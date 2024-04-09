https://ukraina.ru/20240409/1054394946.html
"Готовит армию к капитуляции": депутат Рады сообщил о перестановках в ВСУ
"Готовит армию к капитуляции": депутат Рады сообщил о перестановках в ВСУ - 09.04.2024 Украина.ру
"Готовит армию к капитуляции": депутат Рады сообщил о перестановках в ВСУ
В Вооруженных сил Украины произошли кадровые перестановки, сообщил 9 апреля депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко* в своём телеграм-канале
2024-04-09T12:35
2024-04-09T12:35
2024-04-09T12:35
новости
украина
александр сырский
верховная рада
вооруженные силы украины
алексей гончаренко
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"Командующего ОК (оперативное командование. - Ред.) "Юг" Андрея Ковальчука и командующего ОК "Запад" Сергея Литвинова уволили", - сообщил Гончаренко*.На их места назначены полковник Шаповал и бригадный генерал Шведюк Владимир соответственно. Шаповал - бывший командир 59-й бригады ВСУ. А Шведюк ранее служил в силах территориальной обороны.Сам же Ковальчук возглавит Военную Академию, уточнил депутат.В комментариях украинцы интересуются причинами перестановок. А некоторые возмущены, что опытных генералов отправили преподавать. "Позор зеленой власти", "Зе готовит армию к капитуляции...", - отреагировали украинцы на новость.Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел аудит в войсках. После пересмотра внутренних резервов он заявил, что запрос на мобилизацию 500 тысяч человек значительно уменьшен, однако новое число не уточнил.*Признан террористом и экстремистом в РФ
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, украина, александр сырский, верховная рада, вооруженные силы украины, алексей гончаренко
Новости, Украина, Александр Сырский, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины, Алексей Гончаренко
"Готовит армию к капитуляции": депутат Рады сообщил о перестановках в ВСУ
В Вооруженных сил Украины произошли кадровые перестановки, сообщил 9 апреля депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко* в своём телеграм-канале
"Командующего ОК (оперативное командование. - Ред.) "Юг" Андрея Ковальчука и командующего ОК "Запад" Сергея Литвинова уволили", - сообщил Гончаренко*.
На их места назначены полковник Шаповал и бригадный генерал Шведюк Владимир соответственно. Шаповал - бывший командир 59-й бригады ВСУ. А Шведюк ранее служил в силах территориальной обороны.
Сам же Ковальчук возглавит Военную Академию, уточнил депутат.
В комментариях украинцы интересуются причинами перестановок. А некоторые возмущены, что опытных генералов отправили преподавать. "Позор зеленой власти", "Зе готовит армию к капитуляции...", - отреагировали украинцы на новость.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский
провел аудит в войсках. После пересмотра внутренних резервов он заявил, что запрос на мобилизацию 500 тысяч человек значительно уменьшен, однако новое число не уточнил.
*Признан террористом и экстремистом в РФ