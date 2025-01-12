https://ukraina.ru/20250112/1060185078.html

Результат налицо: Полетаев объяснил, удалось ли российским бойцам истощить ВСУ в боях за Курахово

Результат налицо: Полетаев объяснил, удалось ли российским бойцам истощить ВСУ в боях за Курахово - 12.01.2025 Украина.ру

Результат налицо: Полетаев объяснил, удалось ли российским бойцам истощить ВСУ в боях за Курахово

Взятие Курахово – это символический этап Кураховской операции, но не главный. После выхода ВС РФ на линию "Новоелизаветовка — Андреевка — Разлив" Кураховскую операцию можно будет считать завершенной. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев

2025-01-12T06:00

2025-01-12T06:00

2025-01-12T06:00

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авдеевка

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Взятие Курахово – это символический, но не главный этап Кураховской операции. Это не Авдеевка, где вся операция проходила в самом городе и его окрестностях, рассказал эксперт. Площадь проведения Кураховской операции в десять раз больше, добавил он.Удается ли ВС РФ истощить противника в боях за Курахово? Если говорить однозначно, то результат налицо. Сейчас ВСУ пребывают в значительно менее боеспособном состоянии, чем к началу Кураховской операции, отметил Полетаев.По мнению Полетаева, после выхода ВС РФ на линию "Новоелизаветовка — Андреевка — Разлив" Кураховскую операцию можно будет считать завершенной. Как только ВС РФ закроют этот выступ, у них появится возможность выйти на некий отсечной рубеж, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.О современном устройстве Украины можно прочитать в статье Павла Волкова "Маленький диктатор. Украинские социологи о том, как Зеленский захватил все ветви власти".

https://ukraina.ru/20250110/1060182461.html

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новости, россия, курахово, авдеевка, сергей полетаев , всу, бои, наступление, донбасс, сво, спецоперация, детали