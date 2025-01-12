"Хитрый" план Киева не сработал: полковник запаса рассказал о неудачной авантюре ВСУ в Курской области

Майкл Бом: Я не жду, что Трамп договорится с Путиным о мире или перемирии по Украине в 2025 году

Маловероятно, что найдется компромиссный вариант между позициями Дональда Трампа и Владимира Путина по Украине, хотя встречаться президенты могут неоднократно, считает известный политолог, американский журналист Майкл Бом.