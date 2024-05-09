Пять украинских Министерств остались без руководителей
14:50 09.05.2024 (обновлено: 14:53 09.05.2024)
© Залізний нардеп телеграм-канал
© Залізний нардеп телеграм-канал
Украинский парламент на заседании в четверг, 9 мая, отправил в отставку министра агрополитики Николая Сольского, которого подозревают в хищении государственной земли на 291 млн гривен. Всего в Раде пять ведомств остались без руководителей, сообщил нардеп Алексей Гончаренко*
По его словам, правительство страны испытывает кадровый голод.
"Теперь в нашем правительстве пять дыр. Не от орденов, а от отсутствия министров", - написал Гончаренко в своем телеграм-канале.
Помимо Сольского в этот день своей должности лишился министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков. "Политика страны" уточняет, что о его отставке слухи ходили после атак и из-за вывода из строя нескольких объектов энергетики, за укрепление которых отвечало Мининфраструктуры, которое возглавлял Кубраков.
Гончаренко* пожаловался, что помимо Сольского и Кубракова, в правительстве нет министра культуры и информационной политики, министра молодежи и спорта, министра по делам ветеранов.
*Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.
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