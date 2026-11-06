Катастрофа для Киева: Маск разлюбил Украину, а в США не переизбрали друзей Зеленского - 06.11.2026 Украина.ру
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Катастрофа для Киева: Маск разлюбил Украину, а в США не переизбрали друзей Зеленского
Катастрофа для Киева: Маск разлюбил Украину, а в США не переизбрали друзей Зеленского - 06.11.2026 Украина.ру
Катастрофа для Киева: Маск разлюбил Украину, а в США не переизбрали друзей Зеленского
Вопреки всеобщему ликованию украинских политологов, что поражение партии Трампа – это победа Киева, перспективы Украины после выборов в США совсем не радостно оценил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
2026-11-06T16:42
2026-11-06T16:42
украина
сша
киев
владимир зеленский
илон маск
дональд трамп
эксклюзив
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"Это просто катастрофа, всех наших друзей-сенаторов не переизбрали. Зеленского теперь будут бить и слева, и справа", – прогнозирует Соскин.Зеленского же ждёт незавидная участь, считает политолог: "Вскоре Зеленский станет персоной нон грата для американцев. Трамп будет сейчас действовать жестко. Готовьтесь, скоро будет жарко".Также он прогнозирует, что поддержка Украины в США скоро может полностью прекратиться.Впрочем, это стало вырисовываться намного раньше – например, по мотивам заявлениям Илона Маска.Почему Маск разлюбил УкраинуМиллиардер, во-первых, разоблачил украинскую хитрость: они использовали "Старлинк", делая перепрошивку плат, и получалось, что дрон, который был уже над территорией России, якобы находился на Украине.Возможно, об этом знали в США, но делали вид, что не знают. Возможно, Илон действительно не ожидал такой наглости от украинских "партнёров".Интересно, что Маск ответил на вопросы читателей своего блога. Почему он уверен, что "Старлинк" использовался "не по правилам"? Об этом написал сам Зеленский! Как всегда, не мог не похвастаться и не приписать себе героическую перемогу.А вот чего боится Илон, он ответил в следующем сообщении: "Уничтожение спутников противником вызвало бы домино разрушений. Поле обломков сделало бы космос непригодным для использования".Маск практически прямо ответил, почему он ограничил использование своих технологий на Украине: из-за хитрости украинцев, и еще больше – из-за возможного возмездия России.В Киеве же, как всегда: нарушили какие-то договорённости, а потом публично разболтали. Надо было ещё Зеленскому селфи сделать рядом с дроном и терминалом "Старлинка".Сейчас Маск уже публикует посты, что "Старлинк" на Украине – его большая ошибка.Маск о киевском режимеИ по поводу киевского режима Маск высказывается довольно нелицеприятно.В чём дело? Раньше ведь "не замечал", помогал своим "украинским друзьям"?Слишком много уже скандалов связано с Украиной, во-первых. Во-вторых, все эти скандалы имеют отношение к Демпартии США. Почему бы не указать на это своим врагам?Сейчас, после победы Демпартии на выборах, может начаться охота на Маска. Одна из самых болезненных тем для демократов – война и совместная коррупция на Украине.И Илон Маск "выдаёт базу", причем в таких выражениях, что его вполне можно заподозрить в симпатиях к теориям Маркса и Энгельса.Вот Маск пишет об Украине:"То, что на самом деле происходит на Украине, заключается в огромной разнице в интересах между элитой и народом.Первые стали очень богатыми благодаря сотням миллиардов долларов, поступающих на Украину, в то время как детей последних призывают в армию, чтобы они умирали в окопах.И часть этих денег американских налогоплательщиков возвращается через несколько прачечных машин, чтобы финансировать политические кампании в Америке, что и объясняет, почему некоторые политики заботятся об Украине больше, чем об Америке!"Такое впечатление, что это говорит не богатейший человек Земли, а политический обозреватель передачи "Международная панорама" с советского телевидения."Время Зеленскому уходить"Илон Маск снова призвал к отставке Зеленского. Он отреагировал на пост, в котором утверждается, что глава режима не хочет окончания войны, чтобы не пришлось сталкиваться с выборами и потерей власти."Вот так и продолжается эта бойня. Пора Зеленскому уходить", – написал Илон Маск.Так может выглядеть свержение диктатора. Не нужно "третьего майдана", не нужно толп на площадях. Просто Илон Маск в своем аккаунте объявляет: "время Зеленскому уходить".Журнал The Atlantic написал, что Маск теперь полностью изменил свою позицию в отношении Украины: от поставок "Starlink" – до откровенной критики действий Киева."Тоталитарный киевский режим"Американский журналист Такер Карлсон даёт такую характеристику сегодняшнему киевскому правительству: "Это неоспоримый факт, что украинское правительство – тоталитарный режим, в котором нет свободы слова, свободы передвижения, а президент не избран народом".Интересно, что совсем недавно политики Украины щеголяли в майках, на которых было написано "Киевский режим". Как раз к приезду посланников президента США в Киев подготовились, сменили свой привычный камуфляж на майки с ироничными (как им кажется) надписями.Вот так всё и продолжается, с шутками и прибаутками. Украина летит в бездну, народ гибнет, а управляющие колонией демонстрируют свое чувство юмора.Зеленский: "трубку не берут"А глава "тоталитарного режима" Зеленский решил укусить руку того, кто "раздаёт Старлинк" – обвинил Маска в том, что тот вмешивается в дела Украины. И пожаловался, что Илон Маск ему не звонит:"Мне очень хотелось поговорить с ним на разные темы. Мы беседовали в начале войны. Мы обсуждали разные вещи. Но иногда его высказывания о нас, об Украине... Это не проукраинская позиция. Я хотел поговорить с ним после, после всех этих действий со стороны SpaceX, да, но они не связались с нами".Вот так, собственно, sic transit gloria mundi – проходит слава мирская.А ведь совсем недавно Зеленский шагал по всем сценам мира под аплодисменты депутатов, лордов и королей.
https://ukraina.ru/20261105/eto-konets-epokhi-trampa-ssha-nakryla-sinyaya-volna--chto-eto-znachit-dlya-ukrainy-1084297977.html
https://ukraina.ru/20261105/on-v-yarosti-zelenskogo-ulichili-v-litsemerii-posle-kritiki-maska-1084297784.html
https://ukraina.ru/20261030/zhstko-rubanul-anpilogov-raskryl-pochemu-mask-perekryl-starlink-dlya-vsu-1084160977.html
https://ukraina.ru/20261106/chto-budet-dalshe-naglost-zelenskogo-ottolknula-ot-kieva-uzhe-dvukh-soyuznikov-1084313011.html
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Елена Мурзина
Елена Мурзина
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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украина, сша, киев, владимир зеленский, илон маск, дональд трамп, эксклюзив
Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Илон Маск, Дональд Трамп, Эксклюзив

Катастрофа для Киева: Маск разлюбил Украину, а в США не переизбрали друзей Зеленского

16:42 06.11.2026
 
© REUTERS / Nathan Howard
- РИА Новости, 1920, 06.11.2026
© REUTERS / Nathan Howard
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Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
Все материалы
Вопреки всеобщему ликованию украинских политологов, что поражение партии Трампа – это победа Киева, перспективы Украины после выборов в США совсем не радостно оценил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Это просто катастрофа, всех наших друзей-сенаторов не переизбрали. Зеленского теперь будут бить и слева, и справа", – прогнозирует Соскин.
Зеленского же ждёт незавидная участь, считает политолог: "Вскоре Зеленский станет персоной нон грата для американцев. Трамп будет сейчас действовать жестко. Готовьтесь, скоро будет жарко".
Также он прогнозирует, что поддержка Украины в США скоро может полностью прекратиться.
Впрочем, это стало вырисовываться намного раньше – например, по мотивам заявлениям Илона Маска.
Почему Маск разлюбил Украину
Миллиардер, во-первых, разоблачил украинскую хитрость: они использовали "Старлинк", делая перепрошивку плат, и получалось, что дрон, который был уже над территорией России, якобы находился на Украине.
Возможно, об этом знали в США, но делали вид, что не знают. Возможно, Илон действительно не ожидал такой наглости от украинских "партнёров".
- РИА Новости, 1920, 05.11.2026
Вчера, 16:30
"Это конец эпохи Трампа": США накрыла "синяя волна" – что это значит для УкраиныПромежуточные выборы в Соединенных Штатах Америки завершились для Республиканской партии настоящим разгромом. Американские медиа констатируют: США накрыло "синей волной". электоральная карта страны практически повсеместно окрасилась по итогам голосования в цвета Демократической партии.
Интересно, что Маск ответил на вопросы читателей своего блога. Почему он уверен, что "Старлинк" использовался "не по правилам"? Об этом написал сам Зеленский! Как всегда, не мог не похвастаться и не приписать себе героическую перемогу.
А вот чего боится Илон, он ответил в следующем сообщении: "Уничтожение спутников противником вызвало бы домино разрушений. Поле обломков сделало бы космос непригодным для использования".
Маск практически прямо ответил, почему он ограничил использование своих технологий на Украине: из-за хитрости украинцев, и еще больше – из-за возможного возмездия России.
В Киеве же, как всегда: нарушили какие-то договорённости, а потом публично разболтали. Надо было ещё Зеленскому селфи сделать рядом с дроном и терминалом "Старлинка".
Сейчас Маск уже публикует посты, что "Старлинк" на Украине – его большая ошибка.
Маск о киевском режиме
И по поводу киевского режима Маск высказывается довольно нелицеприятно.
В чём дело? Раньше ведь "не замечал", помогал своим "украинским друзьям"?
Слишком много уже скандалов связано с Украиной, во-первых. Во-вторых, все эти скандалы имеют отношение к Демпартии США. Почему бы не указать на это своим врагам?
Сейчас, после победы Демпартии на выборах, может начаться охота на Маска. Одна из самых болезненных тем для демократов – война и совместная коррупция на Украине.
- РИА Новости, 1920, 05.11.2026
Вчера, 16:00
"Он в ярости": Зеленского уличили в лицемерии после критики МаскаАмериканский журналист Чей Боуз обвинил Владимира Зеленского в лицемерии на фоне его критики в адрес предпринимателя Илона Маска. Свою позицию Боуз высказал в соцсети X (заблокирована в РФ)
И Илон Маск "выдаёт базу", причем в таких выражениях, что его вполне можно заподозрить в симпатиях к теориям Маркса и Энгельса.
Вот Маск пишет об Украине:
"То, что на самом деле происходит на Украине, заключается в огромной разнице в интересах между элитой и народом.
Первые стали очень богатыми благодаря сотням миллиардов долларов, поступающих на Украину, в то время как детей последних призывают в армию, чтобы они умирали в окопах.
И часть этих денег американских налогоплательщиков возвращается через несколько прачечных машин, чтобы финансировать политические кампании в Америке, что и объясняет, почему некоторые политики заботятся об Украине больше, чем об Америке!"
Такое впечатление, что это говорит не богатейший человек Земли, а политический обозреватель передачи "Международная панорама" с советского телевидения.
"Время Зеленскому уходить"
Илон Маск снова призвал к отставке Зеленского. Он отреагировал на пост, в котором утверждается, что глава режима не хочет окончания войны, чтобы не пришлось сталкиваться с выборами и потерей власти.
"Вот так и продолжается эта бойня. Пора Зеленскому уходить", – написал Илон Маск.
Так может выглядеть свержение диктатора. Не нужно "третьего майдана", не нужно толп на площадях. Просто Илон Маск в своем аккаунте объявляет: "время Зеленскому уходить".
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 30.10.2026
30 октября, 05:00
"Жёстко рубанул": Анпилогов раскрыл, почему Маск перекрыл "Старлинк" для ВСУ"Старлинк" можно использовать для проброса телеканала, что позволяет поражать любые движущиеся цели — в этом случае дальнолет фактически станет fpv-дроном. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Журнал The Atlantic написал, что Маск теперь полностью изменил свою позицию в отношении Украины: от поставок "Starlink" – до откровенной критики действий Киева.
"Тоталитарный киевский режим"
Американский журналист Такер Карлсон даёт такую характеристику сегодняшнему киевскому правительству: "Это неоспоримый факт, что украинское правительство – тоталитарный режим, в котором нет свободы слова, свободы передвижения, а президент не избран народом".
Интересно, что совсем недавно политики Украины щеголяли в майках, на которых было написано "Киевский режим". Как раз к приезду посланников президента США в Киев подготовились, сменили свой привычный камуфляж на майки с ироничными (как им кажется) надписями.
Вот так всё и продолжается, с шутками и прибаутками. Украина летит в бездну, народ гибнет, а управляющие колонией демонстрируют свое чувство юмора.
Зеленский: "трубку не берут"
А глава "тоталитарного режима" Зеленский решил укусить руку того, кто "раздаёт Старлинк" – обвинил Маска в том, что тот вмешивается в дела Украины. И пожаловался, что Илон Маск ему не звонит:
- РИА Новости, 1920, 06.11.2026
12:15
Что будет дальше? Наглость Зеленского оттолкнула от Киева уже двух союзниковУкраина стремительно теряет союзников. Одна из причин – поведение Владимира Зеленского, который окончательно перестал соблюдать договорённости даже с теми, кто его поддерживает
"Мне очень хотелось поговорить с ним на разные темы. Мы беседовали в начале войны. Мы обсуждали разные вещи. Но иногда его высказывания о нас, об Украине... Это не проукраинская позиция. Я хотел поговорить с ним после, после всех этих действий со стороны SpaceX, да, но они не связались с нами".
Вот так, собственно, sic transit gloria mundi – проходит слава мирская.
А ведь совсем недавно Зеленский шагал по всем сценам мира под аплодисменты депутатов, лордов и королей.
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