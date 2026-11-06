https://ukraina.ru/20261106/gotovy-na-ustupki-korol-zastavil-partii-dogovarivatsya-a-premera-vevera--ostatsya-1084320403.html

"Готовы на уступки": король заставил партии договариваться, а премьера Вевера — остаться

"Готовы на уступки": король заставил партии договариваться, а премьера Вевера — остаться - 06.11.2026 Украина.ру

"Готовы на уступки": король заставил партии договариваться, а премьера Вевера — остаться

Король Бельгии Филипп отказался принимать отставку премьер-министра Барта де Вевера, потребовав от него немедленно вернуться за стол переговоров по бюджету на 2027 год. Об этом сообщил королевский дворец

2026-11-06T14:37

2026-11-06T14:37

2026-11-06T14:37

новости

бельгия

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Де Вевер подал прошение об отставке в понедельник, но монарх взял паузу, провёл консультации с лидерами пяти партий правящей коалиции и в итоге постановил: правительство должно продолжить работу."По итогам консультаций король принял решение отклонить отставку премьер-министра и попросил его немедленно возобновить бюджетные переговоры", — говорится в заявлении дворца.Лидеры партий, по данным дворца, выразили готовность пойти на взаимные уступки ради достижения соглашения. В пятницу монарх принял де Вевера и провёл консультации с председателями пяти партий коалиции — все подтвердили готовность договориться о бюджете на ближайшие три года.Причиной политического кризиса стала неспособность коалиции договориться о мерах сокращения бюджетного дефицита. Разногласия касаются повышения налогов и сокращения государственных расходов на фоне растущего госдолга. По прогнозу центробанка страны, дефицит бюджета увеличится до 5,7% в 2028 году, а в прошлом году он составил 5,2%. Правительство обязалось сэкономить около €10 млрд к 2029 году, но пока не может решить, за счёт кого это сделать.Подробнее – в материале Бельгия на грани: премьер подал в отставку

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