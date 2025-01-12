Гегемония США и "выгодный мир" на Украине: Ищенко о том, почему у Трампа нет пространства для маневра
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе
Трамп пытается убедить Россию заключить выгодный для США мир, потому что они не могут одновременно противодействовать России и Китаю. Всё маневрирование Соединенных Штатов заключается в том, чтобы разорвать эту связь. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Генеральный интерес Соединенных Штатов — сохранить гегемонию, продолжать существование за счет остального мира. И эта позиция поддержана большей частью американского народа, рассказал политолог.
"Он выбирает того политика, который будет эффективнее сохранять гегемонию, а не того политика, который будет гегемонию сдавать. Поэтому в ближайшем будущем у [избранного президента США Дональда] Трампа просто физической возможности договориться с Россией, пойти ей навстречу, нет", — подчеркнул Ищенко.
Он пытается убедить Россию заключить выгодный для США мир, потому что они не могут одновременно противодействовать России и Китаю. Всё маневрирование Соединенных Штатов заключается в том, чтобы разорвать эту связь, указал эксперт.
"Поэтому нет у Трампа широкого пространства для манёвра. Для этого опять-таки надо быть как [президент России Владимир] Путин. Человеком, который готов рискнуть собой, рискнуть своим будущим, пойти против системы, которая тебя выдвинула. Переформатировать эту систему, изменить её полностью", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: США дождутся не капитуляции, а ядерного удара, если попробуют додавить Россию санкциями на сайте Украина.ру.
О других аспектах международной политики — в материале "Грег Вайнер: Трамп может выкупить Украину у Зеленского за 500 миллиардов долларов" на сайте Украина.ру.
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