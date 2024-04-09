"Готовит армию к капитуляции": депутат Рады сообщил о перестановках в ВСУ

"Зато точно знает, сколько в России": Зеленский не сказал, сколько ещё мобилизуют в ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский не назвал точное число потенциальных мобилизованных. Тему мобилизации на Украине Зеленский поднял 3 апреля на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии