыс. человек (включая 120 кавалеристов) при 650 орудиях, данных сил было явно недостаточно. Но Ушаков уже не мог ждать, рискуя потерять всё своё воинство от недоедания и болезней.
14 февраля 1799 года начались последние приготовления к штурму: солдаты и матросы оттачивали навыки преодоления крепостных преград, в большом количестве изготавливались штурмовые лестницы.
Утром 18 февраля были атакованы французские укрепления на острове Видо, являвшимся ключом к гавани Корфу. После сильного артобстрела на остров высадился десант в 2,1 тыс. человек (1,4 тыс. из них — русские). В этот ответственный момент албанцы отказались от участия в бою. Лишь 200 из них последовали за союзниками. Только взятие батарей Видо ободрило албанское войско и позволило ему участвовать в дальнейшем штурме.
© Фото : Открытый источникАлександр Самсонов "Штурм острова Корфу", 1996 год
Александр Самсонов Штурм острова Корфу, 1996 год - РИА Новости, 1920, 06.11.2026
© Фото : Открытый источник
Александр Самсонов "Штурм острова Корфу", 1996 год
К 14 часам бой на Видо завершился. Тогда же состоялся знаменитый эпизод с защитой русскими моряками побеждённых врагов. Турки и албанцы, ожесточённые упорным сопротивлением французов, принялись линчевать пленных. Видя это, майор Алексей Гамен составил каре из людей своего отряда и в его середине укрыл побеждённых. Всего на острове было убито около 200 республиканцев, 422 человека взяты в плен. Потери у русских составили 131 человек (31 убитый), а у османов – 180 человек.
Перед решающим приступом греческие ополченцы усомнились в успехе из-за малочисленности штурмующих. Французы яростно оборонялись, хотя к исходу дня утратили контроль над всеми передовыми фортами крепости. При штурме Корфу русские потеряли 22 человека убитыми и 72 ранеными; подданные султана – 61 и 92 человека соответственно.
Утрата ключевых позиций обороны деморализовала гарнизон. 19 февраля он вступил в переговоры с Ушаковым, а днём позже капитулировал. Вместе с военными сдался генеральный комиссар Французской республики на островах.
Ипсиланти пересекает реку Прут
25 марта 2024, 16:01История
Александр, введи войска! Одесса, тайные общества, и борьба за независимость Греции25 марта Греция отмечает годовщину возрождения государственности. Война за независимость греков началась с восстания на Пелопоннесе, которое стало прямым следствием вторжения повстанцев-эллинов в пределы Дунайских княжеств. Во главе отряда, вторгшегося в Молдавию и Валахию с российской территории, стоял русский генерал. А вот кто стоял за ним?
Штурм Корфу в 1799 году произвёл переворот в военном деле своего времени. До него считалось, что крепости должны штурмоваться исключительно сухопутными армиями. Но благодаря исключительной плотности огня, меткости ушаковских канониров и манёвренности, прежде всего русской части союзной эскадры, крепостные батареи вынуждены были замолкать. Что и позволило высаживать из шлюпок морских гренадёров с минимальными потерями.
Сам Александр Суворов эмоционально написал: "Ура! Русскому флоту… Я теперь говорю самому себе: зачем не был я при Корфу хотя бы мичманом!"
После тех событий Ионический архипелаг стал базой русского флота. Отсюда осуществлялась экспедиция против французов в Южной и Центральной Италии.
© ФотоИван Переверзев в роли Фёдора Ушакова и Сергей Петров в роли Александра Суворова. Кадр из фильма "Корабли штурмуют бастионы", 1953 год
Иван Переверзев в роли Фёдора Ушакова и Сергей Петров в роли Александра Суворова. Кадр из фильма Корабли штурмуют бастионы, 1953 год - РИА Новости, 1920, 06.11.2026
© Фото
Иван Переверзев в роли Фёдора Ушакова и Сергей Петров в роли Александра Суворова. Кадр из фильма "Корабли штурмуют бастионы", 1953 год
На основе русско-османского соглашения Ушаковым в 1799 году была разработана Ионическая конституция, вводившая очень демократичное устройство созданного на островах первого греческого государства Нового времени. А в 1800 году была заключена Константинопольская конвенция, определявшая нахождение Республики Семи Островов под формальным сюзеренитетом султана, но при гарантиях независимости и безопасности со стороны Петербурга.
Российское военное присутствие сохранялось на Корфу вплоть до 1807 года. Правда, с момента начала Русско-турецкой войны 1806-1812 годов "русский" форпост в Средиземноморье был изолирован от черноморских баз России из-за перекрытия османами Босфора.
По условиям Тильзитского мира Кофу вернулся под власть французов, в 1815-м их вытеснили англичане, а в 1864 году Ионический архипелаг был передан возрождённой Греции.
- РИА Новости, 1920, 11.02.2026
11 февраля, 08:00История
Иоанн Каподистрия: 250 лет со дня рождения самого высокопоставленного грека России"Южная Финляндия" – так иногда называли Бессарабию в первые полтора десятилетия после освобождения от османского владычества и обретения ею автономного статуса в составе Российской империи в 1813 году. 11 февраля 1776 года родился создатель Бессарабской автономии, попечитель Александра Пушкина и высокопоставленный чиновник – Иоанн Каподистрия
Русское присутствие на Корфу отразилось не только в памяти о славной военно-морской кампании 1798–99 годов. Вместе с нашими моряками архипелаг покинул бывший статс-секретарь Республики Семи Островов Иоаннис Каподистрия. При Александре I он стал фактическим министром иностранных дел России, а в 1827 году – первым главой Греческой Республики. Так что первый "президент" независимой Греции начал политическую карьеру благодаря конституции, написанной Ушаковым для российского протектората в Восточном Средиземноморье.
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ИсторияИсторияКорфуГрецияРоссияЕкатерина IIГригорий ПотемкинфлотXVIII векРоссийская империяОсманская империяФранцияСредиземное мореБалканы
 
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Заголовок открываемого материала
16:24Премию мне! Киевляне выживают без света и воды, местный чиновник требует денег
16:19Медведев о Маске: "он стал участником этой войны, а теперь ему противно"
16:06ГБР спрашивает повара: к старшему лейтенанту ВСУ пришли за съёмку в шоу
16:01По заветам Сталина: чем власти Украины собралась заменить мосты через Днепр
16:00"Один только полк русского сухопутного войска". Ушаков, Корфу и первый глава Греции
14:50Пока столица замерзает: у киевских коммунальщиков устроили экстренные обыски
14:37"Готовы на уступки": король заставил партии договариваться, а премьера Вевера — остаться
14:30Кто следующий? Оружие для Киева не доехало — швейцарский завод B&T уничтожен поджогом
14:16"Умереть дороже": украинские власти отмахиваются "даже от живых переселенцев"
14:00"Условия как для народа": Гетманцев пожаловался, что Рада вымерзает в темноте без воды
13:33"Там Путин!": Украинский писатель сорвал покровы с мультфильма о Простоквашино
13:08Русофобку, которая призывала избивать русскоговорящих детей, настигла карма
13:03Били ногами: в Киеве озверевшие военкомы набросились на пенсионера с костылем
12:44"Во Франции, в селе": украинская травести-дива покинула страну загадочным способом
12:39"Если требуют стандарты ЕС": Молдавия задумалась о визах для россиян, белорусов и китайцев
12:15Что будет дальше? Наглость Зеленского оттолкнула от Киева уже двух союзников
12:14Лебедев узнал цену изъятых Киевом квартир и не смог сдержать смех
11:59Неспокойная Одесса: кофе за ухилянтов и мобилизация детей местных патриотов
11:59СВОИ - песня и клип о героях. Льготное жильё в ДНР. 06 ноября 2026 года, утренний эфир 113:51
11:45Война спецслужб: СБУ штурмом взяла квартиру сотрудника ГУР из-за взрыва в Монако
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