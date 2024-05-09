https://ukraina.ru/20240509/1054993534.html

Пять украинских Министерств остались без руководителей

Пять украинских Министерств остались без руководителей - 09.05.2024 Украина.ру

Пять украинских Министерств остались без руководителей

Украинский парламент на заседании в четверг, 9 мая, отправил в отставку министра агрополитики Николая Сольского, которого подозревают в хищении государственной земли на 291 млн гривен. Всего в Раде пять ведомств остались без руководителей, сообщил нардеп Алексей Гончаренко*

2024-05-09T14:50

2024-05-09T14:50

2024-05-09T14:53

новости

министерство

алексей гончаренко

владимир зеленский

мининфраструктуры

силы специальных операций

кадровые перестановки

всу

рада

сво

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По его словам, правительство страны испытывает кадровый голод.Помимо Сольского в этот день своей должности лишился министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков. "Политика страны" уточняет, что о его отставке слухи ходили после атак и из-за вывода из строя нескольких объектов энергетики, за укрепление которых отвечало Мининфраструктуры, которое возглавлял Кубраков.Гончаренко* пожаловался, что помимо Сольского и Кубракова, в правительстве нет министра культуры и информационной политики, министра молодежи и спорта, министра по делам ветеранов.Ранее ряд кадровых перестановок прошел в рядах армии. Сегодня глава киевского режима Владимир Зеленский уволил командующего Сил специальных операций.*Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.

https://ukraina.ru/20240331/1054217036.html

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новости, министерство, алексей гончаренко, владимир зеленский, мининфраструктуры, силы специальных операций, кадровые перестановки, всу, рада, сво