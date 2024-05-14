Стали известны темы предстоящих переговоров Путина и Си Цзиньпина

При чем тут США и Китай: военный историк ответил, что на самом деле дадут ядерные учения Путина

Объявленные президентом РФ Владимиром Путиным ядерные учения - это не только ответ воинственным заявлениям Франции и Британии, но и, что важнее, реакция на ввоз США ракет средней дальности и ядерного оружия в Польшу и на Филиппины, которые представляют опасность для России и Китая