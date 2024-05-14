Путин приедет в Китай по приглашению Си Цзиньпина - 14.05.2024 Украина.ру
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Путин приедет в Китай по приглашению Си Цзиньпина
Путин приедет в Китай по приглашению Си Цзиньпина - 14.05.2024 Украина.ру
Путин приедет в Китай по приглашению Си Цзиньпина
Президент России Владимир Путин посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщили 14 мая в пресс-службе Кремля
2024-05-14T10:39
2024-05-14T10:39
новости
китай
россия
кремль
владимир путин
си цзиньпин
визит
переговоры
кнр (китай)
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"По приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина Президент России Владимир Путин 16–17 мая посетит с государственным визитом Китайскую Народную Республику", - говорится в сообщении.Это будет первая зарубежная поездка президента после вступления в должность.Путин и Си планируют обсудить вопросы всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Также лидеры стран определят ключевые направления дальнейшего развития российско-китайского практического сотрудничества. По наиболее актуальным международным и региональным проблемам стороны обменяются мнениями.По итогам переговоров планируется подписание Совместного заявления глав государств и ряда двусторонних документов.Лидеры стран примут участие в торжественном вечере по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая.Президент России встретится с Премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. С ним Путин обсудит вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.Он также посетит город Харбин – административный центр провинции Хэйлунцзян. Там российский лидер примет участие в церемонии открытия восьмого Российско-Китайского ЭКСПО и четвёртого Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству, а также встретится со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.
https://ukraina.ru/20240509/1054990544.html
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новости, китай, россия, кремль, владимир путин, си цзиньпин, визит, переговоры, кнр (китай)
Новости, Китай, Россия, Кремль, Владимир Путин, Си Цзиньпин, визит, переговоры, КНР (Китай)

Путин приедет в Китай по приглашению Си Цзиньпина

10:39 14.05.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума "Один пояс, один путь". День второй
Визит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума Один пояс, один путь. День второй - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщили 14 мая в пресс-службе Кремля
"По приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина Президент России Владимир Путин 16–17 мая посетит с государственным визитом Китайскую Народную Республику", - говорится в сообщении.
Это будет первая зарубежная поездка президента после вступления в должность.
Путин и Си планируют обсудить вопросы всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Также лидеры стран определят ключевые направления дальнейшего развития российско-китайского практического сотрудничества. По наиболее актуальным международным и региональным проблемам стороны обменяются мнениями.
По итогам переговоров планируется подписание Совместного заявления глав государств и ряда двусторонних документов.
Лидеры стран примут участие в торжественном вечере по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая.
Президент России встретится с Премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. С ним Путин обсудит вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.
Он также посетит город Харбин – административный центр провинции Хэйлунцзян. Там российский лидер примет участие в церемонии открытия восьмого Российско-Китайского ЭКСПО и четвёртого Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству, а также встретится со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.
9 мая, 14:23
"Китай развязал мешок с деньгами". Си Цзиньпин в Европе строит единую судьбу человечества?В ходе своего европейского турне председатель КНР Си Цзиньпин 7 и 8 мая посетил Сербию. В Белград китайский лидер прилетел из Парижа, где встречался с президентом Франции Эммануэлем Макроном, и улетел в Будапешт, где его ожидали переговоры с руководством Венгрии
 
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