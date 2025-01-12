"Не вся военная техника уходит безвозвратно": Полетаев раскрыл, грозит ли истощение российскому ОПК
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодготовка экипажей БТР и БМП на полигоне в тыловом районе СВО
В целом в России налажена ритмичная работа фронта и тыла. Она соответствует масштабу боевых действий и восполнению потерь. Не вся военная техника уходит безвозвратно, она эвакуируется и восстанавливается. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
За первое полугодие 2024 года ВС РФ взяли один город – Авдеевку. За второе полугодие войска взяли уже семь городов, рассказал эксперт. Если за первое полугодие 2025 года бойцы возьмут один или два города, это будет означать, что определенные проблемы начались и у российской штурмовой машины, указал он.
"Может быть, у нас не будет хватать людей. Но пока по своему опыту общению с бойцами на СВО я не вижу у нас серьезной нехватки личного состава. Видимо, контрактников действительно готовят несколько месяцев и резервы еще есть", — подчеркнул Полетаев.
Плоха та армия, у которой есть все, отметил эксперт. Но в целом в России налажена ритмичная работа фронта и тыла. Во всяком случае, она соответствует масштабу боевых действий и восполнению потерь, добавил он.
По словам Полетаева, в России производится меньше бронетехники, чем расходуется, но далеко не вся техника уходит безвозвратно. Она эвакуируется и восстанавливается. Она же в принципе создавалась таким образом, чтобы ее можно было ремонтировать, указал он.
"В плане техники у нас тоже может наступить истощение, но пока таких признаков я не вижу. На мой взгляд, еще как минимум год мы сможем провоевать в нынешнем ритме", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.
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