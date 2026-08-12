ВС РФ нанесли удары по судам и прибрежной инфраструктуре Украины - 12.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260812/vs-rf-nanesli-udary-po-sudam-i-pribrezhnoy-infrastrukture-ukrainy-1082433365.html
ВС РФ нанесли удары по судам и прибрежной инфраструктуре Украины
ВС РФ нанесли удары по судам и прибрежной инфраструктуре Украины - 12.08.2026 Украина.ру
ВС РФ нанесли удары по судам и прибрежной инфраструктуре Украины
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом 12 августа сообщило Минобороны РФ
2026-08-12T18:36
2026-08-12T18:36
спецоперация
сво
новости сво
новости сво россия
сводка сво
новости сво сейчас
дзен новости сво
россия
украина
одесса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101942/50/1019425056_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_308c0bd2ae690a26c40507b06e279110.jpg
Согласно сводке, в течение дня высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами ВС РФ поражены:🟥 в порту Черноморск – резервуары с ГСМ и объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения;🟥 в порту Одесса – сухогруз с военным имуществом, оборудованный средствами РЭБ, и танкер с топливом для ВСУ. 🟥 в порту Очаков Николаевской области нанесено поражение украинскому патрульному катеру.Актуальное интервью: Владимир Ераносян: Россия парализовала работу порта в Ильичевске и готова дать отпор пиратству стран НАТОБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Отказ от обмена пленными, сигналы из Лондона. Итоги 12 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
украина
одесса
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101942/50/1019425056_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c390fa25d4bc72906aa490f580d37dac.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
спецоперация, сво, новости сво, новости сво россия, сводка сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, россия, украина, одесса, вооруженные силы украины, украина.ру, всу, потери всу
Спецоперация, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, сводка СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Россия, Украина, Одесса, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ВСУ, потери ВСУ

ВС РФ нанесли удары по судам и прибрежной инфраструктуре Украины

18:36 12.08.2026
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 12.08.2026
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом 12 августа сообщило Минобороны РФ
Согласно сводке, в течение дня высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами ВС РФ поражены:

🟥 в порту Черноморск – резервуары с ГСМ и объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения;

🟥 в порту Одесса – сухогруз с военным имуществом, оборудованный средствами РЭБ, и танкер с топливом для ВСУ.

🟥 в порту Очаков Николаевской области нанесено поражение украинскому патрульному катеру.
Актуальное интервью: Владимир Ераносян: Россия парализовала работу порта в Ильичевске и готова дать отпор пиратству стран НАТО
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Отказ от обмена пленными, сигналы из Лондона. Итоги 12 августа
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СпецоперацияСВОновости СВОновости СВО Россиясводка СВОновости СВО сейчасдзен новости СВОРоссияУкраинаОдессаВооруженные силы УкраиныУкраина.руВСУпотери ВСУ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
09:00Крах режима, провалы ВСУ, раскол вместо санкций. Хроника событий на утро 13 августа
08:51Ожидаемо! МИД Японии заявил протест из-за визита Путина на Итуруп
08:12Силы ПВО за ночь уничтожили в Ростовской области около 90 БПЛА
08:00"Цирк Вахмистрова" в небе над Румынией. 85 лет с момента применения советских авиаматок
07:49Внук де Голля выступил против поставок Киеву французского оружия
07:11Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов уже 13 аэропортов
07:00Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронте
06:39Президент России Владимир Путин впервые посетил Курильские острова
06:16Учёный из США заявил, что вызвать цунами ядерным взрывом невозможно
06:00США готовят ядерный удар по Ирану? Дробницкий раскрыл планы Пентагона
05:45"Ребята, мы все поняли": Садулаев рассказал, как Россия может обнулить "Старлинки" Маска
05:33Турецкие ракеты, мифы о дронах и дипломатический пожар на Балканах. Что западные СМИ пишут об Украине
05:30"Катастрофическое поражение": Ищенко объяснил, почему Трамп не может победить Иран
05:15"До окончания далеко": Ищенко — даже победа на Украине не завершит войну с Западом
05:07Осенью будет катастрофа. Эксперты и политики о будущем Украины
05:00"Палантир" пока не побеждает: Садулаев про войну со "Скайнетом" и несовершенство ИИ
04:45"Никто не знает, что будет у порога": Дробницкий рассказал о рисках ядерной эскалации
04:42"Территория непростая": Путин провёл в Южно-Сахалинске совещание с силовиками
04:30"Ворота на Кавказ": почему для России опасно усиление США в Иране — мнение Ищенко
04:10Lockheed Martin на четверть увеличит производство установок ПРО THAAD
Лента новостейМолния