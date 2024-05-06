Источник сообщил по каким статьям МВД разыскивает Зеленского и Порошенко
16:14 06.05.2024 (обновлено: 16:15 06.05.2024)
Министерство внутренних дел Донецкой Народной Республики ранее уже заводило уголовное дело на действующего президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко по двум статьям, сообщил источник телеграм-каналу "Shot"
"Против Зеленского силовыми структурами ДНР ранее было возбуждено уголовное дело минимум по двум статьям — о развязывании и ведении агрессивной войны и о применении запрещенных средств и методов ведения войны. Те же статьи вменялись и Порошенко", – сказано в сообщении.
Уточняется, что по этой причине оба фигуранта были внесены базу розыска.
Позже глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов добавил, что по отношению к Зеленскому применена масса статей — "от распространения наркотиков до покушения на убийство".
Ранее стало известно, что значит объявление Зеленского и Порошенко в розыск и почему нынешнему президенту Украины не следует отныне посещать прифронтовые районы.
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