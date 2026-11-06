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В Иране проиграл, на Украине ещё есть шанс: Трампу предстоит очень трудный выбор

В Иране проиграл, на Украине ещё есть шанс: Трампу предстоит очень трудный выбор - 06.11.2026 Украина.ру

В Иране проиграл, на Украине ещё есть шанс: Трампу предстоит очень трудный выбор

Президент США Дональд Трамп анонсировал скорое подписание масштабного соглашения, которое может затронуть не только Украину, но и всю Европу. Об этом он заявил 6 ноября на церемонии подписания документов в Белом доме

2026-11-06T17:22

2026-11-06T17:22

2026-11-06T17:22

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"Большое и прекрасное"Трамп рассказал, что он встретился с главой Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым."Я не могу сказать, что именно мы обсуждали. Я просто говорю вам, будет соглашение. Это будет крупное соглашение, и оно затронет не только Украину. Оно будет очень масштабным. Оно коснется не только Украины, и я даже мог бы сказать, что оно может затронуть всю Европу. Это будет большое, прекрасное соглашение, и все будут в восторге", — передает слова американского лидера РБК.При этом Трамп отметил, что не встречался с представителями украинской делегации.После заявления, сделанного американским президентом, его зять и представитель американской делегации на переговорах по Украине Джаред Кушнер на своей странице в соцсети Х разместил публикацию, в которой он перечислил пять ключевых целей возможного соглашения с Россией по безопасности в Европе.По словам Кушнера, задача переговорщиков — разработать практические меры, которые учтут соображения всех сторон в сфере безопасности, уменьшат риск конфликта в будущем и создадут более стабильную и предсказуемую обстановку.Он выделил пять ключевых целей возможного соглашения: постоянные консультации по вопросам безопасности, устойчивые каналы связи в кризисных ситуациях, увеличение прозрачности в военной сфере, принятие взаимных мер по снижению рисков эскалации и обеспечение устойчивой основы для долгосрочной безопасности и стабильности на европейском континенте.Иран, Украина, КубаСвою публикацию Кушнер проиллюстрировал видеообращением президента Дональда Трампа, в котором он заявил о том, что Россия и США близки к договоренностям по урегулированию украинского конфликта и по европейской безопасности в целом.Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге в Москве 6 ноября не стал комментировать анонсированное Трампом соглашение. По его словам, подробностей этого документа у российской стороны пока нет. Он также подчеркнул, что, несмотря на отсутствие детальной информации, его обсуждение в перспективе потребует участия европейских стран, передают "Известия".Возобновлённый интерес американского лидера к украинскому урегулированию в США считают вполне закономерным. Как отмечают аналитики Bloomberg, после поражения республиканцев на выборах в конгресс президент Трамп активно займётся внешней политикой. Ожидается, что он воспользуется своими широкими полномочиями в вопросах национальной безопасности, отмечает агентство.При этом агентство прогнозирует, что вероятными направлениями новой активности Трампа могут стать новые удары по Ирану, дальнейшее обострение разногласий с Европой по Украине и возможность военного вмешательства на Кубе.Газета The New York Times оценивает громкие заявления Трампа относительно прорыва в украинском урегулировании весьма скептически. Несмотря на то, что осенняя волна дипломатических усилий вокруг Украины продолжается уже третий месяц, ничто не указывает на то, что действия администрации Трампа приближают окончание боевых действий, пишет издание.Больше вопросов, чем ответовНа текущий момент заявления со стороны американской администрации вызывают больше вопросов, чем имеется ответов. Так слова Трампа о "большом, прекрасном соглашении" в интервью Украина.ру прокомментировал политолог, американист Малек Дудаков.С одной стороны, это движение в правильном направлении, так как американская администрация начала понимать, что в рамках конфликта на Украине речь идёт не только о территориальных вопросах, о статусе русского языка, о демилитаризации Украины, но и о контурах новой системы безопасности в целом, и в особенности — в Европе, отметил политолог."Это те же вопросы, которые мы ставили перед предыдущей администрацией Джо Байдена в конце 2021 года. Тогда американцы предпочли их игнорировать и продолжали провоцировать нашу страну. В итоге всё это вылилось в нынешнее противостояние на Украине", — напомнил Дудаков.Тем не менее возникают вопросы по поводу того, на какие серьёзные тактические и стратегические уступки готовы пойти американцы, подчеркнул Дудаков."Также важно понять, есть ли у них сейчас возможность для того, чтобы оказать нужное давление на европейскую партию войны и украинских лоббистов. Нужно понимать, что и те и другие сейчас будут вести себя гораздо более несговорчиво, чем это было раньше", — отметил он.По словам Дудакова, Трампу и раньше не удавалось оказывать достаточное влияние на европейцев и украинцев. А теперь, после выборов в конгресс США, которые сторонники американского президента разгромно проиграли, европейцы и украинцы уверены, что Трампа они пересидели, добавил он."Осталось потерпеть два года, дождаться следующей президентской гонки, возможной победы демократов, и уже можно будет с ними работать, никак не реагируя на нынешние заявления Трампа", — так Дудаков описал возможные ожидания Киева и его партнеров по Евросоюзу.Рано делать выводыПо мнению политолога, вопрос пока остается в подвешенном состоянии и делать какие-то далеко идущие выводы о переговорах о будущих контурах безопасности в Восточной Европе преждевременно. Однако уже тот факт, что тема будущей структуры безопасности на европейском континенте поднимается, является серьёзным прогрессом, полагает он."Американцы раньше предлагали вопросы частного формата — заморозка конфликта, территориальные обмены. Теперь уже понимают, что вопрос нужно решать более масштабно. Может быть, после такого разгромного проигрыша на выборах Трамп будет пытаться достичь хоть каких-то успехов, в том числе во внешней политике, чтобы можно было компенсировать свои потери", — допустил Дудаков.Таким образом, у Трампа может появиться мотивация последовательно заняться разрешением украинского кризиса, что откроет перспективу как для самих США, так и для России, считает политолог.Он добавил, что сам Трамп должен проявить здесь очень много силы воли, особенно в неприятных для него обстоятельствах, когда с января его единомышленники не будут контролировать конгресс. Однако для американского президента на украинском направлении гораздо больше перспектив, чем на ближневосточном, подчеркнул Дудаков."Если он выбирает между новой эскалацией с Ираном и переговорами по Украине, я думаю, что второй вариант для него гораздо перспективнее. В войне с Ираном он не победит, а скорее похоронит уже в полной мере свою республиканскую партию на многие электоральные циклы вперед", — подытожил Малек Дудаков.

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https://ukraina.ru/20261105/eto-konets-epokhi-trampa-ssha-nakryla-sinyaya-volna--chto-eto-znachit-dlya-ukrainy-1084297977.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, сша, европа, дональд трамп, малек дудаков, джаред кушнер, bloomberg, украина.ру, ес