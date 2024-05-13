https://ukraina.ru/20240513/1054990925.html

Алексей Фененко: Россия разгромит ВСУ, когда избавится от мозоли на ахиллесовой пяте, натертой в СССР

Алексей Фененко: Россия разгромит ВСУ, когда избавится от мозоли на ахиллесовой пяте, натертой в СССР - 13.05.2024 Украина.ру

Алексей Фененко: Россия разгромит ВСУ, когда избавится от мозоли на ахиллесовой пяте, натертой в СССР

Советский Союз объявил своей идеологией борьбу за мир. При всей правильности идеи, все-таки она нанесла существенный ущерб нашему пониманию Запада и его потенциала

2024-05-13T03:53

2024-05-13T03:53

2024-05-13T03:53

интервью

запад

ссср

сша

всу

мир

война

украина

россия

история

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко.— Алексей Валериевич, в наших интервью мы неоднократно говорили о присущей России и ее гражданам гуманности и пацифизму, которые, судя по заявлениям Запада, работают против нас на Украине. Расскажите, откуда это пошло?— Вообще понятие пацифизма можно рассматривать в двух значениях. Первый — пацифизма как определенная идеологии. Такое мировосприятие у нас в России появилось вместе с творчеством Льва Толстова, но долгое время было уделом узкого круга толстовцев. Второй аспект — глубинный пацифизм, как общее настроение общества.Девятнадцатый век не знал пацифизма: война считалась таким же естественным состоянием, как смена времён года. Да, не очень приятно, что на смену лету пришла осень, но остановить это нельзя.У нас сейчас осуждают диванных стратегов, а в XIX веке было нормой, когда в светских салонах обсуждали ход военных действий. Люди, далёкие от войны, спорили, ссорились, плели интриги. Преобладала мораль: люди воевали, воюют и будут воевать веками. Мечтать об ином также глупо, как предотвратить наступление ночи.Нашего современника поразил бы фатализм людей того времени. У нас часто спрашивают: "Ну, а если это коснётся тебя, твоих родных?" Люди девятнадцатого века пожали бы на такой вопрос плечами: таков, мол, закон Бога или истории — что тут поделаешь? Не нам, песчинкам, менять его.— Когда пацифизм стал звучать в нашей официальной риторике? Когда пацифические нотки появились у народа?— В Европе пацифизм был ответом на Первую мировую войну. В нашем случае иначе: в межвоенный период того времени в СССР присутствовала идеология, что новая война неизбежна и каждый должен быть готов к труду и обороне. То есть шла подготовка именно к неизбежной войне: искали шпионов, готовили пионеров и комсомольцев к этому.Пацифизм в официальной риторике у нас стал появляться примерно в середине 1930 годов. Тогда СССР вступил в Лигу Наций (прежде мы ее клеймили как оплот империализма) и стал выдвигать проекты всевозможной коллективной безопасности.Ближе к 1941 году заговорили о том, что надо оттянуть войну, не поддаваться на провокации и так далее. Были ли у советского руководства свои расчёты на это — другой вопрос. Нам важнее то, что официально заговорили о желательности мира.Но после Второй мировой войны все изменилось. Социологи выделяют три основных причины зарождения пацифизма у советского народа.Первая — шок от потерь Великой Отечественной войны. Отчасти, видимо, это так и есть. Хотя странно, почему не было такой же реакции на Первую мировую и Гражданскую войны. Последняя, напомню, затронула действительно практически всю территорию нашей страны — вплоть до Владивостока.Момент второй — социальный. После Второй мировой войны страна стала заниматься, что называется, выходом из села. Шел процесс раскрестьянивания государства, большинство руководящих постов в партии переходило к людям с крестьянскими корнями. Крестьянину, в силу его психологии, милитаризм неприятен и чужд.Посмотрите на интересные воспоминания советских военачальников брежневского периода. Преобладают жалобы на американцев, нагнетающих гонку вооружений или безответно разжигающих войны. Как разительно это отличается от трудов 1920 годов Вацетиса, Тухачевского, Триандафиллова, Примакова, грезивших о новой мировой войне и "Мировой революции".Заметьте, на Западе куда больше боялись СССР 1920 годов, чем брежневского Советского Союза, хотя военный потенциал последнего был несомненно более мощным.Наконец, третий компонент. Советский Союз попытался сделать идею борьбы за мир своей внешнеполитической опорой. Начиная с 1948 года СССР пытался взять лидерство во Всемирном конгрессе сторонников мира, старался привлечь пацифистское движение на свою сторону через молодежные фестивали, многочисленные организации маршей мира.[Всемирный конгресс сторонников мира — первый международный конгресс сторонников мира, прошедший 20–25 апреля 1949 года в Париже и Праге].— А разве данная стратегия была неверной?— К сожалению, Запад нас переиграл. В 1955 году после антивоенного "Манифеста Рассела – Эйнштейна" там возникло Пагуошское движение учёных, выступающих за мир, за разоружение, международную безопасность и так далее.Таким образом наша полуоппозиционная интеллигенция получила уникальное окно возможностей. Они примкнули к упомянутому выше движению и заговорили, что наука встала против войны. Что ученые всех стран — братья, которые должны сдерживать амбиции своих государств.На претензии со стороны спецслужб отвечали так: мы за мир вместе с западными друзьями, разве это плохо? Именно тогда, в середине 1950 годов, у нас начала формироваться мощная прослойка интеллигенции, которая была легально оппозиционна советской системе.— Пацифизм заработал против нас?— Пожалуй, да. На официальном уровне идеология классовой борьбы трансформировалась в идею борьбы за мир. Точнее — в идею использовать западные прогрессивные движения ради борьбы за мир. Отсюда вырастала наивная вера, что на Западе у нас много классовых друзей и союзников. Придёт, мол правильный, прогрессивный президент США, и мы обо всем договоримся.Следующий шаг — это идеи 60-х годов о невозможности победы в ядерной войне. А раз нельзя выиграть, дескать, ее никто никогда не начнет. Значит, имея ядерное оружие, мы можем спать спокойно.Страшно было то, что это приобретало характер официальной идеологии. Любого сомневавшегося сразу клеймили: "Вы что же, за войну?", "Вы что же, за империализм?", "Вы понимаете, что это безответно?" и так далее.Конечно, Институт США и Канады публиковал американские наработки в военной сфере, в том числе в области ядерного сдерживания. Но требовалось обязательное предисловие, что это буржуазная идеология, а мы за мир и против войны.Ещё опаснее стала морализация проблемы. Шли бесконечные рассуждения о справедливых и несправедливых войнах, о необходимости осуждать буржуазные концепции геополитики ядерного сдерживания.В США, например, выходили романы Тома Клэнси о различных сценариях войн между великими державами. Наша советская критика была поразительной: "Нигде не видно катастрофизма от надвигающейся войны".Формировался опасный дискурс, что даже вслух говорить о реальных сценариях войны — риск для карьеры. Дескать, этого не может быть, поэтому не может быть никогда. В итоге мы сами себе ставили идеологические препоны для анализа реальной ситуации в мире.— Это было опасно для советского общества?— Безусловно. У элит возникло беспрецедентное в истории России ощущение внешней безопасности. Если так, думали они, то можно спокойно проводить со страной любые эксперименты. Гораздо важнее, кто и какой пост занимает, чем внешняя угроза.Перестройка и распад СССР были бы невозможны, если бы элита ощущала внешнюю опасность.Это поддерживалось формированием целого слоя профессиональных так называемых борцов за мир. Карьера этого слоя была тесно связана с Разрядкой, разоружением, диалогом и регулярными поездками на Запад.[Разрядка международной напряженности — политика, направленная на снижение агрессивности противостояния стран социалистического и капиталистического лагерей.]Любое обострение становилось для "борцов за мир" ударом по их деятельности. Отсюда шли постоянные: "А давайте потерпим", "Давайте не отвечать симметрично", "Кто-то должен быть умнее" и такое прочее.У нас сейчас много говорят о предательстве познесоветской элиты. Подозреваю, что как раз массового предательства не было. Шел более опасный процесс. Пацифизм породил слой, что называется, профессиональных разоруженцев, для которых главное — переговоры о сокращении вооружений.Об этом писал даже Сергей Михалков в своём знаменитом стихотворении "Будь готов": "И, однако, мы готовы, ради Мира и Труда с этой техникою новой распрощаться навсегда".А отсюда один шаг до идеи отказаться от чего-то в одностороннем порядке, сделать жест доброй воли и так далее. На Запале это понимали и делали ставку на этот слой советской номенклатуры и интеллигенции.Вы не поверите, но из Карибского кризиса США сделали вывод, что Советский Союз отступит в критический момент. Это открыло американцам дорогу для войны во Вьетнаме и других регионах мира. Вот так они это видят на Западе.— Вы говорите про элиту. А что происходило у народа?— На уровне массового сознания внедрялся менталитет — лишь бы не было войны. А под соусом этих лозунгов проводили идею, что можно и самим капитулировать ради такой благой цели. Точнее, сначала уступить здесь — потом там.Хуже того: если у нас всюду висят плакаты "Миру — мир!", то все громче звучат голоса "А зачем нам такая мощная армия?" или "Зачем нам такой мощный Военно-промышленный комплекс?"Уже в 1970 годах наш центр советской социологии ИМЭМО осторожно бил тревогу. В советском обществе укреплялась идея, что армия — это выгодный социальный лифт, карьера, доступ к материальным благам (особенно служба за границей), а не реальная война.Писатель Виктор Астафьев даже писал: "Трудно Вам согласиться со мной, но советская военщина — самая оголтелая, самая трусливая, самая подлая, самая тупая из всех, какие были до неё на свете".Астафьев проводил сравнительный анализ "военщины" разных стан? Проводил социологическое исследование, как мыслит парагвайская, чилийская, французская или итальянская "военщина"? Общался с военными? Тестировал их уровень трусости или IQ?Вот это оно и есть. Хлёсткая фраза, за которой ничего не стоит, кроме штампа. Но это не выросло на пустом месте. Это результат нигилизма к своей армии. А он был порождён наивным пацифизмом: мы только за мир, и такая армия нам не нужна.В обществе укреплялись настроения, что офицер не должен воевать. Поэтому война в Афганистане и первые потери стали таким шоком для общества времен СССР. Оно вдруг осознало, что армия идёт воевать, и никакое ядерное оружие и страх ядерной зимы нас от этого не спасёт.— Позже Гребенщиков (признан иноагентом в России) спел песню о том, что "мы воевали сами с собой"…— Это было естественно порождение такой системы и идеологии. Если мы говорим о мире и только о нем, а разговоры о войнах отметаем, то встаёт вопрос: зачем такая армия? Зачем нам союзники?Отсюда происходила массовая инфантилизация позднесоветского общества. Да неужели могут воевать в наше время? Да как же воевать, когда есть ядерное оружие? Да они сумасшедшие... Да это все наша пропаганда придумывает.Американцы в это время на научных конференциях открыто обсуждали сценарии всевозможных войн и конфликтов как в ядерном, так и ином вариантах.— А в чем проявись "инфантилизация позднесоветского общества"?— В нежелании видеть перемены и некой агрессии в отношении тех, кто хотел их проанализировать даже с западных позиций.Например, первым пунктом знаменитой концепции "нового мышления" Горбачева была невозможность победы в ядерной войне. Горбачёв и его советники говорили, что в ядерный век формула Клаузевица о соотношении войны и политики не действует: ядерное оружие кладет конец любой стратегии.Им напоминали, что войны после 1945 года шли и идут, и по масштабам мало чем отличаются от войн девятнадцатого века. На это следовал ответ в духе: "Так рассуждать нельзя, это подрывает ядерное сдерживание".Иллюзии пацифизма и нового мира помешали нам заметить, что Запад трансформировал повестку прав человека в повод для начала войн. Уже в 1993 году там появились термины "новый интервенционизм", "гуманитарные интервенции", "операции по принуждению к миру".Устав ООН разрешает объявлять войну только в порядке самообороны. Здесь американцы придумали механизм, как начать военные действия без процедуры формального объявления войны. Наши правозащитники остались в 1970-х с их идеей верховенства прав человека в международных институтах. А последние уже стали инструментом войны.Наш известный философ Вадим Цымбурский ещё в 1996 году предупреждал: западная военная мысль видит будущие войны не как Вторую мировую, а как ограниченные войны в духе войн 18 века. К сожалению, его критиковали не научно, а с идейных позиций. Мол, зачем уподобляться вашингтонским ястребам и отрицать нашу цель — мир без войн.Результат мы видим сегодня на Украине. Запад давно разработал новый тип ведения войны, а пацифизм мешал нам это увидеть.— Расскажите чуть подробнее об этом.— Многие осуждали Сталина, что он не верил в нападение немцев 22 июня 1941 года. Но посмотрите, что при этом было в позднем СССР. Например, взять 1990 год, когда американцы готовились к "Буре в пустыре".[Операция "Буря в пустыне", Operation Desert Storm — пропагандистский эвфемизм, введённый руководством США, для обозначения вторжения сил многонациональной коалиции во главе с США на территорию Ирака]У нас шли волной комментарии из серии, что цивилизация ни за что не допустит большой войны; Америка не понимает, что, если полезет в Ирак, это будет второй Вьетнам. В итоге иракскую армию быстро разбили.После распада СССР ситуация долго не менялась. Дальше началась война в Югославии.Я тогда подумал — теперь-то мы точно должны сделать правильные выводы. Но опять услышал те же комментарии: это невозможно, американцы не посмеют начать еще один Ирак, это же Европа. В итоге Вашингтон и европейские страны разбомбили Югославию и навязали ей свои условия.А позже в 2001 году США начали военную операцию в Афганистане. Ее многие комментаторы окрестили тогда "отрыжкой" американцев на 11 сентября — не более того. То же самое повторилось во второй иракской войне в 2003 году, когда США и их союзники свергли режим Саддама Хусейна.Также было в Ливии в 2011 году. Даже в удар Трампа по Сирии, нанесённый ночью 7 апреля 2017 года, у нас не верили.— Но это все разборки США и Запада. При чем тут Россия?— В нашей истории примеров достаточно. Вспомните войну с Грузией. То же самое сейчас происходит с Украиной. Никто не хотел верить в подобное.Расскажу эпизод из реальной жизни. Знакомый профессор в начале 2000-х годов, после поездки через Харьков, показал мне купленную там украинскую националистическую литературу. И сказал: "Вы понимаете, что это война? А они ему хором: "Вы сумасшедший, между Россией и Украиной не может такого произойти".То есть мы на глубинном уровне отвергали возможность подобной войны. Вот насколько нам привили ген пацифизма.— "Козыревщина" начала 90-х пришла отсюда?— Первая половина 1990 годов — интересный период. Да, мы помним его как "козыревщина" и "ельцинщина". Но ведь это войны в Таджикистане, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, война в Чечне.Через сто лет дети прочитают об этом в учебниках, и, наверное, скажут: "Вот ведь воинственные люди тогда жили". А мы этого не помним даже! То есть мы не захотели осмыслить, что, после перестройки и по ее результатам, мы оказались воюющей страной. Мы оказались втянуты в серию региональных войн. Да, они были не такие как представления 1970-х годов о третьей мировой — с угрозой ядерного апокалипсиса, который нам рисовали. Но от этого региональные конфликты не перестали быть войнами.Они более реалистичны даже — чем все выкладки на тему обмена ядерными ударами.— Вы употребили термин "большая война". Война на Украине — это большая война по вашим меркам?— Украинская война по меркам 19 века не такая уж маленькая. Она сопоставима с Крымской или Франко-Прусской войной. Не всем же таким конфликтам быть масштабами как Вторая мировая. Мы опять забываем, что до Великой Отечественной войны было множество других противостояний.— А вы не считаете, если мы отреагируем жестко на Украине, что тогда мы будем выглядеть как неонацисты, фашисты?— Вот видите: фашизм для нас стал центром мировой истории. А что такое фашизм? Это всего лишь 17 лет на фоне 5 000 лет мировой истории, на протяжении которых люди далеко не жили в полной гармонии и мире. Просто мы сами убелили себя том, что с 1960 годов началась новая история человечества.В 1990-х, спустя 30 лет, нам пришлось осознать, что это не так.Был такой интересный американский исследователь, классик либерализма Гренвилль Кларк. Он как раз писал в 60-х годах о том, что применение силы в международных отношениях снизилось. На что ему справедливо возразили: снизилось по сравнению с чем? По сравнению с мировыми войнами — да. Но ведь это только 30 лет из 5 000 лет мировой истории! А по сравнению с XIX веком — не снизилось, а осталось на том же уровне.— Есть мнение, что, начав спецоперацию 22 февраля 2022 года, Владимир Путин исправил историческую ошибку Иосифа Сталина, который в мае 1941 году не стал наносить превентивный удар по Германии, пока Гитлер был занят на Балканах. Вы согласны с этим?— Так мы можем скатиться к тому, что вся история — это сплошная ошибка. Лучше здесь задуматься над вопросом: а готовы ли мы были нанести этот превентивный удар?Я не военный эксперт, и возьму к разбору дипломатические аспекты. Союзником Гитлера, на минуточку, была Япония, которая в случае удара СССР, по условиям договора, должна была бы открыть против нас второй фронт на Дальнем Востоке.Потянули бы мы в условиях войны в Европе оборону Дальнего Востока? Камчатки, Сахалина, устья Амура — где у нас не было железных дорог. Не уверен.А как бы тогда себя повели США и Британия? Где гарантии, что эти страны не закрепили бы сепаратный мир с немцами? Последние ведь могли убрать Гитлера, посадить вместо него кайзеровского барона или респектабельного генерала и пойти на мир с Западом.Почему мы уверены, что в Америке не зазвучал бы лозунг "Все на борьбу с красной чумой" и поставки ленд-лиза пошли бы уже не нам, а в Германию? И так далее.— Владимир Путин отдал приказ провести учения с применением нестратегического ядерного оружия как некий ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных лиц Запада в адрес Российской Федерации. На фронте у нас во всю идет наступление. Разве это проявление пацифизма?— Мы по сути сейчас делаем то же самое, что американцы во второй половине 1950 годов. Тогда они разделили ядерное оружие на стратегическое и тактическое. Задача первого — сдерживание противника. Задача второго — ведение реальных военных действий на случай, если первый вариант не сработал.С большим опозданием мы усваиваем старую концепцию "гибкого реагирования": не каждая война будет ядерной или тотально ядерной. Кстати, долгое время у нас осуждали эту концепцию как проявление империализма, что мешало ее осмыслению и приспособлению на благо наших интересов.Мы ведь только сейчас приходим к мысли о возможном неядерном конфликте с ядерными державами. На Западе это детально разбирали в 1970 годах.Вспомните Фолклендскую войну, когда Аргентина напала на ядерную Британию. Или Третью индокитайскую войну в 1979 году, когда Вьетнам зашел в Камбоджу, которая была под покровительством Китая. Тогда ядерный Китай проиграл войну неядерному Вьетнаму.В этом году Иран не побоялся создать Casus belli [юридический термин времён римского права: формальный повод для объявления войны] атакой на ядерный Израиль.То есть нам необходимо менять общественные науки и пересматривать поздний советский пацифизм, глубинный пацифизм, который укоренился в нашей стране. Он мешает нам осмыслить многие реальные процессы.Также о том, какой цирк Зеленский устроил на Украине, читайте в интервью с экспертом Зеленский устроил цирковое шоу. Ирина Верхуша о том, как Киев заменил День Победы на европейскую подделку

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интервью, запад, ссср, сша, всу, мир, война, украина, россия, история, геополитика, вторая мировая война, фашизм, общество, оппозиция