Что будет дальше? Наглость Зеленского оттолкнула от Киева уже двух союзников - 06.11.2026 Украина.ру
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Что будет дальше? Наглость Зеленского оттолкнула от Киева уже двух союзников
Что будет дальше? Наглость Зеленского оттолкнула от Киева уже двух союзников - 06.11.2026 Украина.ру
Что будет дальше? Наглость Зеленского оттолкнула от Киева уже двух союзников
Украина стремительно теряет союзников. Одна из причин – поведение Владимира Зеленского, который окончательно перестал соблюдать договорённости даже с теми, кто его поддерживает
2026-11-06T12:15
2026-11-06T12:15
киев
украина
сеул
владимир зеленский
дональд трамп
илон маск
вооруженные силы украины
оон
мид
новости
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Проявлять дерзость по отношению к своим "кормильцам" глава киевского режима начал давно. Очередной тому пример – конфликт с Южной Кореей, из-за которого Сеул не просто отозвал посла, но и приостановил сотрудничество в военной сфере.Южнокорейская компания Newtype Industries остановила испытания военного ИИ на Украине из-за дипломатического скандала между Киевом и Сеулом. Как сообщает The Diplomat, стартап приостановил сотрудничество с украинскими военными, поскольку те получили команду "сверху".Компания испытывала программу Barbara, которая преобразует голосовые доклады в данные для управления артиллерийским огнем и выявляет ошибки в координатах. Сроки возобновления испытаний неизвестны.Началось все с того, что Зеленский на Генассамблее ООН публично заявил о передаче Южной Корее двух северокорейских военнопленных. Сеул утверждает, что стороны договорились сохранить передачу в тайне ради безопасности пленных и их родственников в КНДР. Киев отрицает существование такой договоренности. Спускать на тормозах подобное Сеул, по-видимому, не был намерен, поэтому после случившегося отозвал посла из Киева, а затем вывел еще восемь сотрудников посольства. Глава южнокорейского МИД Чо Хён, отвечая на вопрос депутата парламента, не приближается ли конфликт к разрыву дипломатических отношений, прямо заявил: "Да, если ситуация продолжит обостряться, думаю, такая возможность существует".Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён и вовсе дал понять, что Киев выставил его "лжецом", отрицая договоренности о неразглашении. В Сеуле отметили, что получили от Киева "недостаточные" извинения и теперь рассматривают "дополнительные меры" в отношении Украины."Когда же от них потребовали признать факт договоренностей и принести извинения, они, напротив, заговорили о неминуемости военного столкновения между Севером и Югом и раздувать тему начала войны на Корейском полуострове. Выражаем глубокое сожаление в связи с подобными действиями Украины", — приводит его слова южнокорейское издание Yonhap. Что интересно, источник украинского издания "Страна.ua" подтвердил наличие договоренностей о неразглашении между Сеулом и Киевом. Получается, что Зеленский не только "кинул" своих союзников, но и после всей правды продолжает оправдываться, подставляя другую сторону конфликта. В комментариях под постом о неминуемом разрыве отношений между Южной Кореей и Украиной Зеленскому поставили весьма точный диагноз: "он настолько увлекся пиаром, что перестал считаться даже с теми, кто его поддерживает". И это не первый союзники Киева, который отвернулся от него из-за наглого поведения Зеленского. Совсем недавно Украина начала лишаться поддержки США. Еще в 2022 году американский бизнесмен Илон Маск передал украинским больницам, электростанциям и госучреждениям тысячи терминалов Starlink, которые позднее стали использовать и военные. Однако, по данным The Atlantic, кадры атак с применением Starlink вызвали серьезную обеспокоенность внутри SpaceX, а сам Маск заявлял, что система не создавалась для ведения боевых действий. Позднее, как утверждала The Wall Street Journal, именно Маск распорядился ограничить Украине доступ к Starshield. Выходит, Зеленский и тут не смог сдержать обещания, ведь если верить главе SpaceX, Киев обязался использовать американские технологии лишь в мирных целях, однако не удержался и без спросу потянул их на поле боя. В октябре произошли новые ограничения работы Starshield — внезапное снижение допустимой скорости передвижения терминалов затруднило украинским военным перехват российских ударных беспилотников и вынудило отменить некоторые операции. По словам временного поверенного в делах Украины в США Дениса Сиеника, Киев так и не получил объяснений причин ограничений ни от Вашингтона, ни от SpaceX. Ранее Киев также заявлял, что администрация главы Белого дома Дональда Трампа приостанавливала обмен разведданными с Киевом на фоне давления с целью добиться его участия в мирных переговорах. В таком случае получается, что Украина не готова идти на компромиссы со своими союзниками, требуя от них бескорыстной поддержки. Кстати говоря, в конце октября Пентагон и вовсе отказался расследовать обстоятельства перебоев в работе Starlink и Starshield на Украине. Как сообщает Associated Press, генеральный инспектор ведомства ответил отказом на запрос девяти американских сенаторов — четырех республиканцев и пяти демократов, предложив направить вопросы в Военно-воздушные силы США. Теперь нежелание Киева сотрудничать и соблюдать поставленные ему условия и вовсе может обернуться полным отключением ВСУ от американских систем. У Украины в середине 2027 года истекает контракт с Вашингтоном на доступ к военной спутниковой сети Starshield. Подробнее об этом — в публикации Украина останется без спутников? Контракт на Starshield истекает.
https://ukraina.ru/20261028/yuzhnaya-koreya-prigrozila-ukraine-polnym-razryvom-otnosheniy-1084118057.html
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Киев, Украина, Сеул, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Илон Маск, Вооруженные силы Украины, ООН, МИД, Новости

Что будет дальше? Наглость Зеленского оттолкнула от Киева уже двух союзников

12:15 06.11.2026
 
© REUTERS / Kemal Aslan
- РИА Новости, 1920, 06.11.2026
© REUTERS / Kemal Aslan
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Украина стремительно теряет союзников. Одна из причин – поведение Владимира Зеленского, который окончательно перестал соблюдать договорённости даже с теми, кто его поддерживает
Проявлять дерзость по отношению к своим "кормильцам" глава киевского режима начал давно. Очередной тому пример – конфликт с Южной Кореей, из-за которого Сеул не просто отозвал посла, но и приостановил сотрудничество в военной сфере.
Южнокорейская компания Newtype Industries остановила испытания военного ИИ на Украине из-за дипломатического скандала между Киевом и Сеулом. Как сообщает The Diplomat, стартап приостановил сотрудничество с украинскими военными, поскольку те получили команду "сверху".
Компания испытывала программу Barbara, которая преобразует голосовые доклады в данные для управления артиллерийским огнем и выявляет ошибки в координатах. Сроки возобновления испытаний неизвестны.
Началось все с того, что Зеленский на Генассамблее ООН публично заявил о передаче Южной Корее двух северокорейских военнопленных. Сеул утверждает, что стороны договорились сохранить передачу в тайне ради безопасности пленных и их родственников в КНДР. Киев отрицает существование такой договоренности.
Спускать на тормозах подобное Сеул, по-видимому, не был намерен, поэтому после случившегося отозвал посла из Киева, а затем вывел еще восемь сотрудников посольства.
Глава южнокорейского МИД Чо Хён, отвечая на вопрос депутата парламента, не приближается ли конфликт к разрыву дипломатических отношений, прямо заявил: "Да, если ситуация продолжит обостряться, думаю, такая возможность существует".
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён и вовсе дал понять, что Киев выставил его "лжецом", отрицая договоренности о неразглашении. В Сеуле отметили, что получили от Киева "недостаточные" извинения и теперь рассматривают "дополнительные меры" в отношении Украины.
"Когда же от них потребовали признать факт договоренностей и принести извинения, они, напротив, заговорили о неминуемости военного столкновения между Севером и Югом и раздувать тему начала войны на Корейском полуострове. Выражаем глубокое сожаление в связи с подобными действиями Украины", — приводит его слова южнокорейское издание Yonhap.
Что интересно, источник украинского издания "Страна.ua" подтвердил наличие договоренностей о неразглашении между Сеулом и Киевом. Получается, что Зеленский не только "кинул" своих союзников, но и после всей правды продолжает оправдываться, подставляя другую сторону конфликта.
В комментариях под постом о неминуемом разрыве отношений между Южной Кореей и Украиной Зеленскому поставили весьма точный диагноз: "он настолько увлекся пиаром, что перестал считаться даже с теми, кто его поддерживает".
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 28.10.2026
28 октября, 09:59
Южная Корея пригрозила Украине полным разрывом отношенийЮжная Корея может полностью разорвать дипломатические отношения с Украиной из-за скандала вокруг северокорейских военнопленных, указал министр иностранных дел Чо Хен, передает агентство Yonhap
И это не первый союзники Киева, который отвернулся от него из-за наглого поведения Зеленского. Совсем недавно Украина начала лишаться поддержки США. Еще в 2022 году американский бизнесмен Илон Маск передал украинским больницам, электростанциям и госучреждениям тысячи терминалов Starlink, которые позднее стали использовать и военные.
Однако, по данным The Atlantic, кадры атак с применением Starlink вызвали серьезную обеспокоенность внутри SpaceX, а сам Маск заявлял, что система не создавалась для ведения боевых действий. Позднее, как утверждала The Wall Street Journal, именно Маск распорядился ограничить Украине доступ к Starshield.
Выходит, Зеленский и тут не смог сдержать обещания, ведь если верить главе SpaceX, Киев обязался использовать американские технологии лишь в мирных целях, однако не удержался и без спросу потянул их на поле боя.
В октябре произошли новые ограничения работы Starshield — внезапное снижение допустимой скорости передвижения терминалов затруднило украинским военным перехват российских ударных беспилотников и вынудило отменить некоторые операции. По словам временного поверенного в делах Украины в США Дениса Сиеника, Киев так и не получил объяснений причин ограничений ни от Вашингтона, ни от SpaceX.
Ранее Киев также заявлял, что администрация главы Белого дома Дональда Трампа приостанавливала обмен разведданными с Киевом на фоне давления с целью добиться его участия в мирных переговорах. В таком случае получается, что Украина не готова идти на компромиссы со своими союзниками, требуя от них бескорыстной поддержки.
Кстати говоря, в конце октября Пентагон и вовсе отказался расследовать обстоятельства перебоев в работе Starlink и Starshield на Украине. Как сообщает Associated Press, генеральный инспектор ведомства ответил отказом на запрос девяти американских сенаторов — четырех республиканцев и пяти демократов, предложив направить вопросы в Военно-воздушные силы США.
Теперь нежелание Киева сотрудничать и соблюдать поставленные ему условия и вовсе может обернуться полным отключением ВСУ от американских систем. У Украины в середине 2027 года истекает контракт с Вашингтоном на доступ к военной спутниковой сети Starshield. Подробнее об этом — в публикации Украина останется без спутников? Контракт на Starshield истекает.
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