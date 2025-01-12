О ТЦК и "беглых рабах". Неонацисты просят передышки, а ПЦУ советуют молитву, помогающую ловить уклонистов
Коллаж: что говорят эксперты: Царев, Азаров, Глазьев
На Украине эксперты и политики обсуждают, чего на самом деле можно ожидать от нового президента США, неужели мира? А служители раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) тем временем советуют военкомам, как, помолясь, лучше ловить "беглых рабов".
От Дональда Трампа многие ожидают выполнения данного им во время предвыборной борьбы обещания быстро завершить конфликт. Но Трамп уже забыл о мире "за 24 часа" и теперь надеется остановить войну на Украине за полгода. Об этом он сказал на пресс-конференции в своей резиденции в Мар-а-Лаго.
"Надеюсь, что за шесть месяцев удастся", – так ответил он на вопрос о том, как быстро сможет остановить войну на Украине.
Трамп также заявил, что он в курсе готовности президента РФ Владимира Путина встретиться с ним, но состояться такая встреча может только после инаугурации самого Трампа. Избранный президент США отметил, что он пока не может назвать точной даты начала переговоров с российским лидером.
"Надеюсь, что за шесть месяцев удастся", – так ответил он на вопрос о том, как быстро сможет остановить войну на Украине.
Трамп также заявил, что он в курсе готовности президента РФ Владимира Путина встретиться с ним, но состояться такая встреча может только после инаугурации самого Трампа. Избранный президент США отметил, что он пока не может назвать точной даты начала переговоров с российским лидером.
От этой будущей встречи многие и ожидают каких-то договоренностей, которые, возможно, приблизят замирение (в той или иной форме) на Украине.
Впрочем, британская газета Financial Times со ссылкой на двух европейских чиновников, будто бы обсуждавших ситуацию с членами будущей администрации Трампа, пишет, что там пересматривают подход к украинской проблеме, поскольку жаждут "выглядеть сильными" и опасаются такого провала, каким стал уход США из Афганистана при Байдене.
Потому поддержка Киева после 20 января продолжится, у Трампа еще не решили, как завершить конфликт на Украине, предполагает FT.
Но если говорить и про срок в полгода, то продержится ли киевский режим столько времени? Судить сложно, но о необходимости передышки говорят уже и самые радикальные радикалы. Так, основатель "Азова"* неонацист Андрей Билецкий** заговорил о желательности перемирия "на любых условиях".
"Если будет перемирие на любых условиях, 20 января (дата инаугурации Трампа — Ред.) или когда-то, в этом нет ничего плохого, если мы займемся модернизацией страны и силового блока. Если будет перемирие, ничего катастрофического ровным счетом не произойдет, кроме того, если мы впадем в анархию, в бесконечную войну и решение вопросов, кто больше воевал, кто больший герой, кто больший волонтер и кто больше любил Украину последние три года. Если мы этого не сделаем, не впадем в анархию, начнем модернизировать страну - окей", - заявил Билецкий, чьи слова приводит издание "Страна" в своём телеграм-канале.
А вот Зеленскому вообще никакой мир не нужен, ему важно успеть побольше набить свои карманы и вовремя сбежать, считает политолог Ростислав Ищенко. По его мнению, высказанному в интервью изданию Украина.ру, у Зеленского перед выборами в США очень беспокоились, что Трамп найдёт общий язык с Путиным, однако видно, что "пока что Трамп ничего ущемляющего Украину (киевский режим — Ред.) предложить не может".
"У Украины другая проблема. Она не в состоянии выжить в нынешней ситуации. У неё для этого не хватает внутреннего ресурса", - считает эксперт.
Он добавил, что даже если киевскому режиму дадут миллион танков, "у Украины нет солдат, чтобы в них сидеть", солдат гибнет больше, чем Киев шлёт на фронт, а потому фронт "трещит, разваливается, поэтому гибнет украинское государство".
А пока бои продолжаются, будущих "двухсотых" и "трёхсотых" военкомы активно отлавливают на улицах украинских городов. Дело идёт туго, за все время конфликта украинские военкомы подали полиции в розыск дела более, чем на полмиллиона уклонистов. Счет дезертиров идёт на сотни тысяч. И их количество только растёт. Дошло до того, что положением дел обеспокоились в псевдоцеркви, созданной Порошенко.
Там пришли к выводу, что ТЦКашникам в деле отлова украинцев для направления их в кровавую мясорубку войны нужен святой покровитель. Священник раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) посоветовал в качестве такового святого Иоанна Воина, которому, по его словам, раньше молились в надежде получить помощь в поиске беглых рабов и слуг.
Сейчас, продолжил священник ПЦУ, "рабство отменили, слуг у нас тоже практически уже нет, все у нас наемные работники, которые только кричат на каждом углу про свои права, а работать часто не хотят, но беглых слуг — просили Иоанна Воина, чтобы их вернуть на их законное место — и это реально помогало и действовало".
"На сегодняшний день я предлагаю всем работникам ТЦК молиться и просить святого Иоанна Воина о том, чтобы он помогал искать и отлавливать уклонистов", - заявил раскольник.
Кому следует молиться самим уклонистам, пытающимся спастись от неонацистского киевского режима, "церковник" не уточнил.
* запрещённая в РФ террористическая организация
** Признан террористом и экстремистом в РФ.
Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в материале Сергея Зуева "Что губительно для Украины, а что для России. Эксперты о необходимости мира, о том, чего добивается Запад"