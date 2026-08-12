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Умершим мобилизованным на Украине оказался психически больной инвалид весом 200 кг
Умершим мобилизованным на Украине оказался психически больной инвалид весом 200 кг - 12.08.2026 Украина.ру
Умершим мобилизованным на Украине оказался психически больной инвалид весом 200 кг
На Украине мобилизовали и признали годным к службе инвалида, который умер в в Житомирском областном военкомате. Об этом 12 августа сообщил украинский телеканал "Общественное"
2026-08-12T18:26
2026-08-12T18:26
2026-08-12T18:26
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Мобилизованной в украинскую армию Андрей Стесюк последние 19 лет страдал тяжелой болезнью. На этом фоне у него развилось психическое расстройство - диагноз поставили в 2008 году."В течение 10 лет мужчина имел группу инвалидности, весил около 200 килограммов и пожизненно принимал лекарства, в том числе психотропные", - сообщил телеканал.Из-за проблемы обмена веществ он набрал вес и получил инвалидность. Её не продлили в 2018 году. Он продолжал лечение и в августе был мобилизован - по спискам военкомата он числился офицером запаса.6 августа в город Овруч приехали военкомы из Коростеня и провели насильственную мобилизацию Стесюка. Предупреждения обывателей о больном человеке работники ТЦК проигнорировали. Мать смогла повидаться с ним в Коростене."Он был растерян и вообще не понимал, что происходит. Из-за своего расстройства он все эти годы жил будто в своем собственном мире. Он даже не знает, что у нас война идет. Вот почему он смотрел на меня и растерянно спрашивал, что происходит. Он без меня вообще не мог ни одного решения принять", - рассказала его мать Тамара Стесюк.Андрей Стесюк был признан годным к службе. В тот же день его матери сообщили о смерти сына.По официальной версии, он умер от инфаркта на территории военкомата (ТЦК). Матери показали тело сына - во дворе за зданием в грязи, без обуви. Тем временем ГБР Украины расширило круг обвиняемых по делу о пытках в Одесском военкоматеБольше новостей дня представлено в обзоре Отказ от обмена пленными, сигналы из Лондона. Итоги 12 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, вооруженные силы украины, тцк, мобилизация на украине, инвалиды, всу, потери всу, ситуация на украине
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, ТЦК, мобилизация на Украине, инвалиды, ВСУ, потери ВСУ, ситуация на Украине
Умершим мобилизованным на Украине оказался психически больной инвалид весом 200 кг
На Украине мобилизовали и признали годным к службе инвалида, который умер в в Житомирском областном военкомате. Об этом 12 августа сообщил украинский телеканал "Общественное"
Мобилизованной в украинскую армию Андрей Стесюк последние 19 лет страдал тяжелой болезнью. На этом фоне у него развилось психическое расстройство - диагноз поставили в 2008 году.
"В течение 10 лет мужчина имел группу инвалидности, весил около 200 килограммов и пожизненно принимал лекарства, в том числе психотропные", - сообщил телеканал.
Из-за проблемы обмена веществ он набрал вес и получил инвалидность. Её не продлили в 2018 году. Он продолжал лечение и в августе был мобилизован - по спискам военкомата он числился офицером запаса.
6 августа в город Овруч приехали военкомы из Коростеня и провели насильственную мобилизацию Стесюка. Предупреждения обывателей о больном человеке работники ТЦК проигнорировали. Мать смогла повидаться с ним в Коростене.
"Он был растерян и вообще не понимал, что происходит. Из-за своего расстройства он все эти годы жил будто в своем собственном мире. Он даже не знает, что у нас война идет. Вот почему он смотрел на меня и растерянно спрашивал, что происходит. Он без меня вообще не мог ни одного решения принять", - рассказала его мать Тамара Стесюк.
Андрей Стесюк был признан годным к службе. В тот же день его матери сообщили о смерти сына.
По официальной версии, он умер от инфаркта на территории военкомата (ТЦК). Матери показали тело сына - во дворе за зданием в грязи, без обуви.