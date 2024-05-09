Зеленский уволил Залужного и командующего Сил специальных операций
14:11 09.05.2024 (обновлено: 14:14 09.05.2024)
Залужный, Зеленский и ножницы
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении бывшего главкома армии, генерала Валерия Залужного с военной службы. Снят с должности и командующий Сил специальных операций (ССО) Сергей Лупанчук, следует из указов
Уточняется, что Залужного уволили "по состоянию здоровья с правом ношения военной формы". Другим указом Зеленский назначил экс-главкома ВСУ послом Украины в Великобритании.
Если об отставке бывшего главкома было известно давно, то смещение командующего Сил специальных операций стало внезапным. Примечательно, Минобороны ни разу не показало лицо Липанчука.
Как пишут украинские СМИ, он - выходец из Главного управления разведки, а в ноябре 2023 года занял пост главы ССО после скандального увольнения с этой должности генерал-майора Виктора Хоренко.
Новым командующим ССО назначили Александра Трепака - Героя Украины, бригадного генерала, участвовавшего в боях за Донецкий аэропорт.
5 февраля, 03:30"Сейчас начнутся торги": эксперт Рожин о том, кто заменит Залужного и как США вертят кадрами на УкраинеПри определенных обстоятельствах власти США готовы убрать Залужного. Но это будет решение Вашингтона, а не Зеленского. Увольнение главкома даст возможность США и Зеленскому решить имиджевые вопросы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonel Cassad Борис Рожин