Результат налицо: Полетаев объяснил, удалось ли российским бойцам истощить ВСУ в боях за Курахово - 12.01.2025 Украина.ру
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Результат налицо: Полетаев объяснил, удалось ли российским бойцам истощить ВСУ в боях за Курахово
Результат налицо: Полетаев объяснил, удалось ли российским бойцам истощить ВСУ в боях за Курахово - 12.01.2025 Украина.ру
Результат налицо: Полетаев объяснил, удалось ли российским бойцам истощить ВСУ в боях за Курахово
Взятие Курахово – это символический этап Кураховской операции, но не главный. После выхода ВС РФ на линию "Новоелизаветовка — Андреевка — Разлив" Кураховскую операцию можно будет считать завершенной. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
2025-01-12T06:00
2025-01-12T06:00
новости
россия
курахово
авдеевка
сергей полетаев
всу
бои
наступление
донбасс
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Взятие Курахово – это символический, но не главный этап Кураховской операции. Это не Авдеевка, где вся операция проходила в самом городе и его окрестностях, рассказал эксперт. Площадь проведения Кураховской операции в десять раз больше, добавил он.Удается ли ВС РФ истощить противника в боях за Курахово? Если говорить однозначно, то результат налицо. Сейчас ВСУ пребывают в значительно менее боеспособном состоянии, чем к началу Кураховской операции, отметил Полетаев.По мнению Полетаева, после выхода ВС РФ на линию "Новоелизаветовка — Андреевка — Разлив" Кураховскую операцию можно будет считать завершенной. Как только ВС РФ закроют этот выступ, у них появится возможность выйти на некий отсечной рубеж, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.О современном устройстве Украины можно прочитать в статье Павла Волкова "Маленький диктатор. Украинские социологи о том, как Зеленский захватил все ветви власти".
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россия
курахово
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новости, россия, курахово, авдеевка, сергей полетаев , всу, бои, наступление, донбасс, сво, спецоперация, детали
Новости, Россия, Курахово, Авдеевка, Сергей Полетаев , ВСУ, бои, наступление, Донбасс, СВО, Спецоперация, детали

Результат налицо: Полетаев объяснил, удалось ли российским бойцам истощить ВСУ в боях за Курахово

06:00 12.01.2025
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© AP / Evgeniy Maloletka
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Взятие Курахово – это символический этап Кураховской операции, но не главный. После выхода ВС РФ на линию "Новоелизаветовка — Андреевка — Разлив" Кураховскую операцию можно будет считать завершенной. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
Взятие Курахово – это символический, но не главный этап Кураховской операции. Это не Авдеевка, где вся операция проходила в самом городе и его окрестностях, рассказал эксперт. Площадь проведения Кураховской операции в десять раз больше, добавил он.
Удается ли ВС РФ истощить противника в боях за Курахово? Если говорить однозначно, то результат налицо. Сейчас ВСУ пребывают в значительно менее боеспособном состоянии, чем к началу Кураховской операции, отметил Полетаев.
"Не говоря уже о том, как упала их боеспособность после взятия Авдеевки и расширения нашего наступления. Численных показателей у меня нет, но мне кажется, что это – дорога в один конец", — констатировал эксперт.
По мнению Полетаева, после выхода ВС РФ на линию "Новоелизаветовка — Андреевка — Разлив" Кураховскую операцию можно будет считать завершенной. Как только ВС РФ закроют этот выступ, у них появится возможность выйти на некий отсечной рубеж, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.
О современном устройстве Украины можно прочитать в статье Павла Волкова "Маленький диктатор. Украинские социологи о том, как Зеленский захватил все ветви власти".
- РИА Новости, 1920, 10.01.2025
10 января, 12:59
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