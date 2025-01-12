https://ukraina.ru/20250112/1060192159.html

Гегемония США и "выгодный мир" на Украине: Ищенко о том, почему у Трампа нет пространства для маневра

Гегемония США и "выгодный мир" на Украине: Ищенко о том, почему у Трампа нет пространства для маневра - 12.01.2025 Украина.ру

Гегемония США и "выгодный мир" на Украине: Ищенко о том, почему у Трампа нет пространства для маневра

Трамп пытается убедить Россию заключить выгодный для США мир, потому что они не могут одновременно противодействовать России и Китаю. Всё маневрирование Соединенных Штатов заключается в том, чтобы разорвать эту связь. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-01-12T06:15

2025-01-12T06:15

2025-01-12T06:15

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политик

международная политика

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Генеральный интерес Соединенных Штатов — сохранить гегемонию, продолжать существование за счет остального мира. И эта позиция поддержана большей частью американского народа, рассказал политолог.Он пытается убедить Россию заключить выгодный для США мир, потому что они не могут одновременно противодействовать России и Китаю. Всё маневрирование Соединенных Штатов заключается в том, чтобы разорвать эту связь, указал эксперт.По мнению обозревателя, эта связь становится всё прочнее по мере того, как Вашингтон маневрирует и давит на Пекин и на Москву. Но на Западе надеются, что эту связь всё равно можно разорвать, добавил Ищенко."Поэтому нет у Трампа широкого пространства для манёвра. Для этого опять-таки надо быть как [президент России Владимир] Путин. Человеком, который готов рискнуть собой, рискнуть своим будущим, пойти против системы, которая тебя выдвинула. Переформатировать эту систему, изменить её полностью", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: США дождутся не капитуляции, а ядерного удара, если попробуют додавить Россию санкциями на сайте Украина.ру.О других аспектах международной политики — в материале "Грег Вайнер: Трамп может выкупить Украину у Зеленского за 500 миллиардов долларов" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250110/1060189895.html

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новости, россия, сша, китай, ростислав ищенко, дональд трамп, владимир путин, мир, политик, международная политика, американская гегемония, детали, запад