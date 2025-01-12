https://ukraina.ru/20250112/1060204389.html

Западная Украина в первую декаду года: Рождественские праздники по новому календарю и улицы Ирины Фарион

Западная Украина в первую декаду года: Рождественские праздники по новому календарю и улицы Ирины Фарион - 12.01.2025 Украина.ру

Западная Украина в первую декаду года: Рождественские праздники по новому календарю и улицы Ирины Фарион

Решение о смене церковного календаря было политическим, поэтому особо его старались воплотить во Львове. Однако многие продолжают отмечать Рождество и другие праздники зимнего цикла по старому стилю.

2025-01-12T05:12

2025-01-12T05:12

2025-01-12T05:12

эксклюзив

львов

украина

закарпатье

ирина фарион

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пцу

угкц

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Внедрение нового церковного календаря идет с переменным успехомУже второй новогодне-рождественский цикл праздников Западная Украина встречает по новому церковному календарю. Поддерживаемые государством конфессии – Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) стыдливо называют его "новоюлианским" – хотя абсолютное большинство привычных церковных праздников они теперь отмечают по григорианскому календарю вместе с католиками.Справедливости ради стоит сказать, что вертепов 25-26 декабря 2024 было больше, чем в 2023-м, когда новый календарь только вводили. Поскольку это формально церковное решение было прежде всего политическим, то больше всего старались его воплотить во Львове и других городах Галичины. Однако с другими обрядовыми празднествами ситуация была не слишком приятной для власти.К примеру, в Черновцах провалилось празднование "Маланки", которую ранее отмечали в ночь с 13 на 14 января, накануне "Старого Нового года", фактически в формате карнавала. Раскрученный с 2011 года фестиваль "Буковинская Маланка" до пандемии коронавируса собирал сотни коллективов и десятки тысяч зрителей, но попытка частичного восстановления 1 января 2025 года была неудачной. Небольшой коллектив в костюмах традиционных героев "Маланки" прошел по центральным улицам и площадям Черновцов, собирая средства на одно из подразделений ВСУ. Особого интереса у публики акция не вызвала.Чуть интереснее было в большом буковинском селе Мамаевцы, где "Маланку" отметили 2 января, то есть через два дня после дня Святой Мелании по новому календарю. Там у дома культуры сошлось несколько групп молодежи в традиционных костюмах, которые тоже собирали деньги на ВСУ. Как выяснилось, участников мотивировали местные власти.А вот в городке Вашковцы, где когда-то проходила самая известная и массовая "Маланка" всей Западной Украины (её ещё называли "Переберия" – от "перебиратися", то есть переодеваться), по новому календарю её не отмечали. Как рассказала журналистам местная мастерица по изготовлению маланкарских масок Лидия Столяр, мероприятие состоится в привычные на протяжении нескольких веков даты – 13-14 января."Люди привыкли проводить Переберию по старому стилю, пока не приспособились к новому. Даже хотим просить горсовет, чтобы оставил официальную дату для Маланки 13-14 января. Потому что по новому стилю действо приходится на 1 января, а это неудобно – на Новый год переодеваться и маланковать", – сказала мастерица."Переберия не будет слишком масштабной, без машин и других атрибутов, которые приобрели размах в последние годы перед войной. Просто люди переоденутся, и будут ходить по городу, по домам. И то их будет немного, потому что сейчас не до того. Большинство мужчин либо на войне, либо за границей. Кто-то боится ТЦК... Сами понимаете, какие сейчас времена", – отметила Лидия Столяр.Также не могли похвастаться массовостью мероприятия по случаю Богоявления (в народе Крещения), которые ПЦУ и УГКЦ провели 6 января. Освященную в реках воду прихожане набирали, а вот привычного для этого дня купания в прорубях почти не было. К примеру, на специально подготовленные спасателями места на берегу реки Прут в Черновцах никто не пришел. В качестве массовки для СМИ на одном из них устроили купания военные из местной десантной бригады.Кстати, сами региональные чиновники в определенной степени держали "шиш в кармане": во Львовскую областную военную администрацию (ОВА) юные колядники с вертепом посетили 9 января (по традиции, как раз на третий день Рождества колядуют дети – по старому стилю это как раз 9 января), а областной фестиваль колядок и щедривок "Колядует зима" при поддержке Черновицкой ОВА состоялся 10 января.Более того, даже Черновицкая епархия ПЦУ провела театрализованное действо "Непобедимое Рождество" именно 7 января – когда Рождество Христово отмечала лишь де-факто запрещенная Украинская православная церковь Московского патриархата. Стоит отметить, что информация о мероприятиях этой конфессии появляется только в социальных сетях – местным СМИ о них писать запрещено. При этом очень многие в регионе продолжают отмечать Рождество и другие праздники зимнего цикла именно по старому стилю, как отцы и деды.На улице Фарион – праздник. Хотя и не для всехВ начале 2025 года во Львове состоялось ещё одно праздничное мероприятие, хоть и не связанное с Рождеством. 1 января вблизи Львовской политехники, где много лет работала Ирина Фарион, была открыта улица ее имени. Это вызвало неоднозначную реакцию, прежде всего, в самом учебном заведении, откуда филолога-националистку и экс-депутата Верховной Рады от партии "Свобода" увольняли "за разжигание вражды". Напомню, осенью 2023-го у Фарион возник конфликт с русскоязычными военными полка "Азов"*, а в июле прошлого года её убили неподалеку от места жительства.Именем Ирины Фарион назвали одну из кратчайших улиц возле Львовской политехники. Она имеет 133 метра в длину, на ней 10 жилых домов, построенных во времена Австро-Венгрии. На переименовании улицы Технической в ​​честь Фарион настаивала фракция "Свобода" во Львовском городском совете. Депутаты отмечали, что увековечить память активистки нужно рядом с учебным заведением, где она много лет работала.Эта улица уже несколько раз меняла название: сначала она была Кляйновской боковой, в честь львовского предпринимателя Яна Кляйна. Позже её называли в честь Львовского политехнического института – Техникерштрассе, Техницка, а с 1945 года – Техническая. Улица проходит параллельно улице имени украинского ученого и экс-министра образования Ивана Вакарчука. Его сына, лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука, Ирина Фарион называла "паразитом и негодяем" из-за увольнения из рядов ВСУ.Дочь Ирины Фарион, София Особа, назвала открытие улицы в честь своей погибшей матери "фарионизацией" Украины. "И знаете, что больше всего вдохновляет? По этой улице будут ходить студенты, которых мама просто обожала, и они ценили её. Поэтому эта улочка и особенная для нас", – подчеркнула София.При этом преподаватель Львовской политехники Оксана Микитюк, ближайшая подруга Ирины Фарион, заявила, что её студенты в университете не знают, кем была погибшая.В свою очередь, ректор Львовской политехники Юрий Бобало отметил, что перед тем, как переименовывать улицу, нужно было спросить мнение людей, проживающих на ней. Также он добавил, что по улице Фарион не ходила на работу, а добиралась в вуз по другому маршруту.Символично, что на церемонии открытия улицы Ирины Фарион произошел казус. Для открытия таблички под названием улицы пригласили дочь и внуков погибшей. Однако когда дети тянули за накидку, чтобы та спала, этого не произошло. Проблему решил один из взрослых, взобравшийся на цоколь дома, чтобы отцепить накидку. Чтобы это сделать, потребовалось почти минута.При этом дочь Ирины Фарион использовала открытие улицы в собственных интересах, заявив в суде, что после церемонии ей и ее детям стали поступать угрозы в социальных сетях. В результате суд Львова решил применить в отношении Софии Особы и двоих её детей меры безопасности в соответствии с законом "Об обеспечении безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве" в виде личной охраны, сроком на 2 месяца – до 2 марта 2025 включительно. Ранее охрана была предоставлена ​​только самой дочери Фарион, но как раз 1 января эта охрана была снята.Кстати, с начала 2025 года в регионе появилась ещё одна улица Ирины Фарион – в Ивано-Франковске, раньше она называлась Гвардейской. В отличие от Львова, эта улица расположена на окраине, но имеет длину 150 метров и там стоит несколько "хрущёвок". Как известно, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив был избран при поддержке партии "Свобода", к которой принадлежала Фарион.В Закарпатье законсервировали разработку нового месторождения солиПродвижение Закарпатья как единственного производителя украинской соли вместо потерянного Украиной солерудника в Бахмуте оказалось только пиар-ходом. Бесплатная передача технической соли в Одессу во время стихийного бедствия, соль в подарок Владимиру Зеленскому во время его поездки в Закарпатье в мае 2023-го, информация о начале добычи соли – всё это завершилось консервацией месторождения. Соответствующее заявление в интервью киевскому агентству "Укринформ" сделал 9 января начальник Закарпатской ОВ Мирослав Билецкий."У нас очень любят делить шкуру неубитого медведя. Хотя в случае с Тереблянским месторождением говорим всё же об "убитом медведе", потому что до соли они дошли, и залежи оказались очень велики. Эта соль действительно закрыла бы потребности государства, её там много и она хорошая. Должен сказать, что шахта стоит, она сухая. Поэтому нет угрозы повторения ситуации, как в Солотвине. То есть с солью в Теребле действительно нет никаких проблем – есть проблемы с перессорившимися собственниками, которые заблокировали работу друг друга и сейчас застряли в судах. Пока шахта законсервирована", – рассказал губернатор Закарпатья.Он подчеркнул, что залежи соли на Теребовлянском месторождении могли бы обеспечить потребности всей Украины. Напомним, в августе 2023 года президент Владимир Зеленский заявлял, что месторождение соли в Закарпатье сможет обеспечить кухонной и технической солью всю Украину. Курировал проект тогдашний губернатор Закарпатья Виктор Микита, который является ныне заместителем главы Офиса президента Украины, ответственным за региональную политику. Местные комментаторы считают, что заявление Билецкого является подготовкой к национализации Тереблянского месторождения соли.О других действиях правительства Украины, направленных на обеспечение солью страну - в статье "Правительство Украины продлило запрет экспорта соли, драгметаллов и газа"* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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эксклюзив, львов, украина, закарпатье, ирина фарион, андрей билецкий, владимир зеленский, вооруженные силы украины, пцу, угкц