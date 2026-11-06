"Там Путин!": Украинский писатель сорвал покровы с мультфильма о Простоквашино - 06.11.2026 Украина.ру
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"Там Путин!": Украинский писатель сорвал покровы с мультфильма о Простоквашино
"Там Путин!": Украинский писатель сорвал покровы с мультфильма о Простоквашино - 06.11.2026 Украина.ру
"Там Путин!": Украинский писатель сорвал покровы с мультфильма о Простоквашино
Советские мультфильмы о Простоквашино могли приучать детей смиряться с бедностью, не стремиться к лучшему и воспринимать собственные проблемы, как что-то второстепенное, заявил украинский писатель и общественный деятель Андрей Мероник
2026-11-06T13:33
2026-11-06T13:33
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Видео с разбором советских мультфильмов и их российского продолжения Мероник выложил в TikTok.Разбор мультфильма Мероник начал с личности почтальона Печкина. По его мнению, это персонаж воплощает советскую систему, в которой, по мнению Мероника, человек вынужден был смириться с бедностью и отсутствием перспектив."Я почему вредный был? Потому что у меня велосипеда не было", – эта реплика Печкина, а также изменение поведения почтальона, по мнению Мероника, весьма характеры. Писатель указывает, что таким образом советский мультфильм учит довольствоваться малым и не стремиться к большему.Также неудовольствие писателя вызвал эпизод с упоминанием "Пепси-колы". Когда пёс Шарик рассказывает коту Матроскину о своей мечте, чтобы корова давала газировку вместо молока, кот начинает плеваться. По мнению Мероника, так высмеивался западный образ жизни и стремление к нему, стремление к потребительским благам.Ещё один показательный, по мнению писателя, эпизод с Шариком касается ружья. История о том, как пёс чуть было не утонул из-за нежелания отпускать оружие, весьма характерна, уверен Мероник."Ведь за ружьё-то деньги уплачены! А моя жизнь бесплатная", – напомнил писатель слова персонажа.По его словам, эта сцена отражает одну из самых худших черт советского общества, сформированного в условиях постоянного дефицита. По словам Мероника, целые поколения привыкали к такой системе ценностей, когда человеческая жизнь менее важна, чем вещи. В этой системе сохранение даже простейшей одежды могло быть важнее собственного здоровья, указывал Мероник.То, что этот его постулат прямо противоречит его же постулату к словам о газировке, он в своём видео не упомянул.Обеспокоила писателя и современное продолжение популярных советских мультфильмов о деревне. Так, он вспомнил, что в новогодней серии 2025 года Матроскин и Шарик приветствуют зрителей на Красной Площади вместе с президентом России Владимиром Путиным.В итоге Мероник призвал украинских родителей пристальнее следить за тем, какие мультики смотрят их дети."Поймите одно и передайте близким: мультики в России не бывают просто мультиками, их рисовала система – и тогда, и теперь. Поэтому я просил, прошу и буду просить вас: не оставляйте процесс просмотра мультиков вашими детьми на волю случая, ведь ещё одного поколения сторонников ОПЗЖ (запрещённая на Украине оппозиционная политсила – Ред.) эта страна может не пережить", – подытожил Мероник.Ранее украинские активисты последовательно боролись с другими советскими и российскими мультиками. Так, они начали кампанию за запрет трансляции мультсериала "Маша и медведь". Кроме того, критику украинских активистов вызвал даже такой мультфильм, как "Ну, погоди".Подробнее – в материале В Киеве испугались, что "Маша и Медведь" учит детей любить Россию на сайте Украина.ру.
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новости, россия, красная площадь, украина, владимир путин, tiktok
Новости, Россия, Красная площадь, Украина, Владимир Путин, TikTok

"Там Путин!": Украинский писатель сорвал покровы с мультфильма о Простоквашино

13:33 06.11.2026
 
© YouTube / СоюзмультфильмПутин, Шарик и Матроскин
Путин, Шарик и Матроскин - РИА Новости, 1920, 06.11.2026
© YouTube / Союзмультфильм
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Советские мультфильмы о Простоквашино могли приучать детей смиряться с бедностью, не стремиться к лучшему и воспринимать собственные проблемы, как что-то второстепенное, заявил украинский писатель и общественный деятель Андрей Мероник
Видео с разбором советских мультфильмов и их российского продолжения Мероник выложил в TikTok.
Разбор мультфильма Мероник начал с личности почтальона Печкина. По его мнению, это персонаж воплощает советскую систему, в которой, по мнению Мероника, человек вынужден был смириться с бедностью и отсутствием перспектив.
"Я почему вредный был? Потому что у меня велосипеда не было", – эта реплика Печкина, а также изменение поведения почтальона, по мнению Мероника, весьма характеры. Писатель указывает, что таким образом советский мультфильм учит довольствоваться малым и не стремиться к большему.
Также неудовольствие писателя вызвал эпизод с упоминанием "Пепси-колы". Когда пёс Шарик рассказывает коту Матроскину о своей мечте, чтобы корова давала газировку вместо молока, кот начинает плеваться. По мнению Мероника, так высмеивался западный образ жизни и стремление к нему, стремление к потребительским благам.
Ещё один показательный, по мнению писателя, эпизод с Шариком касается ружья. История о том, как пёс чуть было не утонул из-за нежелания отпускать оружие, весьма характерна, уверен Мероник.
"Ведь за ружьё-то деньги уплачены! А моя жизнь бесплатная", – напомнил писатель слова персонажа.
По его словам, эта сцена отражает одну из самых худших черт советского общества, сформированного в условиях постоянного дефицита.
© Фото : скриншот видеоШарик и бобёр ("Прощай, оружие")
Шарик и бобёр (Прощай, оружие) - РИА Новости, 1920, 06.11.2026
© Фото : скриншот видео
Шарик и бобёр ("Прощай, оружие")
По словам Мероника, целые поколения привыкали к такой системе ценностей, когда человеческая жизнь менее важна, чем вещи. В этой системе сохранение даже простейшей одежды могло быть важнее собственного здоровья, указывал Мероник.
То, что этот его постулат прямо противоречит его же постулату к словам о газировке, он в своём видео не упомянул.
Обеспокоила писателя и современное продолжение популярных советских мультфильмов о деревне. Так, он вспомнил, что в новогодней серии 2025 года Матроскин и Шарик приветствуют зрителей на Красной Площади вместе с президентом России Владимиром Путиным.
В итоге Мероник призвал украинских родителей пристальнее следить за тем, какие мультики смотрят их дети.
"Поймите одно и передайте близким: мультики в России не бывают просто мультиками, их рисовала система – и тогда, и теперь. Поэтому я просил, прошу и буду просить вас: не оставляйте процесс просмотра мультиков вашими детьми на волю случая, ведь ещё одного поколения сторонников ОПЗЖ (запрещённая на Украине оппозиционная политсила – Ред.) эта страна может не пережить", – подытожил Мероник.
© Фото : скриншот видеоПечкин и велосипед ("Я почему злой был")
Печкин и велосипед (Я почему злой был) - РИА Новости, 1920, 06.11.2026
© Фото : скриншот видео
Печкин и велосипед ("Я почему злой был")
Ранее украинские активисты последовательно боролись с другими советскими и российскими мультиками. Так, они начали кампанию за запрет трансляции мультсериала "Маша и медведь". Кроме того, критику украинских активистов вызвал даже такой мультфильм, как "Ну, погоди".
Подробнее – в материале В Киеве испугались, что "Маша и Медведь" учит детей любить Россию на сайте Украина.ру.
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