Стали известны темы предстоящих переговоров Путина и Си Цзиньпина
17:56 14.05.2024 (обновлено: 17:58 14.05.2024)
Си и Путин
Президент России Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин на предстоящих переговорах в Пекине обсудят украинский кризис и ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщил во вторник помощник главы российского государства Юрий Ушаков
"Естественно, будет рассматриваться тематика сопряжения интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭС и китайской инициативы "Один пояс, один путь", ситуация вокруг Украины, обстановка на Ближнем Востоке, в Центральной и Северо-Восточной Азии", - приводит его слова РИА Новости.
Уточняется, что в состав российской делегации войдут пятеро вице-премьеров, руководители экономических ведомств, главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), РЖД, Росатома и Роскосмоса.
Помимо этого, запланировано участие представителей бизнеса РФ, в том числе, президента и председателя правления "Сбера" Германа Грефа, Олега Дерипаски, гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, президента ВТБ Андрея Костина, председателей правления "Роснано" и "Новатэка" Сергея Куликова и Леонида Михельсона, главы "Деловой России" Алексея Репика, председателя правления "Роснефти" Игоря Сечина и другие.
По приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина президент России Владимир Путин 16–17 мая посетит с государственным визитом КНР. Это будет первая зарубежная поездка главы государства после вступления в должность.
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