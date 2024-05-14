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"Где дроны?": Умеров встретился с теневыми министрами Британии

"Где дроны?": Умеров встретился с теневыми министрами Британии - 14.05.2024 Украина.ру

"Где дроны?": Умеров встретился с теневыми министрами Британии

Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с британцами и попросил о помощи. Об этом он написал на своей странице в Facebook*

2024-05-14T16:36

2024-05-14T16:36

2024-05-14T16:36

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Министр обороны Украины рассказал британцам о ситуации на поле боя, в частности, на наиболее проблематичных для ВСУ направлениях.Умеров напомнил о потребностях Украины. Киев требует системы ПВО и ракеты к ним, боеприпасы, артиллерия большой дальности. "Безопасность Европы начинается на Украине", добавил глава украинского ведомства. В комментариях украинцы возмущены, что министр даже не говорил о дронах. "Умеров, где дроны?", "Нет нам помощи. И не было. Это все в долг. И деньги, и вооружение", - написали в комментариях под постом.Президент Украины Владимир Зеленский накануне заслушал доклады главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского и министра обороны Украины Рустема Умерова. Зеленский назвал ситуацию в Харьковской области "одной из наиболее горячих" из-за продвижения российских войск на этом направлении.В начале мая главный редактор интернет-издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов опубликовал информацию о том, что Офис президента Украины планирует снять с должности министра обороны Рустема Умерова.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ukraina.ru/20240514/1055061824.html

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новости, украина, киев, европа, рустем умеров, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, офис президента, всу, великобритания