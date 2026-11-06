https://ukraina.ru/20261106/usloviya-kak-dlya-naroda-getmantsev-pozhalovalsya-chto-rada-vymerzaet-v-temnote-bez-vody-1084319059.html
"Условия как для народа": Гетманцев пожаловался, что Рада вымерзает в темноте без воды
"Условия как для народа": Гетманцев пожаловался, что Рада вымерзает в темноте без воды - 06.11.2026 Украина.ру
"Условия как для народа": Гетманцев пожаловался, что Рада вымерзает в темноте без воды
В здании Верховной рады Украины зафиксированы серьезные перебои с электроснабжением, а также полностью отсутствуют отопление и подача воды, посетовал в телеграм-канале председатель комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев
2026-11-06T14:00
2026-11-06T14:00
2026-11-06T14:00
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Описывая обстановку в здании парламента, депутат отметил, что условия работы народных избранников ничем не отличаются от положения рядовых граждан. Он уточнил, что свет в помещениях появляется лишь периодически, а тепло- и водоснабжение отключены полностью.Ранее национальная компания "Укрэнерго" объявила о введении экстренных аварийных отключений электричества, которые затронули не только Киев и Киевскую область, но также Житомирский, Черниговский и Черкасский регионы.Ситуация с коммунальной инфраструктурой в Киеве остается критической. Накануне мэр украинской столицы Виталий Кличко признал, что стабильная работа систем жизнеобеспечения города находится "под большим вопросом". В связи с этим столичный глава призвал горожан самостоятельно готовиться к самым неблагоприятным зимним сценариям.Подробнее - в материале "Существование под вопросом": Кличко заявил о критической ситуации в Киеве на сайте Украина.ру.
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новости, киев, украина, киевская область, виталий кличко, рада, верховная рада, укрэнерго
Новости, Киев, Украина, Киевская область, Виталий Кличко, Рада, Верховная Рада, Укрэнерго
"Условия как для народа": Гетманцев пожаловался, что Рада вымерзает в темноте без воды
В здании Верховной рады Украины зафиксированы серьезные перебои с электроснабжением, а также полностью отсутствуют отопление и подача воды, посетовал в телеграм-канале председатель комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев
Описывая обстановку в здании парламента, депутат отметил, что условия работы народных избранников ничем не отличаются от положения рядовых граждан.
Он уточнил, что свет в помещениях появляется лишь периодически, а тепло- и водоснабжение отключены полностью.
Ранее национальная компания "Укрэнерго" объявила о введении экстренных аварийных отключений электричества, которые затронули не только Киев и Киевскую область, но также Житомирский, Черниговский и Черкасский регионы.
Ситуация с коммунальной инфраструктурой в Киеве остается критической. Накануне мэр украинской столицы Виталий Кличко признал, что стабильная работа систем жизнеобеспечения города находится "под большим вопросом". В связи с этим столичный глава призвал горожан самостоятельно готовиться к самым неблагоприятным зимним сценариям.