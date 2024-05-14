Стали известны темы предстоящих переговоров Путина и Си Цзиньпина - 14.05.2024 Украина.ру
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Стали известны темы предстоящих переговоров Путина и Си Цзиньпина
Стали известны темы предстоящих переговоров Путина и Си Цзиньпина - 14.05.2024 Украина.ру
Стали известны темы предстоящих переговоров Путина и Си Цзиньпина
Президент России Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин на предстоящих переговорах в Пекине обсудят украинский кризис и ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщил во вторник помощник главы российского государства Юрий Ушаков
2024-05-14T17:56
2024-05-14T17:58
новости
россия
владимир путин
си цзиньпин
ближний восток
китай
сво
переговоры
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Уточняется, что в состав российской делегации войдут пятеро вице-премьеров, руководители экономических ведомств, главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), РЖД, Росатома и Роскосмоса.Помимо этого, запланировано участие представителей бизнеса РФ, в том числе, президента и председателя правления "Сбера" Германа Грефа, Олега Дерипаски, гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, президента ВТБ Андрея Костина, председателей правления "Роснано" и "Новатэка" Сергея Куликова и Леонида Михельсона, главы "Деловой России" Алексея Репика, председателя правления "Роснефти" Игоря Сечина и другие.По приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина президент России Владимир Путин 16–17 мая посетит с государственным визитом КНР. Это будет первая зарубежная поездка главы государства после вступления в должность.
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новости, россия, владимир путин, си цзиньпин, ближний восток, китай, сво, переговоры
Новости, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Ближний Восток, Китай, СВО, переговоры

Стали известны темы предстоящих переговоров Путина и Си Цзиньпина

17:56 14.05.2024 (обновлено: 17:58 14.05.2024)
 
Си и Путин
Си и Путин
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Президент России Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин на предстоящих переговорах в Пекине обсудят украинский кризис и ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщил во вторник помощник главы российского государства Юрий Ушаков
"Естественно, будет рассматриваться тематика сопряжения интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭС и китайской инициативы "Один пояс, один путь", ситуация вокруг Украины, обстановка на Ближнем Востоке, в Центральной и Северо-Восточной Азии", - приводит его слова РИА Новости.
Уточняется, что в состав российской делегации войдут пятеро вице-премьеров, руководители экономических ведомств, главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), РЖД, Росатома и Роскосмоса.
Помимо этого, запланировано участие представителей бизнеса РФ, в том числе, президента и председателя правления "Сбера" Германа Грефа, Олега Дерипаски, гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, президента ВТБ Андрея Костина, председателей правления "Роснано" и "Новатэка" Сергея Куликова и Леонида Михельсона, главы "Деловой России" Алексея Репика, председателя правления "Роснефти" Игоря Сечина и другие.
По приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина президент России Владимир Путин 16–17 мая посетит с государственным визитом КНР. Это будет первая зарубежная поездка главы государства после вступления в должность.
- РИА Новости, 1920, 12.05.2024
12 мая, 05:14
При чем тут США и Китай: военный историк ответил, что на самом деле дадут ядерные учения ПутинаОбъявленные президентом РФ Владимиром Путиным ядерные учения - это не только ответ воинственным заявлениям Франции и Британии, но и, что важнее, реакция на ввоз США ракет средней дальности и ядерного оружия в Польшу и на Филиппины, которые представляют опасность для России и Китая
 
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