"Готовы на уступки": король заставил партии договариваться, а премьера Вевера — остаться - 06.11.2026 Украина.ру
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"Готовы на уступки": король заставил партии договариваться, а премьера Вевера — остаться
"Готовы на уступки": король заставил партии договариваться, а премьера Вевера — остаться - 06.11.2026 Украина.ру
"Готовы на уступки": король заставил партии договариваться, а премьера Вевера — остаться
Король Бельгии Филипп отказался принимать отставку премьер-министра Барта де Вевера, потребовав от него немедленно вернуться за стол переговоров по бюджету на 2027 год. Об этом сообщил королевский дворец
2026-11-06T14:37
2026-11-06T14:37
новости
бельгия
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Де Вевер подал прошение об отставке в понедельник, но монарх взял паузу, провёл консультации с лидерами пяти партий правящей коалиции и в итоге постановил: правительство должно продолжить работу."По итогам консультаций король принял решение отклонить отставку премьер-министра и попросил его немедленно возобновить бюджетные переговоры", — говорится в заявлении дворца.Лидеры партий, по данным дворца, выразили готовность пойти на взаимные уступки ради достижения соглашения. В пятницу монарх принял де Вевера и провёл консультации с председателями пяти партий коалиции — все подтвердили готовность договориться о бюджете на ближайшие три года.Причиной политического кризиса стала неспособность коалиции договориться о мерах сокращения бюджетного дефицита. Разногласия касаются повышения налогов и сокращения государственных расходов на фоне растущего госдолга. По прогнозу центробанка страны, дефицит бюджета увеличится до 5,7% в 2028 году, а в прошлом году он составил 5,2%. Правительство обязалось сэкономить около €10 млрд к 2029 году, но пока не может решить, за счёт кого это сделать.Подробнее – в материале Бельгия на грани: премьер подал в отставку
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новости, бельгия
Новости, Бельгия

"Готовы на уступки": король заставил партии договариваться, а премьера Вевера — остаться

14:37 06.11.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкПремьер-министр Бельгии Барт де Вевер, противник идеи конфискации российских замороженных активов, на пресс-конференции пошутил про то, что у него есть дача под Санкт-Петербургом
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, противник идеи конфискации российских замороженных активов, на пресс-конференции пошутил про то, что у него есть дача под Санкт-Петербургом - РИА Новости, 1920, 06.11.2026
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Король Бельгии Филипп отказался принимать отставку премьер-министра Барта де Вевера, потребовав от него немедленно вернуться за стол переговоров по бюджету на 2027 год. Об этом сообщил королевский дворец
Де Вевер подал прошение об отставке в понедельник, но монарх взял паузу, провёл консультации с лидерами пяти партий правящей коалиции и в итоге постановил: правительство должно продолжить работу.
"По итогам консультаций король принял решение отклонить отставку премьер-министра и попросил его немедленно возобновить бюджетные переговоры", — говорится в заявлении дворца.
Лидеры партий, по данным дворца, выразили готовность пойти на взаимные уступки ради достижения соглашения. В пятницу монарх принял де Вевера и провёл консультации с председателями пяти партий коалиции — все подтвердили готовность договориться о бюджете на ближайшие три года.
Причиной политического кризиса стала неспособность коалиции договориться о мерах сокращения бюджетного дефицита. Разногласия касаются повышения налогов и сокращения государственных расходов на фоне растущего госдолга.
По прогнозу центробанка страны, дефицит бюджета увеличится до 5,7% в 2028 году, а в прошлом году он составил 5,2%. Правительство обязалось сэкономить около €10 млрд к 2029 году, но пока не может решить, за счёт кого это сделать.
Подробнее – в материале Бельгия на грани: премьер подал в отставку
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