Мобилизованной в украинскую армию Андрей Стесюк последние 19 лет страдал тяжелой болезнью. На этом фоне у него развилось психическое расстройство - диагноз поставили в 2008 году."В течение 10 лет мужчина имел группу инвалидности, весил около 200 килограммов и пожизненно принимал лекарства, в том числе психотропные", - сообщил телеканал.Из-за проблемы обмена веществ он набрал вес и получил инвалидность. Её не продлили в 2018 году. Он продолжал лечение и в августе был мобилизован - по спискам военкомата он числился офицером запаса.6 августа в город Овруч приехали военкомы из Коростеня и провели насильственную мобилизацию Стесюка. Предупреждения обывателей о больном человеке работники ТЦК проигнорировали. Мать смогла повидаться с ним в Коростене."Он был растерян и вообще не понимал, что происходит. Из-за своего расстройства он все эти годы жил будто в своем собственном мире. Он даже не знает, что у нас война идет. Вот почему он смотрел на меня и растерянно спрашивал, что происходит. Он без меня вообще не мог ни одного решения принять", - рассказала его мать Тамара Стесюк.Андрей Стесюк был признан годным к службе. В тот же день его матери сообщили о смерти сына.По официальной версии, он умер от инфаркта на территории военкомата (ТЦК). Матери показали тело сына - во дворе за зданием в грязи, без обуви. Тем временем ГБР Украины расширило круг обвиняемых по делу о пытках в Одесском военкоматеБольше новостей дня представлено в обзоре Отказ от обмена пленными, сигналы из Лондона. Итоги 12 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Мобилизованной в украинскую армию Андрей Стесюк последние 19 лет страдал тяжелой болезнью. На этом фоне у него развилось психическое расстройство - диагноз поставили в 2008 году.

"В течение 10 лет мужчина имел группу инвалидности, весил около 200 килограммов и пожизненно принимал лекарства, в том числе психотропные", - сообщил телеканал.

Из-за проблемы обмена веществ он набрал вес и получил инвалидность. Её не продлили в 2018 году. Он продолжал лечение и в августе был мобилизован - по спискам военкомата он числился офицером запаса.

6 августа в город Овруч приехали военкомы из Коростеня и провели насильственную мобилизацию Стесюка. Предупреждения обывателей о больном человеке работники ТЦК проигнорировали. Мать смогла повидаться с ним в Коростене.

"Он был растерян и вообще не понимал, что происходит. Из-за своего расстройства он все эти годы жил будто в своем собственном мире. Он даже не знает, что у нас война идет. Вот почему он смотрел на меня и растерянно спрашивал, что происходит. Он без меня вообще не мог ни одного решения принять", - рассказала его мать Тамара Стесюк.

Андрей Стесюк был признан годным к службе. В тот же день его матери сообщили о смерти сына.

По официальной версии, он умер от инфаркта на территории военкомата (ТЦК). Матери показали тело сына - во дворе за зданием в грязи, без обуви.