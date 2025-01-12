Захлопнули Кураховский котел и срезают Времевский выступ: Алехин рассказал про новые успехи ВС России - 12.01.2025 Украина.ру
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Захлопнули Кураховский котел и срезают Времевский выступ: Алехин рассказал про новые успехи ВС России
Захлопнули Кураховский котел и срезают Времевский выступ: Алехин рассказал про новые успехи ВС России - 12.01.2025 Украина.ру
Захлопнули Кураховский котел и срезают Времевский выступ: Алехин рассказал про новые успехи ВС России
Освобождения Курахово позволило ВС РФ практически полностью зачистить от присутствия противника Южнодонецкое направление. После вхятия Великой Новоселки фактически будет срезан Времевский выступ. Об этом пишет в в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-01-12T07:00
2025-01-12T07:00
новости
вс рф
курахово
донбасс
днр
южно-донецкое направление
запорожская область
потери всу
военная техника
донецк
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Кураховский котёл наконец-то схлопнулся и теперь Донецк может вздохнуть с некоторым облегчением. Падение Курахово вывело ВС России на оперативный простор и окончательное освобождение территории ДНР стало ещё ближе, рассказал эксперт.Освобождение Курахово позволило российской армии практически полностью зачистить от присутствия противника Южнодонецкое направление. На этом участке остался последний крупный населенный пункт — Великая Новоселка, указал он.Это село на границе ДНР и Запорожской области в районе так называемого Времевского выступа, который сформировался в ходе летне-осеннего контрнаступления ВСУ в 2023-м году, уточнил полковник запаса."В настоящий момент его берут в клещи, отрезая от линий снабжения. Обходят с севера со стороны Нового Комара, с востока – от Шахтерского и Золотой Нивы, с юга – от Сторожевого и Благодатного. После освобождения Великой Новоселки, выступ будет фактически срезан", — резюмировал автор.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВСУ пошли на прорыв под Суджой, получили отпор и теряют Донбасс" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250111/1060188081.html
курахово
донбасс
днр
южно-донецкое направление
запорожская область
донецк
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Новости
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новости, вс рф, курахово, донбасс, днр, южно-донецкое направление, запорожская область, потери всу, военная техника, донецк, освобождение, сво, детали, спецоперация
Новости, ВС РФ, Курахово, Донбасс, ДНР, Южно-Донецкое направление, Запорожская область, потери ВСУ, военная техника, Донецк, освобождение, СВО, детали, Спецоперация

Захлопнули Кураховский котел и срезают Времевский выступ: Алехин рассказал про новые успехи ВС России

07:00 12.01.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета пушки М-46 ЦВО на Красноармейском направлении
Боевая работа расчета пушки М-46 ЦВО на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Освобождения Курахово позволило ВС РФ практически полностью зачистить от присутствия противника Южнодонецкое направление. После вхятия Великой Новоселки фактически будет срезан Времевский выступ. Об этом пишет в в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Кураховский котёл наконец-то схлопнулся и теперь Донецк может вздохнуть с некоторым облегчением. Падение Курахово вывело ВС России на оперативный простор и окончательное освобождение территории ДНР стало ещё ближе, рассказал эксперт.
"По официальным данным, противник защищал Курахово силами 26 батальонов (порядка 15 000 "штыков" из украинцев и наёмников), из которых по итогу убито оказалось более 80% личного состава, уничтожено до 3 тыс. единиц различных вооружений и военной техники, включая 40 танков и других ББМ", — сообщил Алехин.
Освобождение Курахово позволило российской армии практически полностью зачистить от присутствия противника Южнодонецкое направление. На этом участке остался последний крупный населенный пункт — Великая Новоселка, указал он.
Это село на границе ДНР и Запорожской области в районе так называемого Времевского выступа, который сформировался в ходе летне-осеннего контрнаступления ВСУ в 2023-м году, уточнил полковник запаса.
"В настоящий момент его берут в клещи, отрезая от линий снабжения. Обходят с севера со стороны Нового Комара, с востока – от Шахтерского и Золотой Нивы, с юга – от Сторожевого и Благодатного. После освобождения Великой Новоселки, выступ будет фактически срезан", — резюмировал автор.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВСУ пошли на прорыв под Суджой, получили отпор и теряют Донбасс" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.
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НовостиВС РФКураховоДонбассДНРЮжно-Донецкое направлениеЗапорожская областьпотери ВСУвоенная техникаДонецкосвобождениеСВОдеталиСпецоперация
 
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