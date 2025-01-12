Они хотят пожирать весь мир: Ищенко о том, как США хотят стать последними бенефициарами уходящей системы
Бургер и флаг США
США хотят пожирать весь мир, чтобы сохранить неприкосновенность и свою систему на период агонии. Но это не такой глупый подход, как кажется. Штаты хотят быть последними бенефициарами уходящей системы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Генеральный интерес Соединенных Штатов — сохранить гегемонию, продолжать существование за счет остального мира. То есть продолжать пожирать остальной мир, потому что переток материальных ценностей уже не может удовлетворить потребности, указал эксперт.
Этот процесс можно хорошо наблюдать в Европе, которую сейчас "каннибализируют" американцы, добавил он.
"Они хотят пожирать весь мир, чтобы сохранить неприкосновенность и свою систему на период агонии, на 10, 15, 20 лет. Но это не такой глупый подход, как кажется. Они хотят быть последними бенефициарами уходящей системы", — подчеркнул Ищенко.
Власти США считают, что в их руках окажется больше ресурсов, которые позволят им на новом витке цивилизации оказаться на коне, указал политолог. То есть остаться на лидирующих позициях после того, как произойдёт окончательная катастрофа предыдущей системы, добавил он.
"Если они пойдут на реформы сейчас, то лет на 10-15 окажутся в состоянии России 90-х. Они не верят, что им дадут подняться после этого. Они бы не дали. Они Россию прохлопали ушами, потому что считали, что Россия уже умерла", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: США дождутся не капитуляции, а ядерного удара, если попробуют додавить Россию санкциями на сайте Украина.ру.
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