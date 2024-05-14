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Путин приедет в Китай по приглашению Си Цзиньпина

Путин приедет в Китай по приглашению Си Цзиньпина - 14.05.2024 Украина.ру

Путин приедет в Китай по приглашению Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщили 14 мая в пресс-службе Кремля

2024-05-14T10:39

2024-05-14T10:39

2024-05-14T10:39

новости

китай

россия

кремль

владимир путин

си цзиньпин

визит

переговоры

кнр (китай)

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"По приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина Президент России Владимир Путин 16–17 мая посетит с государственным визитом Китайскую Народную Республику", - говорится в сообщении.Это будет первая зарубежная поездка президента после вступления в должность.Путин и Си планируют обсудить вопросы всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Также лидеры стран определят ключевые направления дальнейшего развития российско-китайского практического сотрудничества. По наиболее актуальным международным и региональным проблемам стороны обменяются мнениями.По итогам переговоров планируется подписание Совместного заявления глав государств и ряда двусторонних документов.Лидеры стран примут участие в торжественном вечере по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая.Президент России встретится с Премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. С ним Путин обсудит вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.Он также посетит город Харбин – административный центр провинции Хэйлунцзян. Там российский лидер примет участие в церемонии открытия восьмого Российско-Китайского ЭКСПО и четвёртого Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству, а также встретится со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

https://ukraina.ru/20240509/1054990544.html

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новости, китай, россия, кремль, владимир путин, си цзиньпин, визит, переговоры, кнр (китай)