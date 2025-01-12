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О ТЦК и "беглых рабах". Неонацисты просят передышки, а ПЦУ советуют молитву, помогающую ловить уклонистов

О ТЦК и "беглых рабах". Неонацисты просят передышки, а ПЦУ советуют молитву, помогающую ловить уклонистов - 12.01.2025 Украина.ру

О ТЦК и "беглых рабах". Неонацисты просят передышки, а ПЦУ советуют молитву, помогающую ловить уклонистов

На Украине эксперты и политики обсуждают, чего на самом деле можно ожидать от нового президента США, неужели мира? А служители раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) тем временем советуют военкомам, как, помолясь, лучше ловить "беглых рабов".

2025-01-12T07:07

2025-01-12T07:07

2025-01-12T07:07

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сша

россия

дональд трамп

владимир путин

андрей билецкий

пцу

financial times

"азов"

эксклюзив

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От Дональда Трампа многие ожидают выполнения данного им во время предвыборной борьбы обещания быстро завершить конфликт. Но Трамп уже забыл о мире "за 24 часа" и теперь надеется остановить войну на Украине за полгода. Об этом он сказал на пресс-конференции в своей резиденции в Мар-а-Лаго."Надеюсь, что за шесть месяцев удастся", – так ответил он на вопрос о том, как быстро сможет остановить войну на Украине.Трамп также заявил, что он в курсе готовности президента РФ Владимира Путина встретиться с ним, но состояться такая встреча может только после инаугурации самого Трампа. Избранный президент США отметил, что он пока не может назвать точной даты начала переговоров с российским лидером.От этой будущей встречи многие и ожидают каких-то договоренностей, которые, возможно, приблизят замирение (в той или иной форме) на Украине.Впрочем, британская газета Financial Times со ссылкой на двух европейских чиновников, будто бы обсуждавших ситуацию с членами будущей администрации Трампа, пишет, что там пересматривают подход к украинской проблеме, поскольку жаждут "выглядеть сильными" и опасаются такого провала, каким стал уход США из Афганистана при Байдене.Потому поддержка Киева после 20 января продолжится, у Трампа еще не решили, как завершить конфликт на Украине, предполагает FT.Но если говорить и про срок в полгода, то продержится ли киевский режим столько времени? Судить сложно, но о необходимости передышки говорят уже и самые радикальные радикалы. Так, основатель "Азова"* неонацист Андрей Билецкий** заговорил о желательности перемирия "на любых условиях"."Если будет перемирие на любых условиях, 20 января (дата инаугурации Трампа — Ред.) или когда-то, в этом нет ничего плохого, если мы займемся модернизацией страны и силового блока. Если будет перемирие, ничего катастрофического ровным счетом не произойдет, кроме того, если мы впадем в анархию, в бесконечную войну и решение вопросов, кто больше воевал, кто больший герой, кто больший волонтер и кто больше любил Украину последние три года. Если мы этого не сделаем, не впадем в анархию, начнем модернизировать страну - окей", - заявил Билецкий, чьи слова приводит издание "Страна" в своём телеграм-канале.А вот Зеленскому вообще никакой мир не нужен, ему важно успеть побольше набить свои карманы и вовремя сбежать, считает политолог Ростислав Ищенко. По его мнению, высказанному в интервью изданию Украина.ру, у Зеленского перед выборами в США очень беспокоились, что Трамп найдёт общий язык с Путиным, однако видно, что "пока что Трамп ничего ущемляющего Украину (киевский режим — Ред.) предложить не может".Он добавил, что даже если киевскому режиму дадут миллион танков, "у Украины нет солдат, чтобы в них сидеть", солдат гибнет больше, чем Киев шлёт на фронт, а потому фронт "трещит, разваливается, поэтому гибнет украинское государство".А пока бои продолжаются, будущих "двухсотых" и "трёхсотых" военкомы активно отлавливают на улицах украинских городов. Дело идёт туго, за все время конфликта украинские военкомы подали полиции в розыск дела более, чем на полмиллиона уклонистов. Счет дезертиров идёт на сотни тысяч. И их количество только растёт. Дошло до того, что положением дел обеспокоились в псевдоцеркви, созданной Порошенко.Там пришли к выводу, что ТЦКашникам в деле отлова украинцев для направления их в кровавую мясорубку войны нужен святой покровитель. Священник раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) посоветовал в качестве такового святого Иоанна Воина, которому, по его словам, раньше молились в надежде получить помощь в поиске беглых рабов и слуг.Сейчас, продолжил священник ПЦУ, "рабство отменили, слуг у нас тоже практически уже нет, все у нас наемные работники, которые только кричат на каждом углу про свои права, а работать часто не хотят, но беглых слуг — просили Иоанна Воина, чтобы их вернуть на их законное место — и это реально помогало и действовало"."На сегодняшний день я предлагаю всем работникам ТЦК молиться и просить святого Иоанна Воина о том, чтобы он помогал искать и отлавливать уклонистов", - заявил раскольник.Кому следует молиться самим уклонистам, пытающимся спастись от неонацистского киевского режима, "церковник" не уточнил.* запрещённая в РФ террористическая организация** Признан террористом и экстремистом в РФ.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в материале Сергея Зуева "Что губительно для Украины, а что для России. Эксперты о необходимости мира, о том, чего добивается Запад"

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Сергей Зуев

украина, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, андрей билецкий, пцу, financial times, "азов", эксклюзив