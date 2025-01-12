https://ukraina.ru/20250112/1060192283.html

Попытка прорыва под Суджей: военный эксперт о том, как бойцы "Севера" выбивают ВСУ из Курской области

Попытка прорыва под Суджей: военный эксперт о том, как бойцы "Севера" выбивают ВСУ из Курской области - 12.01.2025 Украина.ру

Попытка прорыва под Суджей: военный эксперт о том, как бойцы "Севера" выбивают ВСУ из Курской области

Бойцы ГВ "Север" ведут упорные бои на курском направлении, выбивая противника из опорных пунктов между поселками Гуево и Куриловка. Продолжаются бои в районе населенных пунктов Старая Сорочина, Махновка и Бондаревка. Об этом пишет в в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2025-01-12T06:45

2025-01-12T06:45

2025-01-12T06:45

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В Суджанском районе Курской области продолжаются активные бои, где 5 января ВСУ попытались осуществить прорыв в сторону поселка Большое Солдатское, сообщил эксперт.Бойцы группировки войск "Север" ведут упорные бои, выбивая противника из опорных пунктов между Гуево и Куриловкой, также идут бои в лесополосе Суджанского приграничья, добавил полковник запаса.Поступила информация, что штурмовые подразделения ВС РФ во взаимодействии со спецназом Росгвардии усилили натиск юго-восточнее Суджи. Второе направление удара — от Малой Локни в сторону Черкасского Поречного, уточнил он.В случае успеха на этом направлении ВС РФ удастся срезать северный выступ, который занимает украинская группировка. Также это позволит полностью перерезать трассу Суджа — Льгов и оставить части ВСУ без снабжения, рассказал эксперт."Одной из очевидных причин такой авантюрной вылазки киевского режима был совсем не военный эффект, а некое политическое шоу, рассчитанное на Запад. Выбить дополнительную военную помощь, а ещё в надежде на некий торг с Россией по поводу размена территорий", — резюмировал автор.Полный текст статьи "Спецоперация на минувшей неделе. ВСУ пошли на прорыв под Суджой, получили отпор и теряют Донбасс" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250111/1060196884.html

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новости, украина, запад, россия, ростислав ищенко, украина.ру, суджа, курская область, геннадий алехин, росгвардия, вс рф, сво, детали, спецоперация