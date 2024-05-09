https://ukraina.ru/20240509/1054995207.html

В базе розыска МВД России уже не значатся Зеленский и Порошенко

В базе розыска МВД России уже не значатся Зеленский и Порошенко - 09.05.2024 Украина.ру

В базе розыска МВД России уже не значатся Зеленский и Порошенко

Имена действующего президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко по неизвестным причинам пропали с сайта МВД России, где они еще вчера значились в базе розыска

2024-05-09T16:15

2024-05-09T16:15

2024-05-09T16:15

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При вводе фамилий двух украинских лидеров результатов нет. Однако и новых решений о статусах Зеленского и Порошенко в России Министерство внутренних дел не принимало.Зеленского и Порошенко МВД России объявило в розыск в начале мая. Источник уточнял, что против Зеленского силовыми структурами ДНР ранее было возбуждено уголовное дело минимум по двум статьям — о развязывании и ведении агрессивной войны и о применении запрещенных средств и методов ведения войны. Те же статьи вменялись и Порошенко.

https://ukraina.ru/20240505/1054907392.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, украина, донецкая народная республика, владимир зеленский, михаил порошенко, мвд, розыск, сво, спецоперация