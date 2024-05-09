Пять украинских Министерств остались без руководителей - 09.05.2024 Украина.ру
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Пять украинских Министерств остались без руководителей
Пять украинских Министерств остались без руководителей - 09.05.2024 Украина.ру
Пять украинских Министерств остались без руководителей
Украинский парламент на заседании в четверг, 9 мая, отправил в отставку министра агрополитики Николая Сольского, которого подозревают в хищении государственной земли на 291 млн гривен. Всего в Раде пять ведомств остались без руководителей, сообщил нардеп Алексей Гончаренко*
2024-05-09T14:50
2024-05-09T14:53
новости
министерство
алексей гончаренко
владимир зеленский
мининфраструктуры
силы специальных операций
кадровые перестановки
всу
рада
сво
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По его словам, правительство страны испытывает кадровый голод.Помимо Сольского в этот день своей должности лишился министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков. "Политика страны" уточняет, что о его отставке слухи ходили после атак и из-за вывода из строя нескольких объектов энергетики, за укрепление которых отвечало Мининфраструктуры, которое возглавлял Кубраков.Гончаренко* пожаловался, что помимо Сольского и Кубракова, в правительстве нет министра культуры и информационной политики, министра молодежи и спорта, министра по делам ветеранов.Ранее ряд кадровых перестановок прошел в рядах армии. Сегодня глава киевского режима Владимир Зеленский уволил командующего Сил специальных операций.*Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.
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новости, министерство, алексей гончаренко, владимир зеленский, мининфраструктуры, силы специальных операций, кадровые перестановки, всу, рада, сво
Новости, министерство, Алексей Гончаренко, Владимир Зеленский, Мининфраструктуры, Силы специальных операций, кадровые перестановки, ВСУ, Рада, СВО

Пять украинских Министерств остались без руководителей

14:50 09.05.2024 (обновлено: 14:53 09.05.2024)
 
© Залізний нардеп телеграм-канал
© Залізний нардеп телеграм-канал
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Украинский парламент на заседании в четверг, 9 мая, отправил в отставку министра агрополитики Николая Сольского, которого подозревают в хищении государственной земли на 291 млн гривен. Всего в Раде пять ведомств остались без руководителей, сообщил нардеп Алексей Гончаренко*
По его словам, правительство страны испытывает кадровый голод.
"Теперь в нашем правительстве пять дыр. Не от орденов, а от отсутствия министров", - написал Гончаренко в своем телеграм-канале.
Помимо Сольского в этот день своей должности лишился министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков. "Политика страны" уточняет, что о его отставке слухи ходили после атак и из-за вывода из строя нескольких объектов энергетики, за укрепление которых отвечало Мининфраструктуры, которое возглавлял Кубраков.
Гончаренко* пожаловался, что помимо Сольского и Кубракова, в правительстве нет министра культуры и информационной политики, министра молодежи и спорта, министра по делам ветеранов.
Ранее ряд кадровых перестановок прошел в рядах армии. Сегодня глава киевского режима Владимир Зеленский уволил командующего Сил специальных операций.
*Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.
31 марта, 17:11
Эти увольнения напоминают шасси афганского самолета: новые перестановки в команде ЗеленскогоВ субботу 30 марта появились несколько указов Зеленского об отставке важных влиятельных советников с громкими именами. Так в отставку уйдет ближайший соратник президента Сергей Шефир, которого называли "кошельком" Зеленского еще во времена "Квартала-95" и первые годы пребывания в политике.
 
НовостиминистерствоАлексей ГончаренкоВладимир ЗеленскийМининфраструктурыСилы специальных операцийкадровые перестановкиВСУРадаСВО
 
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