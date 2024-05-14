https://ukraina.ru/20240514/1055048389.html

Внезапный визит Блинкена, зверства ВСУ, меткие удары ВС РФ. Главное на Украине на утро 14 мая

Внезапный визит Блинкена, зверства ВСУ, меткие удары ВС РФ. Главное на Украине на утро 14 мая - 14.05.2024 Украина.ру

Внезапный визит Блинкена, зверства ВСУ, меткие удары ВС РФ. Главное на Украине на утро 14 мая

Украина.ру, 14.05.2024

2024-05-14T09:00

2024-05-14T09:00

2024-05-14T10:22

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Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев. ВСУ пытались совершить террористическую атаку с применением РСЗО RM-70 "Вампир", а также обстреливали Донбасс. На Украине звучат взрывы, ВС РФ наносят удары, в том числе по заводу, военному аэродромуГоссекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом.Как пишет агентство "Ассошиэйтед Пресс" со ссылкой на американских чиновников, чтобы подчеркнуть приверженность администрации американского президента Джо Байдена обороне и долгосрочной безопасности Украины."Блинкен прибыл во вторник в Киев с необъявленной дипломатической миссией... Блинкен подчеркнет приверженность администрации Байдена обороне и долгосрочной безопасности Украины", — говорится в материале.Согласно источнику агентства, Блинкен "пошлет сильный сигнал уверенности" украинским официальным лицам и деятелям гражданского общества, с которыми встретится во время своего двухдневного визита.Чиновники сообщили агентству, что с момента подписания Байденом пакета помощи Украине в апреле администрация уже объявила о выделении 1,4 миллиарда долларов на краткосрочную военную помощь и шести миллиардов долларов на долгосрочную поддержку.Высокопоставленный чиновник США, ехавший с Блинкеном на поезде из Польши на Украину, добавил, что артиллерия, перехватчики ПВО и ракеты большой дальности уже были доставлены, некоторые — на передовую.При этом французская газета Monde со ссылкой на военных аналитиков пишет, что Украине не хватит новых американских поставок военной помощи, чтобы переломить баланс сил в краткосрочной перспективе.Издание пишет, что с осени 2023 года Россия владеет инициативой на поле боя и сможет ее удерживать.Французский дипломатический источник заявил газете, что "крах Украины" возможен, и к нему следует быть готовым, "даже если это не предпочтительный вариант".Во Франции считают, что именно в этом ключе стоит анализировать недавние заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который вновь упомянул возможность отправки западных войск на Украину, пишет издание.Газета добавляет, что на Западе хотят выиграть время до прибытия новых крупных партий западной военной помощи Украине, ожидаемой начиная с 2025 года, когда европейская и американская военная промышленность должны быть готовы к этому.В странах НАТО в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт.Так, ранее президент Франции Макрон заявил о возможной отправке на Украину французских военных. Слова Макрона подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции.В Кремле позже заявили, что обратили внимание на угрозы Макрона, однако это "абсолютно не в интересах европейских стран, они должны отдавать себе в этом отчет".Что касается США, официальный представитель госдепа Мэттью Миллер указывал: президент США Байден ясно дал понять, что отправки американских сил на Украину не произойдет.Попытки ВСУ атаковатьВ ночь на вторник киевский режим попытался совершить террористическую атаку по объектам на территории России с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир".Однако дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 25 реактивных снарядов над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.Кроме того, за минувшие сутки украинские войска 31 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Семь обстрелов — на Донецком направлении. Двадцать три обстрела — на Горловском направлении. Один обстрел — на Волновахском направлении. Всего выпущено 105 единиц различных боеприпасов", — перечислили в представительстве.В результате погибли трое мирных жителей, еще один пострадал. Также пострадали четыре сотрудника МЧС России.Накануне поздно вечером Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Ольгинке.Также они выпустили три снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.В 23:10 украинцы сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет в населенном пункте Новотроицкое.В 6 утра украинские войска выпустили по Горловке три снаряда натовского калибра 155 миллиметров.Всего за более чем два года ВСУ выпустили по территории ДНР свыше 184 тысяч боеприпасов различного калибра."Зафиксирован 35 551 факт ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения — 34 891. Всего противником выпущено 184 129 боеприпасов различного калибра", — говорится в инфографике в телеграм-канале представительства.Кроме того, с февраля 2022 года погибли почти пять тысяч мирных жителей, в том числе 148 детей, представительство также зафиксировало 158 случаев подрыва мирных жителей на противопехотных минах "Лепесток", три человека в результате таких ранений скончались. Число пострадавших за это время составило более 6 тысяч человек, среди них 416 детей.Успехи ВС РФС раннего утра в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях Украины звучит воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Кроме того, сигнал раздается в подконтрольной Киеву части ДНР.Украинские СМИ информировали о взрыве в Умани Черкасской области, а также в Днепропетровске.Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждает, что в подконтрольном ВСУ городе Херсоне поражен объект критической инфраструктуры, также повреждения получила припортовая инфраструктура.Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе был слышен взрыв."В городе был слышен взрыв. Сейчас выясняем — удар был по Харькову или по его окрестностям", — сказал мэр.Как рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, российские военные нанесли удар по району в Харькове, где располагается пункт временной дислокации полиции."В 6 утра сообщили из Харькова о двух тяжелых прилетах. По сообщениям харьковского сопротивления, харьковскую полицию формируют в военные батальоны и отсылают на восток. Формирование батальонов идет как раз в той стороне, откуда прозвучали взрывы", — сказал он.В сторону Великой Даниловки (северо-восточная окраина) поехали семь экипажей скорой помощи.Он добавил, что в 5:40 был зафиксирован взрыв в направлении села Циркуны в пригороде Харькова. В Циркунах подполье фиксирует скопления личного состава."Туда привозят даже с Винницы подразделения, потом всех перебирают и на разные направления увозят", — рассказал Лебедев.Также российские военные нанесли удары по военному аэродрому и заводу, где ремонтировалась военная техника, в Умани Черкасской области."Город Умань Черкасской области ночью 14 мая получил порцию прилетов по военным объектам, под удар попали склады, пункты временной дислокации, где происходит перераспределение подразделений на фронт. Но основное — по военному аэродрому в Умани, где садятся не только тяжелые борты на разгрузку, но и переделанные под натовские ракеты самолеты Су-27", — сказал подпольщик.По данным подполья, в 0:40 удар пришелся в направлении закрытого завода сельскохозяйственной техники "Уманьферммаш", где ремонтируется и хранится военная техника, в основном гусеничная."Взрыв описывают как очень мощный", - рассказал Лебедев.Он добавил, что два взрыва были слышны на аэродроме в стороне села Родниковка в пригороде Умани в 0:55 и 1:05."Первый удар с очень сильным выбросом пламени, после ударов более часа была слышна детонация", - сказал Лебедев.Подполье фиксировало несколько скорых и нарядов МЧС, которые ехали в сторону аэродрома."На данный момент район аэродрома оцеплен, идут поквартирные обходы СБУ в микрорайонах ДОСы и Слободка", - сообщил подпольщик.С его слов территория возле аэродрома закрыта для гражданского населения, с 2021 года ведутся ремонтные работы для приема самолетов НАТО. В данный момент аэродром используется в качестве учебного центра для пилотов, которые проходят практику на вертолетах и самолетах. Курсанты – в основном из Харьковского национального университета внутренних дел."Последние четыре дня из Кировоградской и Николаевской областей идут регулярные сообщения о пролетах самолетов в сторону Херсона с севера и северо-запада, где находится Умань", - отметил Лебедев.Что касается других успехов российских военных, расчеты пушек "Гиацинт-Б" 291-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск "Днепр" с начала мая уничтожили в Запорожской области более 10 единиц крупнокалиберной артиллерии Вооруженных сил Украины, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109 "Паладин" и 155-мм гаубицу М777 производства США, сообщил старший офицер артиллерийской батареи."По ощущениям, активнее охотились, конечно, за самоходками, то есть, прямо очень активно охотились: (уничтожили) "Три топора" (М777 - ред.), "Паладин", 2А65 (152-мм гаубица - ред.), РСЗО "Град" был точно", - рассказал военнослужащий. С начала мая российские артиллеристы также уничтожили несколько самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" и гаубиц Д-30 советского производства, 120-мм минометов ВСУ.По словам артиллерийского офицера, с начала месяца силами 291-й гвардейской бригады наносились удары по наблюдательным пунктам, складам, автомобильной технике и пехоте ВСУ, уничтожение которых подтверждают данные объективного контроля с российских БПЛА.Американский телеканал CNN предупредил, что ситуация для Киева в украинском конфликте не просто плохая, она продолжает становиться все хуже день ото дня на фоне успешного продвижения российских сил сразу на нескольких направлениях."Новости не просто плохие, ежедневно становится все хуже… У России есть импульс, не похожий ни на что, наблюдавшееся с марта 2022 года. Украина вынуждена признать, насколько плоха текущая ситуация", - говорится в публикации.Как подчеркивает телеканал, в ВСУ признают тактические успехи Москвы и "значительное ухудшение" положения Киева.Отмечается, что российские силы успешно продвигаются на Харьковском направлении, занимая населенные пункты, "вероятно, наиболее быстрыми темпами с первых дней" спецоперации, что, по оценкам телеканала, должно стать поводом для "наибольшего беспокойства Украины". Добавляется, что РФ также добивается успехов и на других направлениях, вынуждая ВСУ отступать с позиций."Для Киева наступил ночной кошмар", - резюмирует телеканал, признавая, что дальнейшее отступление приведет к потере всех еще подконтрольных ВСУ территорий ДНР, которые Киев и Запад считают входящими в Донецкую область Украины.При этом, по оценкам телеканала, еще большей проблемой для Киева становится меняющееся отношение его союзников к ходу конфликта."Резкие заявления европейских министров и даже визиты высокопоставленных чиновников администрации (президента США Джо) Байдена не могут преодолеть усталость или осознание того, что помощь Украине... является стратегической необходимостью правительств, а не тем, чего активно требуют общества", - отмечает телеканал, указывая, что большая часть мира уже устала от украинского конфликта.Накануне президент Украины Владимир Зеленский, заслушав доклады главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова, назвал ситуацию в Харьковской области одной из "наиболее горячих" на фоне продвижения ВС РФ на этом направлении. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.

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Сергей Зуев

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