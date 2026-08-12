https://ukraina.ru/20260812/vs-rf-nanesli-udary-po-sudam-i-pribrezhnoy-infrastrukture-ukrainy-1082433365.html
ВС РФ нанесли удары по судам и прибрежной инфраструктуре Украины
ВС РФ нанесли удары по судам и прибрежной инфраструктуре Украины - 12.08.2026 Украина.ру
ВС РФ нанесли удары по судам и прибрежной инфраструктуре Украины
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом 12 августа сообщило Минобороны РФ
2026-08-12T18:36
2026-08-12T18:36
2026-08-12T18:36
спецоперация
сво
новости сво
новости сво россия
сводка сво
новости сво сейчас
дзен новости сво
россия
украина
одесса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101942/50/1019425056_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_308c0bd2ae690a26c40507b06e279110.jpg
Согласно сводке, в течение дня высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами ВС РФ поражены:🟥 в порту Черноморск – резервуары с ГСМ и объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения;🟥 в порту Одесса – сухогруз с военным имуществом, оборудованный средствами РЭБ, и танкер с топливом для ВСУ. 🟥 в порту Очаков Николаевской области нанесено поражение украинскому патрульному катеру.Актуальное интервью: Владимир Ераносян: Россия парализовала работу порта в Ильичевске и готова дать отпор пиратству стран НАТОБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Отказ от обмена пленными, сигналы из Лондона. Итоги 12 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
украина
одесса
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101942/50/1019425056_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c390fa25d4bc72906aa490f580d37dac.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
спецоперация, сво, новости сво, новости сво россия, сводка сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, россия, украина, одесса, вооруженные силы украины, украина.ру, всу, потери всу
Спецоперация, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, сводка СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Россия, Украина, Одесса, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ВСУ, потери ВСУ
ВС РФ нанесли удары по судам и прибрежной инфраструктуре Украины
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом 12 августа сообщило Минобороны РФ