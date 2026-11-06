"Умереть дороже": украинские власти отмахиваются "даже от живых переселенцев" - 06.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261106/umeret-dorozhe-ukrainskie-vlasti-otmakhivayutsya-dazhe-ot-zhivykh-pereselentsev--1084318234.html
"Умереть дороже": украинские власти отмахиваются "даже от живых переселенцев"
"Умереть дороже": украинские власти отмахиваются "даже от живых переселенцев" - 06.11.2026 Украина.ру
"Умереть дороже": украинские власти отмахиваются "даже от живых переселенцев"
Пока украинские власти рассказывают миру о "единстве" и "поддержке переселенцев", реальность для этих самых переселенцев выглядит совсем иначе. Девушка, выехавшая из Лимана (Красный Лиман), пожаловалась на наплевательское отношение со стороны властей к её родителям, оставшимся в городе до последнего
2026-11-06T14:16
2026-11-06T14:16
новости
херсонская область
днепр
славянск
украина
киев
украинцы
переселенцы
мид
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/17/1084021822_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2738124f22614a7c5ed158067f99d81.jpg
Родители девушки, которые не хотели выезжать из Лимана, после эвакуации оказались фактически брошены на произвол судьбы. По словам девушки, опубликовавшей видеоролик в своих соцсетях, их дом разрушен, всё имущество потеряно, а участок заминирован. По ее словам, 72-летний отец украинки недавно пережил инсульт с кровоизлиянием в мозг. Его удалось вывезти в Славянск, а затем в Днепр, однако организацией лечения, поиском больницы и жилья приходится заниматься самостоятельно. Без личных знакомств, заявила девушка, решить эти вопросы практически невозможно. Она рассматривает возможность перевезти родителей в Киев, но из-за ситуации в столице не знает, как поступить. "Переселенцы никому не нужны. Живой, здоровый-то не нужен, переселенец тем более. Очень всё грустно", — заключила украинка.Жалуются переселенцы между тем не только на украинские власти, которые отмахиваются от них, но и на общество, неспособное принять переехавших сограждан. Месяц назад переселенка из Херсонской области, переехавшая в Ивано-Франковскую область, столкнулась с ненавистью со стороны местных "патриотов". Девушка объясняла им, что родом из Херсонской области, что именно там её дом, там похоронена её мать. Приехать на родину и могилу мамы она не может, ведь дома попросту нет, остались одни развалины. "А они мне: почему не на украинском?" — со слезами рассказывает она. Местные требовали не только перейти на украинский, но и отказаться от всего, что связано с прошлым. Подробнее об этой истории — в публикации "Почему не на украинском?": русскоязычную девушку затравили из-за памяти о маме, она ответила националистам. Оказывается, официальный Киев всё-таки вспоминает о переселенцах, но только когда ему это выгодно. Так, например, теперь за "сохранение украинского языка и культуры" теперь будут выдавать сертификаты. Об этом ранее сообщал украинский МИД. Рассчитывать на эту бумажку могут дети до 16 лет, которые находятся за границей и "не забывают свои корни". Ради получения сомнительного документа детям и подросткам необходимо посещать украинские образовательные учреждения и участвовать в проектах в поддержку Украины. Получается, ради распространения "украинства" власть готова вспоминать о своих гражданах, а вот протянуть руку помощи переселенцам — всё-таки нет. Хотя, как выясняется, официальный Киев убеждает украинцев в обратном. Позиция украинских властей в отношении переселенцев сводится к двум главным принципам: переход от автоматических выплат к адресной помощи на основе доходов семьи и максимальная интеграция ВПЛ (внутренне перемещённые лица) в новые общины. Власти заявляют, что переселенцы должны становиться полноправными жителями городов, в которые переехали, работать, платить налоги и участвовать в местном самоуправлении, а не оставаться во "временном" статусе.
https://ukraina.ru/20260827/govoril-v-metro-na-russkom-kak-patrioty-stanovyatsya-nadziratelyami-v-kontslagere-zelenskogo-1082842420.html
херсонская область
днепр
славянск
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/17/1084021822_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_496c5f58199842ed1054947ef898e473.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, херсонская область, днепр, славянск, украина, киев, украинцы, переселенцы, мид
Новости, Херсонская область, Днепр, Славянск, Украина, Киев, украинцы, переселенцы, МИД

"Умереть дороже": украинские власти отмахиваются "даже от живых переселенцев"

14:16 06.11.2026
 
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
- РИА Новости, 1920, 06.11.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Читать в
ДзенTelegram
Пока украинские власти рассказывают миру о "единстве" и "поддержке переселенцев", реальность для этих самых переселенцев выглядит совсем иначе. Девушка, выехавшая из Лимана (Красный Лиман), пожаловалась на наплевательское отношение со стороны властей к её родителям, оставшимся в городе до последнего
Родители девушки, которые не хотели выезжать из Лимана, после эвакуации оказались фактически брошены на произвол судьбы. По словам девушки, опубликовавшей видеоролик в своих соцсетях, их дом разрушен, всё имущество потеряно, а участок заминирован.

"Кроме меня они (родители Ред.) никому не нужны. За больницу договорись, подними всех, кого только можешь. За жильё договорись. За всё договорись. Если у тебя нет знакомых, то жить дорого, а умереть ещё дороже. Помощи вообще ноль", — жалуется девушка.

По ее словам, 72-летний отец украинки недавно пережил инсульт с кровоизлиянием в мозг. Его удалось вывезти в Славянск, а затем в Днепр, однако организацией лечения, поиском больницы и жилья приходится заниматься самостоятельно.
Без личных знакомств, заявила девушка, решить эти вопросы практически невозможно. Она рассматривает возможность перевезти родителей в Киев, но из-за ситуации в столице не знает, как поступить.
"Переселенцы никому не нужны. Живой, здоровый-то не нужен, переселенец тем более. Очень всё грустно", — заключила украинка.
Жалуются переселенцы между тем не только на украинские власти, которые отмахиваются от них, но и на общество, неспособное принять переехавших сограждан.
Праздничные мероприятия в честь Дня Независимости Украины - РИА Новости, 1920, 27.08.2026
27 августа, 14:49
"Говорил в метро на русском". Как патриоты становятся надзирателями в концлагере ЗеленскогоНа Украине - новый вал доносов. Причем стучат не только на учителей, говорящих между собой по-русски. В розыск, например, объявляют пассажиров метро, которые говорили с детьми на "языке врага"
Месяц назад переселенка из Херсонской области, переехавшая в Ивано-Франковскую область, столкнулась с ненавистью со стороны местных "патриотов". Девушка объясняла им, что родом из Херсонской области, что именно там её дом, там похоронена её мать. Приехать на родину и могилу мамы она не может, ведь дома попросту нет, остались одни развалины.
"А они мне: почему не на украинском?" — со слезами рассказывает она. Местные требовали не только перейти на украинский, но и отказаться от всего, что связано с прошлым.
Подробнее об этой истории — в публикации "Почему не на украинском?": русскоязычную девушку затравили из-за памяти о маме, она ответила националистам.
Оказывается, официальный Киев всё-таки вспоминает о переселенцах, но только когда ему это выгодно. Так, например, теперь за "сохранение украинского языка и культуры" теперь будут выдавать сертификаты. Об этом ранее сообщал украинский МИД.
Рассчитывать на эту бумажку могут дети до 16 лет, которые находятся за границей и "не забывают свои корни". Ради получения сомнительного документа детям и подросткам необходимо посещать украинские образовательные учреждения и участвовать в проектах в поддержку Украины.
Получается, ради распространения "украинства" власть готова вспоминать о своих гражданах, а вот протянуть руку помощи переселенцам — всё-таки нет. Хотя, как выясняется, официальный Киев убеждает украинцев в обратном.
Позиция украинских властей в отношении переселенцев сводится к двум главным принципам: переход от автоматических выплат к адресной помощи на основе доходов семьи и максимальная интеграция ВПЛ (внутренне перемещённые лица) в новые общины.
Власти заявляют, что переселенцы должны становиться полноправными жителями городов, в которые переехали, работать, платить налоги и участвовать в местном самоуправлении, а не оставаться во "временном" статусе.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиХерсонская областьДнепрСлавянскУкраинаКиевукраинцыпереселенцыМИД
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:50Пока столица замерзает: у киевских коммунальщиков устроили экстренные обыски
14:37"Готовы на уступки": король заставил партии договариваться, а премьера Вевера — остаться
14:30Оружие для Киева не доехало: швейцарский завод B&T уничтожен поджогом — кто следующий?
14:16"Умереть дороже": украинские власти отмахиваются "даже от живых переселенцев"
14:00"Условия как для народа": Гетманцев пожаловался, что Рада вымерзает в темноте без воды
13:33"Там Путин!": Украинский писатель сорвал покровы с мультфильма о Простоквашино
13:08Русофобку, которая призывала избивать русскоговорящих детей, настигла карма
13:03Били ногами: в Киеве озверевшие военкомы набросились на пенсионера с костылем
12:44"Во Франции, в селе": украинская травести-дива покинула страну загадочным способом
12:39"Если требуют стандарты ЕС": Молдавия задумалась о визах для россиян, белорусов и китайцев
12:15Что будет дальше? Наглость Зеленского оттолкнула от Киева уже двух союзников
12:14Лебедев узнал цену изъятых Киевом квартир и не смог сдержать смех
11:59Неспокойная Одесса: кофе за ухилянтов и мобилизация детей местных патриотов
11:59СВОИ - песня и клип о героях. Льготное жильё в ДНР. 06 ноября 2026 года, утренний эфир 113:51
11:45Война спецслужб: СБУ штурмом взяла квартиру сотрудника ГУР из-за взрыва в Монако
11:38"До последнего украинца": на Украине призвали запретить выезд юношам с 15 лет
11:02Украина становится поставщиком смертоносных технологий для террористов — СВР
10:59Дубинский сравнил секретные пыточные СБУ с гитлеровскими концлагерями
10:33Кличко объяснил, почему генераторы не спасут Киев от энергокатастрофы
10:26"Россия побеждает": американский разведчик Риттер назвал условие мира
Лента новостейМолния