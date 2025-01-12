Попытка прорыва под Суджей: военный эксперт о том, как бойцы "Севера" выбивают ВСУ из Курской области
Бойцы ГВ "Север" ведут упорные бои на курском направлении, выбивая противника из опорных пунктов между поселками Гуево и Куриловка. Продолжаются бои в районе населенных пунктов Старая Сорочина, Махновка и Бондаревка. Об этом пишет в в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
В Суджанском районе Курской области продолжаются активные бои, где 5 января ВСУ попытались осуществить прорыв в сторону поселка Большое Солдатское, сообщил эксперт.
Бойцы группировки войск "Север" ведут упорные бои, выбивая противника из опорных пунктов между Гуево и Куриловкой, также идут бои в лесополосе Суджанского приграничья, добавил полковник запаса.
"Идут бои в районе н.п. Старая Сорочина, Махновка и Бондаревка. Противник пытается перебрасывать на это направление резервы, в том числе из сил специальных операций и 132-го отдельного разведбата. Поступают данные о сосредоточении врага в районе н.п. Погребки и наличии у ВСУ резервов в Сумской области", — сообщил Алехин.
Поступила информация, что штурмовые подразделения ВС РФ во взаимодействии со спецназом Росгвардии усилили натиск юго-восточнее Суджи. Второе направление удара — от Малой Локни в сторону Черкасского Поречного, уточнил он.
В случае успеха на этом направлении ВС РФ удастся срезать северный выступ, который занимает украинская группировка. Также это позволит полностью перерезать трассу Суджа — Льгов и оставить части ВСУ без снабжения, рассказал эксперт.
"Одной из очевидных причин такой авантюрной вылазки киевского режима был совсем не военный эффект, а некое политическое шоу, рассчитанное на Запад. Выбить дополнительную военную помощь, а ещё в надежде на некий торг с Россией по поводу размена территорий", — резюмировал автор.
Полный текст статьи "Спецоперация на минувшей неделе. ВСУ пошли на прорыв под Суджой, получили отпор и теряют Донбасс" на сайте Украина.ру.
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