https://ukraina.ru/20261106/oruzhie-dlya-kieva-ne-doekhalo-shveytsarskiy-zavod-bt-unichtozhen-podzhogom--kto-sleduyuschiy-1084320124.html

Оружие для Киева не доехало: швейцарский завод B&T уничтожен поджогом — кто следующий?

Оружие для Киева не доехало: швейцарский завод B&T уничтожен поджогом — кто следующий? - 06.11.2026 Украина.ру

Оружие для Киева не доехало: швейцарский завод B&T уничтожен поджогом — кто следующий?

В швейцарском городе Тун сгорел завод компании B&T — производителя стрелкового оружия, которое поставлялось украинским военным. Об этом сообщают местные СМИ

2026-11-06T14:30

2026-11-06T14:30

2026-11-06T14:30

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тун

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чехия

вооруженные силы украины

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По данным полиции, огонь уничтожил несколько цехов, флагманский магазин и крытый тир, находившиеся в одном здании. И полиция, и сама компания B&T считают, что это был поджог. Сейчас правоохранители опрашивают местных жителей и ищут возможных очевидцев.За последние годы по Европе прокатилась волна поджогов и ЧП на военных заводах. Например, в марте этого года в Чехии злоумышленники подожгли завод украинской компании Archer, выпускавший тепловизионные приборы для нужд ВСУ.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Движение к миру, провалы ВСУ, конвейер тайных тюрем. Хроника событий на утро 6 ноября

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, тун, европа, чехия, вооруженные силы украины