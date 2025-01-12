Гегемония США и "выгодный мир" на Украине: Ищенко о том, почему у Трампа нет пространства для маневра - 12.01.2025 Украина.ру
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Гегемония США и "выгодный мир" на Украине: Ищенко о том, почему у Трампа нет пространства для маневра
Гегемония США и "выгодный мир" на Украине: Ищенко о том, почему у Трампа нет пространства для маневра - 12.01.2025 Украина.ру
Гегемония США и "выгодный мир" на Украине: Ищенко о том, почему у Трампа нет пространства для маневра
Трамп пытается убедить Россию заключить выгодный для США мир, потому что они не могут одновременно противодействовать России и Китаю. Всё маневрирование Соединенных Штатов заключается в том, чтобы разорвать эту связь. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-01-12T06:15
2025-01-12T06:15
новости
россия
сша
китай
ростислав ищенко
дональд трамп
владимир путин
мир
политик
международная политика
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Генеральный интерес Соединенных Штатов — сохранить гегемонию, продолжать существование за счет остального мира. И эта позиция поддержана большей частью американского народа, рассказал политолог.Он пытается убедить Россию заключить выгодный для США мир, потому что они не могут одновременно противодействовать России и Китаю. Всё маневрирование Соединенных Штатов заключается в том, чтобы разорвать эту связь, указал эксперт.По мнению обозревателя, эта связь становится всё прочнее по мере того, как Вашингтон маневрирует и давит на Пекин и на Москву. Но на Западе надеются, что эту связь всё равно можно разорвать, добавил Ищенко."Поэтому нет у Трампа широкого пространства для манёвра. Для этого опять-таки надо быть как [президент России Владимир] Путин. Человеком, который готов рискнуть собой, рискнуть своим будущим, пойти против системы, которая тебя выдвинула. Переформатировать эту систему, изменить её полностью", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: США дождутся не капитуляции, а ядерного удара, если попробуют додавить Россию санкциями на сайте Украина.ру.О других аспектах международной политики — в материале "Грег Вайнер: Трамп может выкупить Украину у Зеленского за 500 миллиардов долларов" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, китай, ростислав ищенко, дональд трамп, владимир путин, мир, политик, международная политика, американская гегемония, детали, запад
Новости, Россия, США, Китай, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, Владимир Путин, мир, политик, Международная политика, американская гегемония, детали, Запад

Гегемония США и "выгодный мир" на Украине: Ищенко о том, почему у Трампа нет пространства для маневра

06:15 12.01.2025
 
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Трамп пытается убедить Россию заключить выгодный для США мир, потому что они не могут одновременно противодействовать России и Китаю. Всё маневрирование Соединенных Штатов заключается в том, чтобы разорвать эту связь. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Генеральный интерес Соединенных Штатов — сохранить гегемонию, продолжать существование за счет остального мира. И эта позиция поддержана большей частью американского народа, рассказал политолог.

"Он выбирает того политика, который будет эффективнее сохранять гегемонию, а не того политика, который будет гегемонию сдавать. Поэтому в ближайшем будущем у [избранного президента США Дональда] Трампа просто физической возможности договориться с Россией, пойти ей навстречу, нет", — подчеркнул Ищенко.

Он пытается убедить Россию заключить выгодный для США мир, потому что они не могут одновременно противодействовать России и Китаю. Всё маневрирование Соединенных Штатов заключается в том, чтобы разорвать эту связь, указал эксперт.
По мнению обозревателя, эта связь становится всё прочнее по мере того, как Вашингтон маневрирует и давит на Пекин и на Москву. Но на Западе надеются, что эту связь всё равно можно разорвать, добавил Ищенко.
"Поэтому нет у Трампа широкого пространства для манёвра. Для этого опять-таки надо быть как [президент России Владимир] Путин. Человеком, который готов рискнуть собой, рискнуть своим будущим, пойти против системы, которая тебя выдвинула. Переформатировать эту систему, изменить её полностью", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: США дождутся не капитуляции, а ядерного удара, если попробуют додавить Россию санкциями на сайте Украина.ру.
О других аспектах международной политики — в материале "Грег Вайнер: Трамп может выкупить Украину у Зеленского за 500 миллиардов долларов" на сайте Украина.ру.
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