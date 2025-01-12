https://ukraina.ru/20250112/1060189617.html

"Не вся военная техника уходит безвозвратно": Полетаев раскрыл, грозит ли истощение российскому ОПК

"Не вся военная техника уходит безвозвратно": Полетаев раскрыл, грозит ли истощение российскому ОПК - 12.01.2025 Украина.ру

"Не вся военная техника уходит безвозвратно": Полетаев раскрыл, грозит ли истощение российскому ОПК

В целом в России налажена ритмичная работа фронта и тыла. Она соответствует масштабу боевых действий и восполнению потерь. Не вся военная техника уходит безвозвратно, она эвакуируется и восстанавливается. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев

2025-01-12T05:30

2025-01-12T05:30

2025-01-12T05:30

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авдеевка

сергей полетаев

вс рф

фронт

оборона

бронетехника

ремонт

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За первое полугодие 2024 года ВС РФ взяли один город – Авдеевку. За второе полугодие войска взяли уже семь городов, рассказал эксперт. Если за первое полугодие 2025 года бойцы возьмут один или два города, это будет означать, что определенные проблемы начались и у российской штурмовой машины, указал он.Плоха та армия, у которой есть все, отметил эксперт. Но в целом в России налажена ритмичная работа фронта и тыла. Во всяком случае, она соответствует масштабу боевых действий и восполнению потерь, добавил он.По словам Полетаева, в России производится меньше бронетехники, чем расходуется, но далеко не вся техника уходит безвозвратно. Она эвакуируется и восстанавливается. Она же в принципе создавалась таким образом, чтобы ее можно было ремонтировать, указал он."В плане техники у нас тоже может наступить истощение, но пока таких признаков я не вижу. На мой взгляд, еще как минимум год мы сможем провоевать в нынешнем ритме", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.О том, как будет накаляться ситуация вокруг Приднестровья — в материале "Отставить независимость! Ярослав Нилов о том, почему Приднестровье не дает покоя Молдавии" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250109/1060159945.html

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приднестровье

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новости, россия, приднестровье, авдеевка, сергей полетаев , вс рф, фронт, оборона, бронетехника, ремонт, сво, опк, резервы, спецоперация, детали