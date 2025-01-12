"Хитрый" план Киева не сработал: полковник запаса рассказал о неудачной авантюре ВСУ в Курской области - 12.01.2025 Украина.ру
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"Хитрый" план Киева не сработал: полковник запаса рассказал о неудачной авантюре ВСУ в Курской области
"Хитрый" план Киева не сработал: полковник запаса рассказал о неудачной авантюре ВСУ в Курской области - 12.01.2025 Украина.ру
"Хитрый" план Киева не сработал: полковник запаса рассказал о неудачной авантюре ВСУ в Курской области
Новый "хитрый" план украинского командования по прорыву ВСУ в сторону поселка Большое Солдатское не сработал. В Киеве предполагали, что "ослабят" натиск армии РФ, которой придется стягивать силы на Курское направление. Об этом пишет в в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-01-12T06:30
2025-01-12T06:30
киев
россия
курская область
геннадий алехин
покровск/красноармейск
дзержинск (торецк)
харьковская область
красный лиман
купянск
волчанск
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В Суджанском районе Курской области продолжаются активные бои, где 5 января ВСУ попытались осуществить прорыв в сторону поселка Большое Солдатское, сообщил автор. Но, вопреки ожиданиям Киева, новая авантюра не поменяла обстановку на других направлениях, указал он.Активно действует российская армия и в Харьковской области с направлением на Волчанск, Купянск, Липцы, Казачью Лопань. Кураховский котёл наконец-то схлопнулся и теперь Донецк может вздохнуть с некоторым облегчением, отметил полковник запаса.По официальным данным, противник защищал Курахово силами 26 батальонов (порядка 15 000 "штыков" из украинцев и наёмников), из которых по итогу убито оказалось более 80% личного состава, уничтожено до 3 тыс. единиц различных вооружений и военной техники, включая 40 танков и других ББМ, резюмировал автор.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВСУ пошли на прорыв под Суджой, получили отпор и теряют Донбасс" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250111/1060193617.html
киев
россия
курская область
покровск/красноармейск
дзержинск (торецк)
харьковская область
красный лиман
купянск
волчанск
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киев, россия, курская область, геннадий алехин, покровск/красноармейск, дзержинск (торецк), харьковская область, красный лиман, купянск, волчанск, всу, наступление, атака, сво, детали, спецоперация
Киев, Россия, Курская область, Геннадий Алехин, Покровск/Красноармейск, Дзержинск (Торецк), Харьковская область, Красный Лиман, Купянск, Волчанск, ВСУ, наступление, атака, СВО, детали, Спецоперация

"Хитрый" план Киева не сработал: полковник запаса рассказал о неудачной авантюре ВСУ в Курской области

06:30 12.01.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Запад" на Краснолиманском направлении СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки Запад на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Новый "хитрый" план украинского командования по прорыву ВСУ в сторону поселка Большое Солдатское не сработал. В Киеве предполагали, что "ослабят" натиск армии РФ, которой придется стягивать силы на Курское направление. Об этом пишет в в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
В Суджанском районе Курской области продолжаются активные бои, где 5 января ВСУ попытались осуществить прорыв в сторону поселка Большое Солдатское, сообщил автор. Но, вопреки ожиданиям Киева, новая авантюра не поменяла обстановку на других направлениях, указал он.
"Они предполагали, что "ослабят" натиск армии РФ, которой придется стягивать силы на Курское направление. А мы наступаем и в Торецке (Дзержинске. — Ред.), и в Курахово, освобождение которого ставит под скорую сдачу Красноармейск (Покровск. — Ред.). В перспективе – продвижение на Красный Лиман", — подчеркнул Алехин.
Активно действует российская армия и в Харьковской области с направлением на Волчанск, Купянск, Липцы, Казачью Лопань. Кураховский котёл наконец-то схлопнулся и теперь Донецк может вздохнуть с некоторым облегчением, отметил полковник запаса.
По официальным данным, противник защищал Курахово силами 26 батальонов (порядка 15 000 "штыков" из украинцев и наёмников), из которых по итогу убито оказалось более 80% личного состава, уничтожено до 3 тыс. единиц различных вооружений и военной техники, включая 40 танков и других ББМ, резюмировал автор.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВСУ пошли на прорыв под Суджой, получили отпор и теряют Донбасс" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.
Майкл Бом интервью
Вчера, 07:05
Майкл Бом: Я не жду, что Трамп договорится с Путиным о мире или перемирии по Украине в 2025 годуМаловероятно, что найдется компромиссный вариант между позициями Дональда Трампа и Владимира Путина по Украине, хотя встречаться президенты могут неоднократно, считает известный политолог, американский журналист Майкл Бом.
 
КиевРоссияКурская областьГеннадий АлехинПокровск/КрасноармейскДзержинск (Торецк)Харьковская областьКрасный ЛиманКупянскВолчанскВСУнаступлениеатакаСВОдеталиСпецоперация
 
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