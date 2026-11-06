https://ukraina.ru/20261106/po-zavetam-stalina-chem-vlasti-ukrainy-sobralas-zamenit-mosty-cherez-dnepr-1084319242.html

По заветам Сталина: чем власти Украины собралась заменить мосты через Днепр

По заветам Сталина: чем власти Украины собралась заменить мосты через Днепр - 06.11.2026 Украина.ру

По заветам Сталина: чем власти Украины собралась заменить мосты через Днепр

В Киеве замахнулись на строительство двадцати одной переправы через Днепр. Мысль эта пришла украинским и киевским властям через месяц после первых серьезных ударов российской армии по мостам через реку, до середины которой едва долетит редкая птица.

2026-11-06T16:01

2026-11-06T16:01

2026-11-06T16:01

эксклюзив

днепр

киев

россия

иосиф сталин

виталий кличко

мвд

кабмин

набу

владимир зеленский

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Напомним, в ночь на 2 октября был атакован Южный мост, 3 октября досталось и Северному (бывший Московский). Сначала ситуацию пытались компенсировать выводом на маршруты двух десятков челночных электричек от "Укрзализныци" и дополнительных автобусов. Но это дороги не разгрузило.Зато таксисты неплохо заработали: поездка с одного берега на другой обходилась киевлянам от 1300 до 1500 гривен (от 2350 до 2700 рублей).На фоне усугубляющегося транспортного коллапса власть начала предлагать жителям столицы самые фантастические проекты для стабилизации логистики – начиная от понтонных переправ и заканчивая тоннелем под Днепром.А что? Сталин же предлагал подобную переправу, без всякого стеснения напоминают декоммунизаторы. И взахлеб рассказывают, что в конце 1930-х годов СССР начал секретное строительство двух глубоких железнодорожных тоннелей под рекой (так называемое "сталинское метро"), но проект был прерван войной в 1941 году.Видимо, нынешняя война инициаторов подземного метро не смущает… Как и его цена. Ведь киевские депутаты уже называют суммы в десятки миллиардов гривен, рассчитывая на финансирование Западом "Ла-Манша" под Днепром.Правда, судя по скудным траншам из Европы, там сейчас вряд ли потянут такой мегазамысел. Поэтому придется украинским властям закатывать губу и выкручиваться собственными силами.Мэр столицы Виталий Кличко уже объявил, что на возведение временных мостов и понтонных переправ потребуется миллиард гривен (более 22 миллионов долларов). Где их взять, бывший боксер пока пояснить не может.Но, например, последние расследования НАБУ – "Карфаген" и "Мидас" – как бы намекают, что в стране есть немало "залежей" валюты: у силовых структур или у друзей Зеленского.Кстати, интересно, что глава режима, который постоянно колесит по миру и выпрашивает деньги, ни разу не заикнулся о средствах для защиты и восстановления стратегических переправ. Возможно, не хочет делать такой подарок мэру Кличко, с которым глава государства ныне находится в контрах. Или просто рассчитывает разорить киевскую власть, если понтоны и переправы будут строиться за счет внутренних ресурсов столицы.На фоне невнятных финансовых перспектив министр инфраструктуры Николай Калашник объявил, что со следующей недели Кабмин хочет начать стройку временных понтонных переправ и дамб. В общей сложности планируется возвести восемь переправ, две из которых хотят построить в кратчайшие сроки. Общая длина всех этих сооружений должна составить 12 километров.Глава госагентства восстановления и развития инфраструктуры Иван Федоров (сменивший на этом посту майдановца Мустафу Найема) утверждает, что места для строительства уже определены, но разглашать их нельзя по соображениям секретности.По словам Федорова, каждая из таких переправ будет двухполосной. В первую очередь их планируется задействовать для автомобильного сообщения, но пешеходам тоже разрешат ими пользоваться. Предполагается, что такие переправы будут построены не только в Киеве, но и в Днепропетровске, Запорожье и Херсоне.Всего украинские власти, как было сказано выше, собираются возвести в стране 21 подобный объект.В общем, копатели Черного моря – в своем репертуаре: временные переправы, понтоны, дамбы… Но вопрос номер один: кто будет строить новые логистические ветки, если на Украине разбронированы почти все коммунальщики и строители?5 ноября Зеленский рассказал, что позвонил главе МВД после того, как увидел перекрытые киевлянами дороги. Жители столицы протестовали против многочасовых отключений электричества. Зеленский, чтобы снизить накал страстей, набрал главного милиционера и потребовал нагнать на объекты побольше ремонтников."Нельзя ремонтировать вразвалочку. Полицейские быстро привели строителей к объекту, и митингующие разошлись", – похвастался Зеленский.Вот только откуда правоохранители пригнали дополнительную рабочую силу? Из своих тайных тюрем? И оттуда же будут извлекать резервы для спешного строительства переправ через Днепр?Вопрос номер два: а с чего инициаторы "замещения" мостов вдруг решили, что возведенные понтоны не будут вновь поражены российскими БПЛА и ракетами? Никто ж не давал гарантий временным переправам."Десяток ежедневных "Гераней", размазанных по времени в каждый понтон, закроют их использование либо совсем, либо на большую часть времени", – указывают военные эксперты.При этом инженеры-мостовики вообще называют утопией планы правительства компенсировать потерю ключевых артерий за счет заявленного строительства резервных переправ. Ведь понтонный мост требует пологих, специально оборудованных и защищенных инженерных съездов.Организовать через понтоны в черте города полноценный и безопасный пропуск сотен тысяч автомобилей технически невозможно – их реальная пропускная способность не покроет и десятой части потребностей мегаполиса. Тем более, по признанию киевского градоначальника, ежедневно в столице "кучкуется" более 3,5 миллиона человек, многие из которых приезжают на работу из пригородов.Бывший министр инфраструктуры и строитель дороги к дому Бандеры – Владимир Омелян тоже раскритиковал идею понтонных переправ. По его словам, необходимо учитывать не только саму переправу, но и скорость заезда и выезда с нее, а также наличие необходимой дорожной инфраструктуры на обоих берегах. Как несложно догадаться, с таковой у Киева – дефицит."Это скорее для частного или легкого транспорта, точно не для грузового потока", – отметил Омелян.Он также считает опасным использование понтонов для общественного транспорта с большим количеством пассажиров, а любой тяжёлый грузовой транспорт и вовсе немыслим на таких конструкциях.Но откуда же знать бывшим боксерам и актерам такие тонкости, ведь последний мост в Киеве был построен в 2010 году при премьерстве Николая Азарова. Впрочем, лихорадочные телодвижения по защите мостов в столице говорят о том, что еще есть люди, которые хорошо понимают серьезнейшую угрозу полного развала городской структуры в случае блокирования перемещений с одного берега на другой.Но беспокоятся они не о судьбах киевлян. Все дело в том, чтоКиев является центральным распределительным и транзитным узлом всей Правобережной Украины. Через его мостовые переходы осуществляется непрерывная переброска тяжелой бронетехники, резервов, ГСМ и ракетно-артиллерийского вооружения на восток, в Харьковскую и Сумскую области.Проще говоря, все военные действия ведутся на Левом берегу. Отрежь его от снабжения и оружия, так ВСУ начнут искать обходные пути через южные или северные регионы. А это, в свою очередь, будет лишать украинское войско одного из важнейших факторов ведения успешных боевых действий – времени."Именно поэтому нарушение логистики через Днепр – это важнейшая задача, к которой Россия только приступила. Надеемся, что в МО РФ технари и практики превалируют над людьми, которые не могут сложить два плюс два", – отмечает председатель Союза политзаключенных Лариса Шеслер.Очень похоже на то, что понтоны, как обычно, окажутся понтами. Но деньги на их возведение правительство и киевская мэрия за несколько месяцев освоить успеют. Очень удобный проект: строишь переправы, которые наверняка станут законными военными целями РФ, а потом списываешь все просчеты на "российскую агрессию".Кстати, заблокированная логистика – еще и очень удобный вариант для проведения онлайн-выборов, о которых уже заговорил Зеленский. Действительно, как свозить бюллетени в ЦИК, если мосты парализованы, а понтоны не достроены? Как добраться до избирательного участка при транспортном коллапсе?Нет сомнений, что все эти аргументы киевский режим максимально использует в качестве защиты цифрового выбора, на который у Зеленского последняя надежда. Но, вероятней всего, она рухнет вместе с мостами – после переговоров в ОАЭ и в Китае.

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Елена Кирюшкина

эксклюзив, днепр, киев, россия, иосиф сталин, виталий кличко, мвд, кабмин, набу, владимир зеленский, мост