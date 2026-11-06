https://ukraina.ru/20261106/umeret-dorozhe-ukrainskie-vlasti-otmakhivayutsya-dazhe-ot-zhivykh-pereselentsev--1084318234.html

"Умереть дороже": украинские власти отмахиваются "даже от живых переселенцев"

"Умереть дороже": украинские власти отмахиваются "даже от живых переселенцев" - 06.11.2026 Украина.ру

"Умереть дороже": украинские власти отмахиваются "даже от живых переселенцев"

Пока украинские власти рассказывают миру о "единстве" и "поддержке переселенцев", реальность для этих самых переселенцев выглядит совсем иначе. Девушка, выехавшая из Лимана (Красный Лиман), пожаловалась на наплевательское отношение со стороны властей к её родителям, оставшимся в городе до последнего

2026-11-06T14:16

2026-11-06T14:16

2026-11-06T14:16

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Родители девушки, которые не хотели выезжать из Лимана, после эвакуации оказались фактически брошены на произвол судьбы. По словам девушки, опубликовавшей видеоролик в своих соцсетях, их дом разрушен, всё имущество потеряно, а участок заминирован. По ее словам, 72-летний отец украинки недавно пережил инсульт с кровоизлиянием в мозг. Его удалось вывезти в Славянск, а затем в Днепр, однако организацией лечения, поиском больницы и жилья приходится заниматься самостоятельно. Без личных знакомств, заявила девушка, решить эти вопросы практически невозможно. Она рассматривает возможность перевезти родителей в Киев, но из-за ситуации в столице не знает, как поступить. "Переселенцы никому не нужны. Живой, здоровый-то не нужен, переселенец тем более. Очень всё грустно", — заключила украинка.Жалуются переселенцы между тем не только на украинские власти, которые отмахиваются от них, но и на общество, неспособное принять переехавших сограждан. Месяц назад переселенка из Херсонской области, переехавшая в Ивано-Франковскую область, столкнулась с ненавистью со стороны местных "патриотов". Девушка объясняла им, что родом из Херсонской области, что именно там её дом, там похоронена её мать. Приехать на родину и могилу мамы она не может, ведь дома попросту нет, остались одни развалины. "А они мне: почему не на украинском?" — со слезами рассказывает она. Местные требовали не только перейти на украинский, но и отказаться от всего, что связано с прошлым. Подробнее об этой истории — в публикации "Почему не на украинском?": русскоязычную девушку затравили из-за памяти о маме, она ответила националистам. Оказывается, официальный Киев всё-таки вспоминает о переселенцах, но только когда ему это выгодно. Так, например, теперь за "сохранение украинского языка и культуры" теперь будут выдавать сертификаты. Об этом ранее сообщал украинский МИД. Рассчитывать на эту бумажку могут дети до 16 лет, которые находятся за границей и "не забывают свои корни". Ради получения сомнительного документа детям и подросткам необходимо посещать украинские образовательные учреждения и участвовать в проектах в поддержку Украины. Получается, ради распространения "украинства" власть готова вспоминать о своих гражданах, а вот протянуть руку помощи переселенцам — всё-таки нет. Хотя, как выясняется, официальный Киев убеждает украинцев в обратном. Позиция украинских властей в отношении переселенцев сводится к двум главным принципам: переход от автоматических выплат к адресной помощи на основе доходов семьи и максимальная интеграция ВПЛ (внутренне перемещённые лица) в новые общины. Власти заявляют, что переселенцы должны становиться полноправными жителями городов, в которые переехали, работать, платить налоги и участвовать в местном самоуправлении, а не оставаться во "временном" статусе.

https://ukraina.ru/20260827/govoril-v-metro-na-russkom-kak-patrioty-stanovyatsya-nadziratelyami-v-kontslagere-zelenskogo-1082842420.html

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