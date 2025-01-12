"Не вся военная техника уходит безвозвратно": Полетаев раскрыл, грозит ли истощение российскому ОПК - 12.01.2025 Украина.ру
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"Не вся военная техника уходит безвозвратно": Полетаев раскрыл, грозит ли истощение российскому ОПК
"Не вся военная техника уходит безвозвратно": Полетаев раскрыл, грозит ли истощение российскому ОПК - 12.01.2025 Украина.ру
"Не вся военная техника уходит безвозвратно": Полетаев раскрыл, грозит ли истощение российскому ОПК
В целом в России налажена ритмичная работа фронта и тыла. Она соответствует масштабу боевых действий и восполнению потерь. Не вся военная техника уходит безвозвратно, она эвакуируется и восстанавливается. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
2025-01-12T05:30
2025-01-12T05:30
новости
россия
приднестровье
авдеевка
сергей полетаев
вс рф
фронт
оборона
бронетехника
ремонт
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За первое полугодие 2024 года ВС РФ взяли один город – Авдеевку. За второе полугодие войска взяли уже семь городов, рассказал эксперт. Если за первое полугодие 2025 года бойцы возьмут один или два города, это будет означать, что определенные проблемы начались и у российской штурмовой машины, указал он.Плоха та армия, у которой есть все, отметил эксперт. Но в целом в России налажена ритмичная работа фронта и тыла. Во всяком случае, она соответствует масштабу боевых действий и восполнению потерь, добавил он.По словам Полетаева, в России производится меньше бронетехники, чем расходуется, но далеко не вся техника уходит безвозвратно. Она эвакуируется и восстанавливается. Она же в принципе создавалась таким образом, чтобы ее можно было ремонтировать, указал он."В плане техники у нас тоже может наступить истощение, но пока таких признаков я не вижу. На мой взгляд, еще как минимум год мы сможем провоевать в нынешнем ритме", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.О том, как будет накаляться ситуация вокруг Приднестровья — в материале "Отставить независимость! Ярослав Нилов о том, почему Приднестровье не дает покоя Молдавии" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, приднестровье, авдеевка, сергей полетаев , вс рф, фронт, оборона, бронетехника, ремонт, сво, опк, резервы, спецоперация, детали
Новости, Россия, Приднестровье, Авдеевка, Сергей Полетаев , ВС РФ, фронт, оборона, бронетехника, ремонт, СВО, ОПК, резервы, Спецоперация, детали

"Не вся военная техника уходит безвозвратно": Полетаев раскрыл, грозит ли истощение российскому ОПК

05:30 12.01.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодготовка экипажей БТР и БМП на полигоне в тыловом районе СВО
Подготовка экипажей БТР и БМП на полигоне в тыловом районе СВО - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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В целом в России налажена ритмичная работа фронта и тыла. Она соответствует масштабу боевых действий и восполнению потерь. Не вся военная техника уходит безвозвратно, она эвакуируется и восстанавливается. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
За первое полугодие 2024 года ВС РФ взяли один город – Авдеевку. За второе полугодие войска взяли уже семь городов, рассказал эксперт. Если за первое полугодие 2025 года бойцы возьмут один или два города, это будет означать, что определенные проблемы начались и у российской штурмовой машины, указал он.
"Может быть, у нас не будет хватать людей. Но пока по своему опыту общению с бойцами на СВО я не вижу у нас серьезной нехватки личного состава. Видимо, контрактников действительно готовят несколько месяцев и резервы еще есть", — подчеркнул Полетаев.
Плоха та армия, у которой есть все, отметил эксперт. Но в целом в России налажена ритмичная работа фронта и тыла. Во всяком случае, она соответствует масштабу боевых действий и восполнению потерь, добавил он.
По словам Полетаева, в России производится меньше бронетехники, чем расходуется, но далеко не вся техника уходит безвозвратно. Она эвакуируется и восстанавливается. Она же в принципе создавалась таким образом, чтобы ее можно было ремонтировать, указал он.
"В плане техники у нас тоже может наступить истощение, но пока таких признаков я не вижу. На мой взгляд, еще как минимум год мы сможем провоевать в нынешнем ритме", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.
О том, как будет накаляться ситуация вокруг Приднестровья — в материале "Отставить независимость! Ярослав Нилов о том, почему Приднестровье не дает покоя Молдавии" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 09.01.2025
9 января, 15:45
Карта Трампа. Почему с Канадой не получится как с Гренландией и к чему приведет захват ПанамыПланы команды Дональда Трампа, которая заявляет, что намерена добиться американского контроля над Гренландией, Канадой и зоной Панамского канала, вызвали в мировой политике настоящее политическое бурление.
 
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