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ВС РФ нанесли удары по судам и прибрежной инфраструктуре Украины

ВС РФ нанесли удары по судам и прибрежной инфраструктуре Украины - 12.08.2026 Украина.ру

ВС РФ нанесли удары по судам и прибрежной инфраструктуре Украины

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом 12 августа сообщило Минобороны РФ

2026-08-12T18:36

2026-08-12T18:36

2026-08-12T18:36

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Согласно сводке, в течение дня высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами ВС РФ поражены:🟥 в порту Черноморск – резервуары с ГСМ и объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения;🟥 в порту Одесса – сухогруз с военным имуществом, оборудованный средствами РЭБ, и танкер с топливом для ВСУ. 🟥 в порту Очаков Николаевской области нанесено поражение украинскому патрульному катеру.Актуальное интервью: Владимир Ераносян: Россия парализовала работу порта в Ильичевске и готова дать отпор пиратству стран НАТОБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Отказ от обмена пленными, сигналы из Лондона. Итоги 12 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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