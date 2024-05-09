В базе розыска МВД России уже не значатся Зеленский и Порошенко - 09.05.2024 Украина.ру
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В базе розыска МВД России уже не значатся Зеленский и Порошенко
В базе розыска МВД России уже не значатся Зеленский и Порошенко - 09.05.2024 Украина.ру
В базе розыска МВД России уже не значатся Зеленский и Порошенко
Имена действующего президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко по неизвестным причинам пропали с сайта МВД России, где они еще вчера значились в базе розыска
2024-05-09T16:15
2024-05-09T16:15
новости
россия
украина
донецкая народная республика
владимир зеленский
михаил порошенко
мвд
розыск
сво
спецоперация
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При вводе фамилий двух украинских лидеров результатов нет. Однако и новых решений о статусах Зеленского и Порошенко в России Министерство внутренних дел не принимало.Зеленского и Порошенко МВД России объявило в розыск в начале мая. Источник уточнял, что против Зеленского силовыми структурами ДНР ранее было возбуждено уголовное дело минимум по двум статьям — о развязывании и ведении агрессивной войны и о применении запрещенных средств и методов ведения войны. Те же статьи вменялись и Порошенко.
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новости, россия, украина, донецкая народная республика, владимир зеленский, михаил порошенко, мвд, розыск, сво, спецоперация
Новости, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский, Михаил Порошенко, МВД, розыск, СВО, Спецоперация

В базе розыска МВД России уже не значатся Зеленский и Порошенко

16:15 09.05.2024
 
© Политика страны телеграм-канал
© Политика страны телеграм-канал
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Имена действующего президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко по неизвестным причинам пропали с сайта МВД России, где они еще вчера значились в базе розыска
При вводе фамилий двух украинских лидеров результатов нет. Однако и новых решений о статусах Зеленского и Порошенко в России Министерство внутренних дел не принимало.
Зеленского и Порошенко МВД России объявило в розыск в начале мая.
Источник уточнял, что против Зеленского силовыми структурами ДНР ранее было возбуждено уголовное дело минимум по двум статьям — о развязывании и ведении агрессивной войны и о применении запрещенных средств и методов ведения войны. Те же статьи вменялись и Порошенко.
Владимир Рогов интервью - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
5 мая, 19:47
Запахло жаренным: Рогов объяснил, что значит объявление Зеленского в розыскРоссия подала четкий сигнал, объявив действующего президента Украины Владимир Зеленского в розыск, дав понять, что с ним никто не намерен вести переговоры. Таким мнением поделился сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов
 
НовостиРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийМихаил ПорошенкоМВДрозыскСВОСпецоперация
 
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