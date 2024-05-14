"Где дроны?": Умеров встретился с теневыми министрами Британии - 14.05.2024 Украина.ру
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"Где дроны?": Умеров встретился с теневыми министрами Британии
"Где дроны?": Умеров встретился с теневыми министрами Британии - 14.05.2024 Украина.ру
"Где дроны?": Умеров встретился с теневыми министрами Британии
Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с британцами и попросил о помощи. Об этом он написал на своей странице в Facebook*
2024-05-14T16:36
2024-05-14T16:36
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Министр обороны Украины рассказал британцам о ситуации на поле боя, в частности, на наиболее проблематичных для ВСУ направлениях.Умеров напомнил о потребностях Украины. Киев требует системы ПВО и ракеты к ним, боеприпасы, артиллерия большой дальности. "Безопасность Европы начинается на Украине", добавил глава украинского ведомства. В комментариях украинцы возмущены, что министр даже не говорил о дронах. "Умеров, где дроны?", "Нет нам помощи. И не было. Это все в долг. И деньги, и вооружение", - написали в комментариях под постом.Президент Украины Владимир Зеленский накануне заслушал доклады главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского и министра обороны Украины Рустема Умерова. Зеленский назвал ситуацию в Харьковской области "одной из наиболее горячих" из-за продвижения российских войск на этом направлении.В начале мая главный редактор интернет-издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов опубликовал информацию о том, что Офис президента Украины планирует снять с должности министра обороны Рустема Умерова.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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новости, украина, киев, европа, рустем умеров, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, офис президента, всу, великобритания
Новости, Украина, Киев, Европа, Рустем Умеров, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Офис президента, ВСУ, Великобритания

"Где дроны?": Умеров встретился с теневыми министрами Британии

16:36 14.05.2024
 
© Рустем Умєров / Rustem Umerov
© Рустем Умєров / Rustem Umerov
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Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с британцами и попросил о помощи. Об этом он написал на своей странице в Facebook*
"Встретился с группой депутатов от Лейбористской партии: "теневым" министром обороны Джоном Гилли и "теневым" министром иностранных дел Дэвидом Ламми. Поблагодарил за непоколебимую двухпартийную поддержку нашей страны", - заявил Умеров.
Министр обороны Украины рассказал британцам о ситуации на поле боя, в частности, на наиболее проблематичных для ВСУ направлениях.
Умеров напомнил о потребностях Украины. Киев требует системы ПВО и ракеты к ним, боеприпасы, артиллерия большой дальности. "Безопасность Европы начинается на Украине", добавил глава украинского ведомства.
В комментариях украинцы возмущены, что министр даже не говорил о дронах. "Умеров, где дроны?", "Нет нам помощи. И не было. Это все в долг. И деньги, и вооружение", - написали в комментариях под постом.
Президент Украины Владимир Зеленский накануне заслушал доклады главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского и министра обороны Украины Рустема Умерова. Зеленский назвал ситуацию в Харьковской области "одной из наиболее горячих" из-за продвижения российских войск на этом направлении.
В начале мая главный редактор интернет-издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов опубликовал информацию о том, что Офис президента Украины планирует снять с должности министра обороны Рустема Умерова.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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