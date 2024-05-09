https://ukraina.ru/20240509/1054990544.html

"Китай развязал мешок с деньгами". Си Цзиньпин в Европе строит единую судьбу человечества?

"Китай развязал мешок с деньгами". Си Цзиньпин в Европе строит единую судьбу человечества? - 09.05.2024 Украина.ру

"Китай развязал мешок с деньгами". Си Цзиньпин в Европе строит единую судьбу человечества?

В ходе своего европейского турне председатель КНР Си Цзиньпин 7 и 8 мая посетил Сербию. В Белград китайский лидер прилетел из Парижа, где встречался с президентом Франции Эммануэлем Макроном, и улетел в Будапешт, где его ожидали переговоры с руководством Венгрии

2024-05-09T14:23

2024-05-09T14:23

2024-05-09T14:23

эксклюзив

китай

сербия

си цзиньпин

александр вучич

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ес

экономика

соглашение

белград

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В ходе переговоров лидеры Китая и Сербии Си Цзиньпин и Александр Вучич подписали Совместное заявление о поднятии двухсторонних отношений с уровня стратегического партнерства на уровень "совместного будущего". Кроме этого документа, члены китайской делегации подписали с сербскими партнерами еще 28 соглашений об экономическом, научно-технологическом, культурном сотрудничестве.Большое внимание в ходе переговоров уделялось Соглашению о свободной торговле, которое ратифицировал парламент Сербии. Теперь ожидается ратификация этого документа китайской стороной. Президент Сербии Александр Вучич считает, что это соглашение откроет большие возможности для экспорта в Китай сербской продукции ─ в первую очередь, сельскохозяйственной.Для сербских ученых и студентов Китай открыл двери своих университетов и научно-исследовательских центров. Стороны также подтвердили намерение развивать сотрудничество в области инфраструктурного строительства и выразили стремление интенсифицировать грузовое железнодорожное сообщение между Китаем и Европой.Сербия является одним из учредителей инициативы "Один пояс - один путь", которую Си Цзиньпин выдвинул в 2017 году. В рамках этой инициативы Сербия принимает участие в многочисленных проектах, в первую очередь, инфраструктурных. По информации сербских СМИ, в прошлом году Китай вложил в сербскую экономику 5,6 млрд евро и стал таким образом самым крупным отдельным инвестором в Сербии.Долгосрочный интерес Китая к Сербии и четыре краеугольных камня сотрудничестваПодписав совместное заявление о переходе сербско-китайских отношений к формату "совместного будущего", Сербия вышла на до сих пор невиданный уровень двухстороннего сотрудничества с Китаем, отметил в интервью изданию Украина.ру сотрудник Центра по изучению инициативы "Один пояс - один путь" Института международной политики и экономики (Белград) Александр Митич.„С 2009 года между Белградом и Пекином действовало соглашение о стратегическом партнерстве, с 2016 году это было уже всеобъемлющее соглашение о стратегическом партнерстве. Это уже был чрезвычайно высокий уровень отношений, но этот же уровень отношений поддерживали с Китаем и некоторые другие страны. Теперь это беспрецедентное соглашение, связанное с концепцией так называемого сообщества единой судьбы человечества, которую Си выдвинул в 2013 году", - рассказал эксперт.Митич напомнил, что речь идет о своеобразном китайском понимании современного мира, которое является основой дипломатии Си Цзиньпина. На основании этой концепции построена инициатива "Один пояс - один путь" и три новых глобальных инициативы — инициатива глобального развития, инициатива глобальной безопасности и инициатива глобальной цивилизации, добавил он.„В рамках этого целостного мировоззрения повышение формата двухстороннего сотрудничества между Китаем и Сербией означает, что между двумя государствами существует абсолютное доверие. Китайско-сербское сотрудничество зиждется на четырех краеугольных камнях", - отметил Митич.Первым из них является политическое сотрудничество, которое находится на чрезвычайно высоком уровне прежде всего из-за взаимного признания территориальной целостности двух государств, рассказал эксперт."Сербия поддерживает "принцип одного Китая". С другой стороны, Китай (вместе с Россией) поддерживает Сербию в СБ ООН, когда речь идет о защите ее суверенитета в Косово и Метохии. С тех пор, как китайским лидером стал Си Цзиньпин, эта поддержка в рамках ООН только усилилась", - отметил Митич.Вторым краеугольным камнем сотрудничества является экономика, продолжил политолог. Он напомнил, что с предыдущего визита Си Цзиньпина в Сербию в 2016 году экономическое сотрудничество двух стран развивалось весьма интенсивно."Десять лет назад наша взаимная торговля была существенно ниже. Потом Сербия взяла кредиты для строительства дорожной и железнодорожной инфраструктуры в рамках инициативы "Один пояс - один путь". Последовал визит Си в 2016 году, продажа сталелитейного завода в Смедерево китайскому концерну, что для сербского бюджета было спасением. Потом китайская компания купила рудник меди Бор. Затем пошли прямые инвестиции Китая в сербскую автомобильную промышленность. Короной всего этого станет соглашение о свободной торговле между Сербией и Китаем. Это уже совершенно другой фундамент", - рассказал Митич.Третьим краеугольным камнем сербско-китайского сотрудничества является совместная культура памяти о суровом преступлении НАТО, когда во время агрессии против бывшей Югославии в 1999 году альянс в Белграде разбомбил здание китайского посольства, подчеркнул эксперт.Четвертым основополагающим моментом в отношениях Белграда и Пекина является совместное видение будущего мирового порядка, считает Митич."Это многополярный мир, о котором говорят как в Пекине, так и в Москве. Он подразумевает прежде всего возвращение к соблюдению международного права, а не так называемых правил, на которых настаивает Запад. Для Сербии это чрезвычайно важно, так как она является жертвой миропорядка, основанного на западных правилах, начиная с развала Югославии и вплоть до отторжения Косово в 2008 году и одностороннего толкования Дейтонского и Брюссельского соглашении в наши дни", - отметил сербский политолог.По словам Митича, большой интерес Китая к сотрудничеству с Сербией существует довольно долго. Поэтому подписанное в Белграде заявление о поднятии двухсторонних отношений на новый уровень ни для кого не должно быть сюрпризом, считает он.„Сербия интересна Китаю по нескольким причинам. Первая — у Сербии специфическая внешнеполитическая и стратегическая культура, привлекательная для Китая. Это государство, которое придерживается военного нейтралитета, которое решило никогда не вступать в НАТО. Также это государство, которое является кандидатом на вступление в ЕС, но не присоединяется к ограничительным мерам против России. Сербия сохраняет определенную политическую независимость, которую сегодня не так просто встретить в Европе", - полагает Митич.По его словам, для Китая Сербия привлекательна в том числе из-за ее географии — страна находится в окружении государств ЕС, но одновременно она находится и на маршруте "Одного пояса и одного пути"."Когда китайские суда заходят через Суэцкий канал в Средиземное море и в греческий порт Пирей, товары, которые они везут, потом идут по Коридору 10 через Северную Македонию и Сербию в Центральную Европу. Поэтому мы строили трассы и скоростные железные дороги", - напомнил Митич.Также для Китая важен Коридор 7 — речной транспортный коридор, который ведет по Дунаю из Германии в Черное море, отметил эксперт. В Сербии он пересекается с дорожным Коридором 10 как раз в Смедерево, где находится сталелитейный завод, в который Китай вложил свои капиталы, добавил он."Если вы посмотрите, в какие области производства Китай инвестирует в Венгрии, вы заметите, что самая крупная китайская фабрика электромобилей "Бияди" откроет большую фабрику в городе Сегед, который находится на границе с Сербией и на железнодорожном коридоре "Один пояс - один путь". Это долгосрочные инвестиции, которые окупятся в перспективе", - рассказал Митич.Эксперт ожидает, что подписание стратегических документов между Белградом и Пекином вызовет недовольство западных партнеров Сербии. Это будет очередным примером двойных стандартов, которые применяет Запад, так как западные компании интенсивно сотрудничают с Китаем и извлекают выгоду из этого сотрудничества, подытожил Александр Митич.Партнерство, но отнюдь не равноправноеНа языке дипломатии визит председателя Китая Си Цзиньпина в Сербию можно определить как визит старшего брата к младшему. Такое мнение изданию Украина.ру высказал сербский эксперт, доктор экономических наук, бывший посол Сербии в Белоруссии (с 2004 по 2011 год) Сречко Джукич.Дипломат напомнил, что президент Сербии Вучич во время встречи высокопоставленного гостя в аэропорту Белграда заявил, что "только небо является границей в сербско-китайских отношениях"."Сербская сторона таким образам отдала отношениям с Китаем абсолютное первенство и полностью исключила тот факт, что стратегическим приоритетом её внешней политики является членство в ЕС, о чем было сказано несколько дней назад в парламенте, когда утверждалось новое правительство. Не были упомянуты и другие партнеры Сербии, которыми она всегда дорожила", - рассказал Джукич.По его словам, сербское руководство в ходе визита Си Цзиньпина вело себя так, как будто Сербия является кандидатом на вступление не в Европейский союз, а в какой-то политический союз с Китаем. При этом Россия и США вообще не упоминались, как будто на мировой арене существует только Китай, добавил он.Анализируя итоги китайско-сербских переговоров в Белграде, эксперт выделил два момента — экономический и политический. В сфере экономики Китай становится доминирующим партнером Сербии."Пекин развязал мешок с деньгами, и Сербия из этого китайского мешка может брать денег столько, сколько ей заблагорассудится. Этого ни одна другая страна ей не даст. Но эти деньги надо возвращать. Также эти деньги, которые Сербия берет в виде кредитов, расходуются на китайские предприятия. Они даются работающим в Сербии китайским компаниям, а не сербским", - отметил Джукич.Он напомнил, что китайские предприятия в Сербии строят трассы, мосты, железные дороги, участвуют в строительстве метро в Белграде. При этом никто в сербском руководстве не думает о том, как возвращать эти средства, добавил Джукич."Если внешний долг государства составляет 35-36 млрд евро, на долю Китая уходит более 18 млрд. Весь сербский экономический комплекс фактически в китайских руках. Это создает особое восприятие Китая в Сербии и Сербии в глазах китайцев", - отметил эксперт.Джукич подчеркнул, что в Сербии китайские компании держат три стратегических предприятия — Сталелитейный завод в городе Смедерево и крупные рудники меди и золота Бор и Майданпек на востоке страны. По его словам, сталь, которая производится на заводе в Смедерево, экспортируется в том числе и в Европу. Однако медные и золотые руды вывозятся с сербских рудников в Китай, там перерабатываются и потом продаются в виде полуфабрикатов или фабрикатов."Это эксплуатация в чистом виде", - полагает эксперт.По мнению Сречко Джукича, в политическом смысле визит Си Цзиньпина в Белград был попыткой показать Европе, что в лице Китая Сербия нашла остров спасения."Это маневр во внешней политике. Но если есть сфера которая не терпит резких маневров, тогда это внешняя политика. Вы не можете сказать — вот, теперь я наткнулся на этого партнера, теперь я всё поставлю на его карту", - полагает эксперт.По его мнению, сербское руководство делает это из-за давления, которое западные страны оказывают на нее по поводу Косово или по поводу "геноцида в Сребренице" . Но, к сожалению, это не решит ни один, ни другой вопрос, считает Джукич."Когда речь идет о Сребренице, Китай, так же, как и Россия, уже внес свой максимальный вклад, убеждая страны-члены Генеральной Ассамблее ООН голосовать против резолюции, обвиняющей сербов. Что касается Косово, Китай может ветировать в СБ ООН его прием в эту международную организацию. Но тут есть предварительная проблема — Белград заключил с Приштиной Охридское соглашение, в котором говорится, что Сербия не будет препятствовать Косово при вступлении в международные организации, включая ООН", - подытожил Сречко Джукич.Больше о внешнеполитическом курсе Сербии читайте в статье "Сербия предала Россию и Китай". Куда ведёт Вучича его новый друг Макрон".

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, китай, сербия, си цзиньпин, александр вучич, оон, ес, экономика, соглашение, белград, украина.ру