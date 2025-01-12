"Хитрый" план Киева не сработал: полковник запаса рассказал о неудачной авантюре ВСУ в Курской области
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Запад" на Краснолиманском направлении СВО
Новый "хитрый" план украинского командования по прорыву ВСУ в сторону поселка Большое Солдатское не сработал. В Киеве предполагали, что "ослабят" натиск армии РФ, которой придется стягивать силы на Курское направление. Об этом пишет в в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
В Суджанском районе Курской области продолжаются активные бои, где 5 января ВСУ попытались осуществить прорыв в сторону поселка Большое Солдатское, сообщил автор. Но, вопреки ожиданиям Киева, новая авантюра не поменяла обстановку на других направлениях, указал он.
"Они предполагали, что "ослабят" натиск армии РФ, которой придется стягивать силы на Курское направление. А мы наступаем и в Торецке (Дзержинске. — Ред.), и в Курахово, освобождение которого ставит под скорую сдачу Красноармейск (Покровск. — Ред.). В перспективе – продвижение на Красный Лиман", — подчеркнул Алехин.
Активно действует российская армия и в Харьковской области с направлением на Волчанск, Купянск, Липцы, Казачью Лопань. Кураховский котёл наконец-то схлопнулся и теперь Донецк может вздохнуть с некоторым облегчением, отметил полковник запаса.
По официальным данным, противник защищал Курахово силами 26 батальонов (порядка 15 000 "штыков" из украинцев и наёмников), из которых по итогу убито оказалось более 80% личного состава, уничтожено до 3 тыс. единиц различных вооружений и военной техники, включая 40 танков и других ББМ, резюмировал автор.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВСУ пошли на прорыв под Суджой, получили отпор и теряют Донбасс" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.
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