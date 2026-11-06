"Один только полк русского сухопутного войска". Ушаков, Корфу и первый глава Греции
6 ноября 1798 года российский вице-адмирал Фёдор Ушаков прибыл к острову Корфу и лично возглавил осаду расположенной на нём крепости русско-османской эскадрой. Тем самым операция по очищению от французов находящихся вблизи Пелопоннеса Ионических островов вступала в завершающую, но самую трудную стадию
Скончавшаяся за два года до этих событий Екатерина II, узнай она об этих событиях, испытала бы радость.
Во-первых, ещё во время руководства южным направлением российской внешней политики Григорием Потёмкиным прикладывались большие усилия для сближения с Османской империей. "Обещая им союз наш, мы отвлечём их от всех других и тем, может быть, навсегда инфлюенцию пресечём других дворов", – писал императрице её фактический соправитель. В июне 1783 года эта активность российской стороны увенчалась заключением торгового трактата с Турцией.
Во-вторых, благодаря обретению российским флотом базы на берегу Средиземного моря и установлению протектората над греческой территорией, пусть и частично, воплощался знаменитый "Греческий проект" императрицы.
В-третьих, эскадра Ушакова успешно била вооружённые силы Революционной Франции, решительной противницей которой являлась Екатерина II.
Отправляя русских моряков по просьбе султана Селима III в Средиземноморье, император Павел I продолжал внешнюю политику своей матери (скорее всего невольно – уж очень он её не любил).
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Военный союз двух евразийских империй определялся общим стремлением не допустить закрепления французов на Западных Балканах. И если османский монарх опасался за целостность своих европейских владений, то российский царь отстаивал монопольное право покровительства над османскими христианами.
Французы, овладевшие Ионическим архипелагом (бывшей территорией Венеции), вели себя в отношении православных греков весьма бесцеремонно. На островах было упразднено всякое самоуправление, допускались случаи поборов и даже грабежей. Незадолго до начала русско-турецкой экспедиции на Корфу с применением артиллерии был подавлен крупный мятеж и сожжено одно из предместий крепости.
На этом фоне отношения россиян с местными жителями разительно отличались. Ушаков решительно пресекал всякое беззаконие, привлёк к поддержанию порядка местную милицию. Для установления доверительных отношений всячески подчёркивалось религиозное единство русских с греками. К примеру, после освобождения острова Занте (24-25 октября 1798 года) был организован совместный с греками благодарственный молебен в местном православном храме. На пристани вице-адмирал был тепло встречен всем духовенством и старейшинами острова; простолюдины приветствовали матросов-единоверцев на городских улицах.
Император Павел I (портрет работы Степана Щукина)
Французским гарнизонам в таких условиях было сложно держать оборону. На том же Занте морскому десанту высаживаться на берег помогли несколько тысяч крестьян, сбежавшихся со всех концов острова, поднявших российский флаг и мешавших "галлам" обороняться.
Такая обстановка позволила союзной эскадре в сентябре-октябре 1798 года очистить четыре из семи островов (Цериго, Занте, Кефалонию и Святой Мавры). В плен тогда сдались 1300 вражеских солдат и офицеров; 44 француза были убиты, 100 – ранены. При этом потери русских составили всего двое убитых и шестеро раненых нижних чинов; потери турок – четверо убитых.
При этом Ушаков полагал, что, действуй турки без русских, симпатии греков были бы на стороне французов – столь велико было раздражение в отношении османских порядков.
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Союзная эскадра изначально включала в себя 10 линейных кораблей (6 русских и 4 турецких), 13 фрегатов и корветов (5 русских и 8 турецких), 7 малых судов и 14 канонерских лодок. С этим соединением должна была взаимодействовать английская эскадра Горацио Нельсона, которая находилась в Неаполе. Для действий на Ионических островах предназначался русский десант из 1700 гренадер флотских батальонов и 35 гардемарин Николаевского флотского училища. Султан же распорядился для формирования турецкого десанта набрать на албанском берегу и Морее 17 тыс. человек.
Однако реалии балканской политики были таковы, что албанские паши не торопились выполнять спущенные им предписания. Особым своеволием отличался Али-паша, правивший в Тепелене (Южная Албания) и Янине (северо-запад Греции). До экспедиции он даже рассматривал возможность перехода на сторону французов. После начала блокады Корфу албанский правитель не только не спешил помогать людьми, но даже стремился продолжить выгодную торговлю с французскими контрагентами на Корфу.
"Если бы я имел со мной один только полк русского сухопутного войска, непременно надеялся бы я Корфу взять, совокупясь вместе с жителями", – сокрушался Ушаков.
© ФотоИван Соловьёв в роли адмирала Нельсона. Кадр из фильма "Корабли штурмуют бастионы", 1953 год
© Фото
Иван Соловьёв в роли адмирала Нельсона. Кадр из фильма "Корабли штурмуют бастионы", 1953 год
Блокада главной части Ионического архипелага затягивалась. В декабре 1798 года флотоводец докладывал российскому императору: "Скоро от совершенного уже неимения на эскадре провианта находиться будем в крайне бедственном состоянии, и чем пропитать служителей, способов не нахожу". В начале следующего года Ушаков уже не скрывал отчаянного положения: "от худой провизии служители, мне вверенные, начали во многом числе заболевать и умирают".
Обеспечение союзной эскадры продуктами питания лежало на турецкой стороне. Кроме воровства интендантов, причиной нехватки еды являлись исключительно сильные штормы зимы 1798-99 годов, из-за чего доставка грузов затруднялась.
Благодаря постоянному давлению на османские власти командующего всё-таки удалось получить к началу февраля от пашей до 4250 албанцев. Это было нерегулярное и плохо дисциплинированное войско, не обеспеченное провиантом и боеприпасами. Так что флоту пришлось поделиться и без того дефицитными ресурсами.
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Для штурма мощной крепости Корфу, гарнизон которой насчитывал около 3 тыс. человек (включая 120 кавалеристов) при 650 орудиях, данных сил было явно недостаточно. Но Ушаков уже не мог ждать, рискуя потерять всё своё воинство от недоедания и болезней.
14 февраля 1799 года начались последние приготовления к штурму: солдаты и матросы оттачивали навыки преодоления крепостных преград, в большом количестве изготавливались штурмовые лестницы.
Утром 18 февраля были атакованы французские укрепления на острове Видо, являвшимся ключом к гавани Корфу. После сильного артобстрела на остров высадился десант в 2,1 тыс. человек (1,4 тыс. из них — русские). В этот ответственный момент албанцы отказались от участия в бою. Лишь 200 из них последовали за союзниками. Только взятие батарей Видо ободрило албанское войско и позволило ему участвовать в дальнейшем штурме.
© Фото : Открытый источникАлександр Самсонов "Штурм острова Корфу", 1996 год
© Фото : Открытый источник
Александр Самсонов "Штурм острова Корфу", 1996 год
К 14 часам бой на Видо завершился. Тогда же состоялся знаменитый эпизод с защитой русскими моряками побеждённых врагов. Турки и албанцы, ожесточённые упорным сопротивлением французов, принялись линчевать пленных. Видя это, майор Алексей Гамен составил каре из людей своего отряда и в его середине укрыл побеждённых. Всего на острове было убито около 200 республиканцев, 422 человека взяты в плен. Потери у русских составили 131 человек (31 убитый), а у османов – 180 человек.
Перед решающим приступом греческие ополченцы усомнились в успехе из-за малочисленности штурмующих. Французы яростно оборонялись, хотя к исходу дня утратили контроль над всеми передовыми фортами крепости. При штурме Корфу русские потеряли 22 человека убитыми и 72 ранеными; подданные султана – 61 и 92 человека соответственно.
Утрата ключевых позиций обороны деморализовала гарнизон. 19 февраля он вступил в переговоры с Ушаковым, а днём позже капитулировал. Вместе с военными сдался генеральный комиссар Французской республики на островах.
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Штурм Корфу в 1799 году произвёл переворот в военном деле своего времени. До него считалось, что крепости должны штурмоваться исключительно сухопутными армиями. Но благодаря исключительной плотности огня, меткости ушаковских канониров и манёвренности, прежде всего русской части союзной эскадры, крепостные батареи вынуждены были замолкать. Что и позволило высаживать из шлюпок морских гренадёров с минимальными потерями.
Сам Александр Суворов эмоционально написал: "Ура! Русскому флоту… Я теперь говорю самому себе: зачем не был я при Корфу хотя бы мичманом!"
После тех событий Ионический архипелаг стал базой русского флота. Отсюда осуществлялась экспедиция против французов в Южной и Центральной Италии.
© ФотоИван Переверзев в роли Фёдора Ушакова и Сергей Петров в роли Александра Суворова. Кадр из фильма "Корабли штурмуют бастионы", 1953 год
© Фото
Иван Переверзев в роли Фёдора Ушакова и Сергей Петров в роли Александра Суворова. Кадр из фильма "Корабли штурмуют бастионы", 1953 год
На основе русско-османского соглашения Ушаковым в 1799 году была разработана Ионическая конституция, вводившая очень демократичное устройство созданного на островах первого греческого государства Нового времени. А в 1800 году была заключена Константинопольская конвенция, определявшая нахождение Республики Семи Островов под формальным сюзеренитетом султана, но при гарантиях независимости и безопасности со стороны Петербурга.
Российское военное присутствие сохранялось на Корфу вплоть до 1807 года. Правда, с момента начала Русско-турецкой войны 1806-1812 годов "русский" форпост в Средиземноморье был изолирован от черноморских баз России из-за перекрытия османами Босфора.
По условиям Тильзитского мира Кофу вернулся под власть французов, в 1815-м их вытеснили англичане, а в 1864 году Ионический архипелаг был передан возрождённой Греции.
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Русское присутствие на Корфу отразилось не только в памяти о славной военно-морской кампании 1798–99 годов. Вместе с нашими моряками архипелаг покинул бывший статс-секретарь Республики Семи Островов Иоаннис Каподистрия. При Александре I он стал фактическим министром иностранных дел России, а в 1827 году – первым главой Греческой Республики. Так что первый "президент" независимой Греции начал политическую карьеру благодаря конституции, написанной Ушаковым для российского протектората в Восточном Средиземноморье.
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