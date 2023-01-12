Алексей Фененко: кто он - 12.01.2023 Украина.ру
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Алексей Фененко: кто он
Алексей Фененко: кто он - 12.01.2023 Украина.ру
Алексей Фененко: кто он
Украина.ру, 12.01.2023
2023-01-12T17:42
2023-01-12T17:42
эксперт
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Доктор политических наук, профессор Факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова, эксперт РСМДРодился в 1978 г. в Воронеже, РСФСР.В 2000 г. окончил исторический факультет Воронежского государственного университета. Кандидат исторических наук, доктор политических наук.В 2004—2011 гг. — координатор проектов Научно-образовательного Форума по международным отношениям и ответственный секретарь журнала "Международные процессы".В 2004—2013 гг. — старший, ведущий научный сотрудник Института проблем международной безопасности РАН.С 2005 г. — старший преподаватель, с 2008 г. — доцент Факультета мировой политики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.Научные работы сфокусированы на внешней политике России и США, ядерном нераспространении. Фененко - автор концепции "ядерной стабильности".Автор около 60 научных публикаций общим объемом около 100 авторских листов.
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452
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эксперт
эксперт

Алексей Фененко: кто он

17:42 12.01.2023
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкАлексей Фененко
Алексей Фененко - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
Доктор политических наук, профессор Факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова, эксперт РСМД
Родился в 1978 г. в Воронеже, РСФСР.
В 2000 г. окончил исторический факультет Воронежского государственного университета. Кандидат исторических наук, доктор политических наук.
В 2004—2011 гг. — координатор проектов Научно-образовательного Форума по международным отношениям и ответственный секретарь журнала "Международные процессы".
В 2004—2013 гг. — старший, ведущий научный сотрудник Института проблем международной безопасности РАН.
С 2005 г. — старший преподаватель, с 2008 г. — доцент Факультета мировой политики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.
Научные работы сфокусированы на внешней политике России и США, ядерном нераспространении. Фененко - автор концепции "ядерной стабильности".
Автор около 60 научных публикаций общим объемом около 100 авторских листов.
 
эксперт
 
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