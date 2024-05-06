https://ukraina.ru/20240506/1054925309.html

Источник сообщил по каким статьям МВД разыскивает Зеленского и Порошенко

Источник сообщил по каким статьям МВД разыскивает Зеленского и Порошенко - 06.05.2024 Украина.ру

Источник сообщил по каким статьям МВД разыскивает Зеленского и Порошенко

Министерство внутренних дел Донецкой Народной Республики ранее уже заводило уголовное дело на действующего президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко по двум статьям, сообщил источник телеграм-каналу "Shot"

2024-05-06T16:14

2024-05-06T16:14

2024-05-06T16:15

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Уточняется, что по этой причине оба фигуранта были внесены базу розыска. Позже глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов добавил, что по отношению к Зеленскому применена масса статей — "от распространения наркотиков до покушения на убийство". Ранее стало известно, что значит объявление Зеленского и Порошенко в розыск и почему нынешнему президенту Украины не следует отныне посещать прифронтовые районы.

https://ukraina.ru/20240506/1054910942.html

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новости, украина, владимир зеленский, петр порошенко, мвд, розыск, статья, преступления, военные преступления, сво, спецоперация