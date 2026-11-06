Оружие для Киева не доехало: швейцарский завод B&T уничтожен поджогом — кто следующий? - 06.11.2026 Украина.ру
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Оружие для Киева не доехало: швейцарский завод B&T уничтожен поджогом — кто следующий?
Оружие для Киева не доехало: швейцарский завод B&T уничтожен поджогом — кто следующий? - 06.11.2026 Украина.ру
Оружие для Киева не доехало: швейцарский завод B&T уничтожен поджогом — кто следующий?
В швейцарском городе Тун сгорел завод компании B&T — производителя стрелкового оружия, которое поставлялось украинским военным. Об этом сообщают местные СМИ
2026-11-06T14:30
2026-11-06T14:30
новости
тун
европа
чехия
вооруженные силы украины
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По данным полиции, огонь уничтожил несколько цехов, флагманский магазин и крытый тир, находившиеся в одном здании. И полиция, и сама компания B&amp;T считают, что это был поджог. Сейчас правоохранители опрашивают местных жителей и ищут возможных очевидцев.За последние годы по Европе прокатилась волна поджогов и ЧП на военных заводах. Например, в марте этого года в Чехии злоумышленники подожгли завод украинской компании Archer, выпускавший тепловизионные приборы для нужд ВСУ.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Движение к миру, провалы ВСУ, конвейер тайных тюрем. Хроника событий на утро 6 ноября
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новости, тун, европа, чехия, вооруженные силы украины
Новости, Тун, Европа, Чехия, Вооруженные силы Украины

Оружие для Киева не доехало: швейцарский завод B&T уничтожен поджогом — кто следующий?

14:30 06.11.2026
 
© Фото
- РИА Новости, 1920, 06.11.2026
© Фото
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В швейцарском городе Тун сгорел завод компании B&T — производителя стрелкового оружия, которое поставлялось украинским военным. Об этом сообщают местные СМИ
По данным полиции, огонь уничтожил несколько цехов, флагманский магазин и крытый тир, находившиеся в одном здании.
И полиция, и сама компания B&T считают, что это был поджог. Сейчас правоохранители опрашивают местных жителей и ищут возможных очевидцев.
За последние годы по Европе прокатилась волна поджогов и ЧП на военных заводах. Например, в марте этого года в Чехии злоумышленники подожгли завод украинской компании Archer, выпускавший тепловизионные приборы для нужд ВСУ.
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Движение к миру, провалы ВСУ, конвейер тайных тюрем. Хроника событий на утро 6 ноября
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