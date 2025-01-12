Попытка прорыва под Суджей: военный эксперт о том, как бойцы "Севера" выбивают ВСУ из Курской области - 12.01.2025 Украина.ру
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Попытка прорыва под Суджей: военный эксперт о том, как бойцы "Севера" выбивают ВСУ из Курской области
Попытка прорыва под Суджей: военный эксперт о том, как бойцы "Севера" выбивают ВСУ из Курской области - 12.01.2025 Украина.ру
Попытка прорыва под Суджей: военный эксперт о том, как бойцы "Севера" выбивают ВСУ из Курской области
Бойцы ГВ "Север" ведут упорные бои на курском направлении, выбивая противника из опорных пунктов между поселками Гуево и Куриловка. Продолжаются бои в районе населенных пунктов Старая Сорочина, Махновка и Бондаревка. Об этом пишет в в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-01-12T06:45
2025-01-12T06:45
новости
украина
запад
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ростислав ищенко
украина.ру
суджа
курская область
геннадий алехин
росгвардия
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В Суджанском районе Курской области продолжаются активные бои, где 5 января ВСУ попытались осуществить прорыв в сторону поселка Большое Солдатское, сообщил эксперт.Бойцы группировки войск "Север" ведут упорные бои, выбивая противника из опорных пунктов между Гуево и Куриловкой, также идут бои в лесополосе Суджанского приграничья, добавил полковник запаса.Поступила информация, что штурмовые подразделения ВС РФ во взаимодействии со спецназом Росгвардии усилили натиск юго-восточнее Суджи. Второе направление удара — от Малой Локни в сторону Черкасского Поречного, уточнил он.В случае успеха на этом направлении ВС РФ удастся срезать северный выступ, который занимает украинская группировка. Также это позволит полностью перерезать трассу Суджа — Льгов и оставить части ВСУ без снабжения, рассказал эксперт."Одной из очевидных причин такой авантюрной вылазки киевского режима был совсем не военный эффект, а некое политическое шоу, рассчитанное на Запад. Выбить дополнительную военную помощь, а ещё в надежде на некий торг с Россией по поводу размена территорий", — резюмировал автор.Полный текст статьи "Спецоперация на минувшей неделе. ВСУ пошли на прорыв под Суджой, получили отпор и теряют Донбасс" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.
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новости, украина, запад, россия, ростислав ищенко, украина.ру, суджа, курская область, геннадий алехин, росгвардия, вс рф, сво, детали, спецоперация
Новости, Украина, Запад, Россия, Ростислав Ищенко, Украина.ру, Суджа, Курская область, Геннадий Алехин, Росгвардия, ВС РФ, СВО, детали, Спецоперация

Попытка прорыва под Суджей: военный эксперт о том, как бойцы "Севера" выбивают ВСУ из Курской области

06:45 12.01.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевое дежурство ЗРК "Бук-М2" ЦВО в ДНР
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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Бойцы ГВ "Север" ведут упорные бои на курском направлении, выбивая противника из опорных пунктов между поселками Гуево и Куриловка. Продолжаются бои в районе населенных пунктов Старая Сорочина, Махновка и Бондаревка. Об этом пишет в в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
В Суджанском районе Курской области продолжаются активные бои, где 5 января ВСУ попытались осуществить прорыв в сторону поселка Большое Солдатское, сообщил эксперт.
Бойцы группировки войск "Север" ведут упорные бои, выбивая противника из опорных пунктов между Гуево и Куриловкой, также идут бои в лесополосе Суджанского приграничья, добавил полковник запаса.
"Идут бои в районе н.п. Старая Сорочина, Махновка и Бондаревка. Противник пытается перебрасывать на это направление резервы, в том числе из сил специальных операций и 132-го отдельного разведбата. Поступают данные о сосредоточении врага в районе н.п. Погребки и наличии у ВСУ резервов в Сумской области", — сообщил Алехин.
Поступила информация, что штурмовые подразделения ВС РФ во взаимодействии со спецназом Росгвардии усилили натиск юго-восточнее Суджи. Второе направление удара — от Малой Локни в сторону Черкасского Поречного, уточнил он.
В случае успеха на этом направлении ВС РФ удастся срезать северный выступ, который занимает украинская группировка. Также это позволит полностью перерезать трассу Суджа — Льгов и оставить части ВСУ без снабжения, рассказал эксперт.
"Одной из очевидных причин такой авантюрной вылазки киевского режима был совсем не военный эффект, а некое политическое шоу, рассчитанное на Запад. Выбить дополнительную военную помощь, а ещё в надежде на некий торг с Россией по поводу размена территорий", — резюмировал автор.
Полный текст статьи "Спецоперация на минувшей неделе. ВСУ пошли на прорыв под Суджой, получили отпор и теряют Донбасс" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.
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