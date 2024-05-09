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В базе розыска МВД России уже не значатся Зеленский и Порошенко
В базе розыска МВД России уже не значатся Зеленский и Порошенко - 09.05.2024 Украина.ру
В базе розыска МВД России уже не значатся Зеленский и Порошенко
Имена действующего президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко по неизвестным причинам пропали с сайта МВД России, где они еще вчера значились в базе розыска
2024-05-09T16:15
2024-05-09T16:15
2024-05-09T16:15
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При вводе фамилий двух украинских лидеров результатов нет. Однако и новых решений о статусах Зеленского и Порошенко в России Министерство внутренних дел не принимало.Зеленского и Порошенко МВД России объявило в розыск в начале мая. Источник уточнял, что против Зеленского силовыми структурами ДНР ранее было возбуждено уголовное дело минимум по двум статьям — о развязывании и ведении агрессивной войны и о применении запрещенных средств и методов ведения войны. Те же статьи вменялись и Порошенко.
https://ukraina.ru/20240505/1054907392.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, украина, донецкая народная республика, владимир зеленский, михаил порошенко, мвд, розыск, сво, спецоперация
Новости, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский, Михаил Порошенко, МВД, розыск, СВО, Спецоперация
В базе розыска МВД России уже не значатся Зеленский и Порошенко
Имена действующего президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко по неизвестным причинам пропали с сайта МВД России, где они еще вчера значились в базе розыска