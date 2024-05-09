Зеленский уволил Залужного и командующего Сил специальных операций - 09.05.2024 Украина.ру
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Зеленский уволил Залужного и командующего Сил специальных операций
Зеленский уволил Залужного и командующего Сил специальных операций - 09.05.2024 Украина.ру
Зеленский уволил Залужного и командующего Сил специальных операций
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении бывшего главкома армии, генерала Валерия Залужного с военной службы. Снят с должности и командующий Сил специальных операций (ССО) Сергей Лупанчук, следует из указов
2024-05-09T14:11
2024-05-09T14:14
новости
украина
владимир зеленский
валерий залужный
силы специальных операций
вооруженные силы украины
минобороны
сво
увольнение
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Уточняется, что Залужного уволили "по состоянию здоровья с правом ношения военной формы". Другим указом Зеленский назначил экс-главкома ВСУ послом Украины в Великобритании.Если об отставке бывшего главкома было известно давно, то смещение командующего Сил специальных операций стало внезапным. Примечательно, Минобороны ни разу не показало лицо Липанчука.Как пишут украинские СМИ, он - выходец из Главного управления разведки, а в ноябре 2023 года занял пост главы ССО после скандального увольнения с этой должности генерал-майора Виктора Хоренко.Новым командующим ССО назначили Александра Трепака - Героя Украины, бригадного генерала, участвовавшего в боях за Донецкий аэропорт.
https://ukraina.ru/20240205/1053060320.html
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новости, украина, владимир зеленский, валерий залужный, силы специальных операций, вооруженные силы украины, минобороны, сво, увольнение
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Силы специальных операций, Вооруженные силы Украины, Минобороны, СВО, увольнение

Зеленский уволил Залужного и командующего Сил специальных операций

14:11 09.05.2024 (обновлено: 14:14 09.05.2024)
 
Залужный, Зеленский и ножницы
Залужный, Зеленский и ножницы
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении бывшего главкома армии, генерала Валерия Залужного с военной службы. Снят с должности и командующий Сил специальных операций (ССО) Сергей Лупанчук, следует из указов
Уточняется, что Залужного уволили "по состоянию здоровья с правом ношения военной формы". Другим указом Зеленский назначил экс-главкома ВСУ послом Украины в Великобритании.
Если об отставке бывшего главкома было известно давно, то смещение командующего Сил специальных операций стало внезапным. Примечательно, Минобороны ни разу не показало лицо Липанчука.
Как пишут украинские СМИ, он - выходец из Главного управления разведки, а в ноябре 2023 года занял пост главы ССО после скандального увольнения с этой должности генерал-майора Виктора Хоренко.
Новым командующим ССО назначили Александра Трепака - Героя Украины, бригадного генерала, участвовавшего в боях за Донецкий аэропорт.
Зеленский Ермак Залужный - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
5 февраля, 03:30
"Сейчас начнутся торги": эксперт Рожин о том, кто заменит Залужного и как США вертят кадрами на УкраинеПри определенных обстоятельствах власти США готовы убрать Залужного. Но это будет решение Вашингтона, а не Зеленского. Увольнение главкома даст возможность США и Зеленскому решить имиджевые вопросы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonel Cassad Борис Рожин
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйСилы специальных операцийВооруженные силы УкраиныМинобороныСВОувольнение
 
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