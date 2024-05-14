Путин приедет в Китай по приглашению Си Цзиньпина
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума "Один пояс, один путь". День второй
Президент России Владимир Путин посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщили 14 мая в пресс-службе Кремля
"По приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина Президент России Владимир Путин 16–17 мая посетит с государственным визитом Китайскую Народную Республику", - говорится в сообщении.
Это будет первая зарубежная поездка президента после вступления в должность.
Путин и Си планируют обсудить вопросы всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Также лидеры стран определят ключевые направления дальнейшего развития российско-китайского практического сотрудничества. По наиболее актуальным международным и региональным проблемам стороны обменяются мнениями.
По итогам переговоров планируется подписание Совместного заявления глав государств и ряда двусторонних документов.
Лидеры стран примут участие в торжественном вечере по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая.
Президент России встретится с Премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. С ним Путин обсудит вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.
Он также посетит город Харбин – административный центр провинции Хэйлунцзян. Там российский лидер примет участие в церемонии открытия восьмого Российско-Китайского ЭКСПО и четвёртого Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству, а также встретится со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.
9 мая, 14:23"Китай развязал мешок с деньгами". Си Цзиньпин в Европе строит единую судьбу человечества?В ходе своего европейского турне председатель КНР Си Цзиньпин 7 и 8 мая посетил Сербию. В Белград китайский лидер прилетел из Парижа, где встречался с президентом Франции Эммануэлем Макроном, и улетел в Будапешт, где его ожидали переговоры с руководством Венгрии