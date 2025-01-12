Захлопнули Кураховский котел и срезают Времевский выступ: Алехин рассказал про новые успехи ВС России
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета пушки М-46 ЦВО на Красноармейском направлении
Освобождения Курахово позволило ВС РФ практически полностью зачистить от присутствия противника Южнодонецкое направление. После вхятия Великой Новоселки фактически будет срезан Времевский выступ. Об этом пишет в в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
"По официальным данным, противник защищал Курахово силами 26 батальонов (порядка 15 000 "штыков" из украинцев и наёмников), из которых по итогу убито оказалось более 80% личного состава, уничтожено до 3 тыс. единиц различных вооружений и военной техники, включая 40 танков и других ББМ", — сообщил Алехин.
Освобождение Курахово позволило российской армии практически полностью зачистить от присутствия противника Южнодонецкое направление. На этом участке остался последний крупный населенный пункт — Великая Новоселка, указал он.
Это село на границе ДНР и Запорожской области в районе так называемого Времевского выступа, который сформировался в ходе летне-осеннего контрнаступления ВСУ в 2023-м году, уточнил полковник запаса.
"В настоящий момент его берут в клещи, отрезая от линий снабжения. Обходят с севера со стороны Нового Комара, с востока – от Шахтерского и Золотой Нивы, с юга – от Сторожевого и Благодатного. После освобождения Великой Новоселки, выступ будет фактически срезан", — резюмировал автор.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВСУ пошли на прорыв под Суджой, получили отпор и теряют Донбасс" на сайте Украина.ру.
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