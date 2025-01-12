Результат налицо: Полетаев объяснил, удалось ли российским бойцам истощить ВСУ в боях за Курахово
© AP / Evgeniy Maloletka
© AP / Evgeniy Maloletka
Взятие Курахово – это символический этап Кураховской операции, но не главный. После выхода ВС РФ на линию "Новоелизаветовка — Андреевка — Разлив" Кураховскую операцию можно будет считать завершенной. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
Взятие Курахово – это символический, но не главный этап Кураховской операции. Это не Авдеевка, где вся операция проходила в самом городе и его окрестностях, рассказал эксперт. Площадь проведения Кураховской операции в десять раз больше, добавил он.
Удается ли ВС РФ истощить противника в боях за Курахово? Если говорить однозначно, то результат налицо. Сейчас ВСУ пребывают в значительно менее боеспособном состоянии, чем к началу Кураховской операции, отметил Полетаев.
"Не говоря уже о том, как упала их боеспособность после взятия Авдеевки и расширения нашего наступления. Численных показателей у меня нет, но мне кажется, что это – дорога в один конец", — констатировал эксперт.
По мнению Полетаева, после выхода ВС РФ на линию "Новоелизаветовка — Андреевка — Разлив" Кураховскую операцию можно будет считать завершенной. Как только ВС РФ закроют этот выступ, у них появится возможность выйти на некий отсечной рубеж, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.
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