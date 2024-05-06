Источник сообщил по каким статьям МВД разыскивает Зеленского и Порошенко - 06.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240506/1054925309.html
Источник сообщил по каким статьям МВД разыскивает Зеленского и Порошенко
Источник сообщил по каким статьям МВД разыскивает Зеленского и Порошенко - 06.05.2024 Украина.ру
Источник сообщил по каким статьям МВД разыскивает Зеленского и Порошенко
Министерство внутренних дел Донецкой Народной Республики ранее уже заводило уголовное дело на действующего президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко по двум статьям, сообщил источник телеграм-каналу "Shot"
2024-05-06T16:14
2024-05-06T16:15
новости
украина
владимир зеленский
петр порошенко
мвд
розыск
статья
преступления
военные преступления
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103249/57/1032495793_0:0:2185:1230_1920x0_80_0_0_771f68d0cba06d39cc86dc69572112fb.jpg
Уточняется, что по этой причине оба фигуранта были внесены базу розыска. Позже глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов добавил, что по отношению к Зеленскому применена масса статей — "от распространения наркотиков до покушения на убийство". Ранее стало известно, что значит объявление Зеленского и Порошенко в розыск и почему нынешнему президенту Украины не следует отныне посещать прифронтовые районы.
https://ukraina.ru/20240506/1054910942.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103249/57/1032495793_102:0:2043:1456_1920x0_80_0_0_23af2878e56e92e04428f60fa5c53355.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, владимир зеленский, петр порошенко, мвд, розыск, статья, преступления, военные преступления, сво, спецоперация
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, МВД, розыск, статья, преступления, Военные преступления, СВО, Спецоперация

Источник сообщил по каким статьям МВД разыскивает Зеленского и Порошенко

16:14 06.05.2024 (обновлено: 16:15 06.05.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗеленский Порошенко
Зеленский Порошенко - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Министерство внутренних дел Донецкой Народной Республики ранее уже заводило уголовное дело на действующего президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко по двум статьям, сообщил источник телеграм-каналу "Shot"
"Против Зеленского силовыми структурами ДНР ранее было возбуждено уголовное дело минимум по двум статьям — о развязывании и ведении агрессивной войны и о применении запрещенных средств и методов ведения войны. Те же статьи вменялись и Порошенко", – сказано в сообщении.
Уточняется, что по этой причине оба фигуранта были внесены базу розыска.
Позже глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов добавил, что по отношению к Зеленскому применена масса статей — "от распространения наркотиков до покушения на убийство".
Ранее стало известно, что значит объявление Зеленского и Порошенко в розыск и почему нынешнему президенту Украины не следует отныне посещать прифронтовые районы.
МВД РФ - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
07:07
Бывшие высокопоставленные чиновники Украины объявлены в розыск — МВД РоссииМинистерство внутренних дел (МВД) России объявило в розыск бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, экс-спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана и экс-главу СНБО, нынешнего украинского посла в Молдавии Алексея Данилова, следует из базы ведомства
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийПетр ПорошенкоМВДрозыскстатьяпреступленияВоенные преступленияСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:23МИД Франции прокомментировало резонансную публикацию СМИ об отправке Иностранного легиона на Украину
17:06РФ впервые пригрозила ударами по британской территории, МИД предупредило через посла Великобритании
16:49Зеленского доставят в тюрьму солдаты ВСУ: Дудчак о неожиданном ударе России по режиму на Украине
16:39Путин рассказал, что понял после 8 лет гражданской войны в Донбассе
16:24Грег Вайнер: Обама получит Нобелевскую премию за Украину, если там не начнется ядерная война
16:14Источник сообщил по каким статьям МВД разыскивает Зеленского и Порошенко
15:32Главу МИД Польши шокировал поступок судьи, поддержавшего Москву
15:00Армен Гаспарян о том, почему 9 Мая — это второй день рождения для всех граждан России
14:42"Красные линии" НАТО: безответственный трёп и стратегический тупик Запада
14:31"Домакронились и докэмеронились". Россия делает Западу очередное предупреждение
14:04"Придется отдать территории": глава ВВС Латвии предположил, чем закончится украинский конфликт
13:58"Снять напряженность". Зачем Председатель Си хочет спасти Европу от США
13:24Алексей Подберезкин об учении с тактическим ядерным оружием: Франция узнает, что Россия возьмет Одессу
13:10Трагедия под Белгородом, учения ядерных сил, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 мая
13:09"Требуются особые меры": Кремль объяснил ракетные учения в РФ угрозами Запада
12:48Уволился и попросил убежище. Польский судья выступил против политики в отношении Минска и Москвы
12:12С земли, воды и воздуха. Путин поручил провести учения по применению ядерного оружия
12:00Убийство Рассела Бентли: наказание для виновных должно быть неотвратимым
11:03Де-факто это объявление войны: Ищенко о планах Запада по блокаде Калининграда и конфликту с Россией
10:50Завербованный ВСУ россиянин пытался подорвать здания судов в Тамбове - ФСБ
Лента новостейМолния