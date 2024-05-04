https://ukraina.ru/20240504/1054899197.html

Розыск Зеленского и Порошенко. Итоги 4 мая на Украине

Розыск Зеленского и Порошенко. Итоги 4 мая на Украине - 04.05.2024 Украина.ру

Розыск Зеленского и Порошенко. Итоги 4 мая на Украине

Президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника на посту главы государства Петра Порошенко МВД России объявило в розыск

2024-05-04T18:40

2024-05-04T18:40

2024-05-04T18:41

эксклюзив

хроники

михаил порошенко

владимир зеленский

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/15/1053447179_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_34ddad8985a229843b998f12a0d7eccb.jpg

Карточки на Зеленского и Порошенко появились в базе министерства внутренних дел России."Владимир Александрович Зеленский, 25.1.1978. Разыскивается по статье УК", — указано в базе.В базе указано место рождения разыскиваемого — Кривой Рог Днепропетровской области Украины и национальность — украинец.Порошенко также объявили в розыск по статье УК. Указаны его дата и место рождения — 26 сентября 1965 года, город Болград Одесской области Украины и национальность — украинец.Статьи, по которым разыскивают Зеленского и Порошенко, не разглашаются.Многие усмотрели в объявлении действующего и предыдущего украинских президентов в розыск свидетельство того, что переговоры с ними вести не будут."Почалося! Зеленского объявили в розыск по уголовной статье. Вот и славно. Вероятности договорняков (зачёркнуто) переговоров теперь мизерны. Только капитуляция и трибунал", - отметил российский военкор Александр Коц.Похожего мнения придерживается и инженер и ракетостроитель, бывший замглавы администрации Бердянска Алексей Васильев."А это значит, что руководство России будет давить до талого, и о переговорах речь не идёт, только разве что о капитуляции. Ведь с преступниками переговоры не ведутся. По крайней мере в этом вопросе появилась ясность. И возможно это связано с опасениями укровояк о нашей группировке в 70 тыс. солдат на харьковско-сумском направлении, и их ожиданиях нашего наступления", - указал он.Политолог Сергей Марков предположил, что таким образом Украине дают сигнал о бессмысленности саммита в Швейцарии."Видимо, это такой ответ на подготовку Саммита в Швейцарии по "формуле Зеленского", - Россия показывает, что она не готова к переговорам с Зеленским", - указал Марков.Политический аналитик Юрий Баранчик указал на ряд вероятных причин объявления украинского президента в розыск."Зеленский объявлен в розыск по уголовной статье - как обычно, не указанно какой именно. Но это не первый объявленный розыск за последние дни, МВД РФ озаботилось поисками бывшего главы украинского Нацбанка, СБУ и Минфина. Двоих из них ищут в связи с финансированием "АТО", начатой в 2014 году. Если рассматривать вариант "максимум", то это может быть связано с озвученным накануне обещанием МИДа РФ устроить "сокрушительный ответ", если с Украины что-то полетит в Крымский мост. Нельзя исключать, что Зеленского разыскивают по статьям Уголовного кодекса, связанных с терроризмом, диверсиями и прочими особо-тяжкими делами. Ради которых не жаль и "Кинжала" в место резиденции фигуранта. Если же душегубство в планы следствия не входит, то в любом случае понятно: разговаривать с деклассированным Зеленским Москва не планирует. Данный ход Москвы показывает, что мы готовы и смахнуть эту фигуру со стола при определённых обстоятельствах. А с учётом состояния Зеленского, давно сидящего на измене, это решение привнесет ещё больший сумбур в его действия, поскольку те договоренности, благодаря которым он вернулся в 2022 году в Киев, после 21 мая, скорее всего, свою силу потеряют", - написал Баранчик в своём телеграм-канале.Волонтёр Алексей Живов указал на интересное совпадение."Скромно обращаю внимание читателей на то, что врагов русского народа Порошенко и Зеленского объявили в розыск аккурат по схождению в Иерусалиме Благодатного огня. Что-то грядет...", - рассказал он.Военкор Коц также отметил, что Порошенко следовало бы объявить в розыск несколько лет тому назад."И Порошенко объявили в розыск. Почему это надо было сделать еще 10 лет назад. Странно, что только сейчас. Хотя его-то надо было объявлять в розыск ещё в 2014 году, когда украинские захистники по его приказу сбили гражданский малайзийский Боинг. Он же был застрельщиком декоммунизации, которая ускорили процессы деруссизации Украины. В том числе - в языковой сфере. Он же уравнял ветеранов Великой Отечественной с недобитками-бандеровцами При нем расцвела репрессивная машина в отношении неугодных, появились тайные тюрьмы, в которых пытали тех, кого считали пособниками "сепаратистов". Углубил раскол среди православных, привезя из Стамбула филькин томос. Почти полностью разорвал не только политические и экономические, но и человеческие связи жителей Украины и России. Но все равно на фоне объявленного ранее в розыск Зеленского он выглядит школьным задирой. Что не снимает с него ответственности", - указал Коц.Он также прокомментировал объявление в розыск командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка, о чём также стало известно 4 мая."Третий пошёл. МВД РФ объявило в розыск главкома сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенанта Александра Павлюка. В этой должности он в феврале сменил своего тезку Сырского, пошедшего в министры обороны. Павлюк в 2014-м командовал 24-й отдельной механизированной бригадой. Именно это соединение вело бои за Славянск, Краматорск, Красный Лиман и Лисичанск. Бригада ответственна за обстрелы мирных населенных пунктов артиллерией и ракетным вооружением. С марта 2017-го по апрель 2020-го занимал должность главы оперативного командования "Запад". Летом 2020-го был повышен до начальника подготовки командования сухопутных войск ВСУ. С июля 2021-го до февраля 2022-го - командующий объединенных сил ВСУ. После начала СВО руководил обороной Мариуполя. Именно этот человек во время специальной военной операции подписывал приказы на нанесение артиллерийских ударов по Донецку и другим городам Донбасса, в результате которых погибли сотни местных жителей. В Великую Отечественную за подобное вешали", - отметил военкор.На Украине объявление Зеленского в розыск восприняли как подготовку к отказу от признания его легитимным президентом страны."МВД РФ объявило в розыск Владимира Зеленского. Это скорее всего ход под потерю легитимности Зе после 20-го мая. С ним никто теперь не будет вести переговоры. Намек на то, чтобы страны глобального Юга также не имели дел с Зе", - отметил популярный украинский телеграм-канал "Легитимный".Схожего мнения придерживался и другой популярный на Украине телеграм-канал - "ЗеРада"."МВД РФ объявило в розыск Зеленского. Готовятся к периоду смутной легитимности. Показывают, что его легитимность для Москвы размывается", - указывалось в сообщении этого телеграм-канала.Официально пока ни Зеленский, ни Порошенко объявление себя в розыск не прокомментировали.Тем временем украинские источники сообщают о вероятном провале саммита в Швейцарии."Наш источник в ОП рассказал, что большинство делегаций готовых приехать на форум в Швейцарию, отказываются подписывать итоговую декларацию саммита, что не устраивает Офис президента. На Банковой хотят добиться осуждения России и получить политическую поддержу мировых лидеров", - сообщил популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Ранее замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью изданию The Economist заявил, что достичь своих целей на поле боя его стране не удастся и в любом случае конфликт завершится путём переговоров.

https://ukraina.ru/20240504/1054894843.html

https://ukraina.ru/20240504/1054892197.html

https://ukraina.ru/20240503/1054887551.html

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, михаил порошенко, владимир зеленский, россия, украина