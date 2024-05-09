Зеленский уволил Залужного и командующего Сил специальных операций

"Сейчас начнутся торги": эксперт Рожин о том, кто заменит Залужного и как США вертят кадрами на Украине

При определенных обстоятельствах власти США готовы убрать Залужного. Но это будет решение Вашингтона, а не Зеленского. Увольнение главкома даст возможность США и Зеленскому решить имиджевые вопросы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonel Cassad Борис Рожин