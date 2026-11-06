https://ukraina.ru/20261106/oruzhie-dlya-kieva-ne-doekhalo-shveytsarskiy-zavod-bt-unichtozhen-podzhogom--kto-sleduyuschiy-1084320124.html
Оружие для Киева не доехало: швейцарский завод B&T уничтожен поджогом — кто следующий?
Оружие для Киева не доехало: швейцарский завод B&T уничтожен поджогом — кто следующий? - 06.11.2026 Украина.ру
Оружие для Киева не доехало: швейцарский завод B&T уничтожен поджогом — кто следующий?
В швейцарском городе Тун сгорел завод компании B&T — производителя стрелкового оружия, которое поставлялось украинским военным. Об этом сообщают местные СМИ
2026-11-06T14:30
2026-11-06T14:30
2026-11-06T14:30
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По данным полиции, огонь уничтожил несколько цехов, флагманский магазин и крытый тир, находившиеся в одном здании. И полиция, и сама компания B&T считают, что это был поджог. Сейчас правоохранители опрашивают местных жителей и ищут возможных очевидцев.За последние годы по Европе прокатилась волна поджогов и ЧП на военных заводах. Например, в марте этого года в Чехии злоумышленники подожгли завод украинской компании Archer, выпускавший тепловизионные приборы для нужд ВСУ.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Движение к миру, провалы ВСУ, конвейер тайных тюрем. Хроника событий на утро 6 ноября
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, тун, европа, чехия, вооруженные силы украины
Новости, Тун, Европа, Чехия, Вооруженные силы Украины
Оружие для Киева не доехало: швейцарский завод B&T уничтожен поджогом — кто следующий?
В швейцарском городе Тун сгорел завод компании B&T — производителя стрелкового оружия, которое поставлялось украинским военным. Об этом сообщают местные СМИ
По данным полиции, огонь уничтожил несколько цехов, флагманский магазин и крытый тир, находившиеся в одном здании.
И полиция, и сама компания B&T считают, что это был поджог. Сейчас правоохранители опрашивают местных жителей и ищут возможных очевидцев.
За последние годы по Европе прокатилась волна поджогов и ЧП на военных заводах. Например, в марте этого года в Чехии злоумышленники подожгли завод украинской компании Archer, выпускавший тепловизионные приборы для нужд ВСУ.