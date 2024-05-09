Иначе эта гангрена останется потомкам: Ищенко ответил, как России нужно закончить СВО - 09.05.2024 Украина.ру
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Иначе эта гангрена останется потомкам: Ищенко ответил, как России нужно закончить СВО
Иначе эта гангрена останется потомкам: Ищенко ответил, как России нужно закончить СВО - 09.05.2024 Украина.ру
Иначе эта гангрена останется потомкам: Ищенко ответил, как России нужно закончить СВО
Теоретически возможны разные варианты окончания СВО, включая сохранение Украины как дружественного России государства. Однако на практике это невозможно, "потому что есть конкретные люди, есть их конкретные интересы, конкретные взгляды"
2024-05-09T07:15
2024-05-09T07:15
новости
ростислав ищенко
украина
украина.ру
миа "россия сегодня"
сво
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.Он добавил, что если это не удастся сделать в ближайшее время, "эта задача останется нашим потомкам", и эту запущенную проблему им решить станет уже значительно сложнее.Ищенко допустил, что в конце концов из остатков Украины может быть сформировано более-менее адекватное государство, однако в любом случае, подчеркнул он, это потребует большого количества жертв."Поэтому теоретически для всех было бы лучше, если бы Украину ликвидировали, и процесс вышел бы в восстановление российской государственности в ее естественных границах", - резюмировал Ищенко.ИНТЕРВЬЮ РОСТИСЛАВ ИЩЕНКО: В 2014 году Запад устроил "Гляйвиц" на Украине, но Россия поступила мудроРанее в интервью изданию Украина.ру политолог, член высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Максим Бардин отметил, что за все время СВО Запад так и не смог реализовать свой проект "анти-Россия", а значит Вашингтон кинет в военную топку уже не украинцев, а европейцев."Не можете оказать ВСУ существенное содействие (а ведь весь западный мир ждал, когда именно Конгресс США примет решение о выделении финансирования Украине, потому что ЕС такими масштабными средствами не располагает), не можете мобилизовать украинцев в Польше, Литве, Германии и Италии? Не можете выполнить прямое указание? Значит, воюйте с русскими сами", - сказал эксперт, резюмировав, что США стоят на пороге революционного шага, который дорого обойдется европейцам.Воюйте с русскими сами: политолог о том, почему США рискнут бросить на Россию Литву и РумыниюС этим согласился и Ростислав Ищенко. Он отметил, что США хотели бы спровоцировать войну между Европой и Россией уже в этом году, но понимают, что потенциальные участники проекта еще не готовы. А пока главный заводила этой программы - Польша - набирается военных сил, США готовят первый шаг - провокацию от Прибалтики.По мнению Ищенко, она может спровоцировать Москву блокадой Калининграда. В этом случае, считает эксперт, России придется освобождать регион сухопутным способом, так как в Балтийском море господствует флот НАТО.Тем временем, отметил Ищенко, Польша закупает оружие и боеприпасы, пытается увеличить численность армии, заманивает на свою территорию немецкие войска и силы НАТО, а также размышляет над введением воинской повинности внутри своей страны, потому что рядовые поляки не горят желанием лезть в окопы добровольно.Ищенко назвал условие, при котором США расхотят воевать с РоссиейИщенко: Литва, Латвия и Эстония исчезнут вслед за Украиной
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новости, ростислав ищенко, украина, украина.ру, миа "россия сегодня", сво
Новости, Ростислав Ищенко, Украина, Украина.ру, МИА "Россия сегодня", СВО

Иначе эта гангрена останется потомкам: Ищенко ответил, как России нужно закончить СВО

07:15 09.05.2024
 
© РИА Новости . Иван Родионов / Перейти в фотобанкОсвобожденные Народной милицией ДНР территории
Освобожденные Народной милицией ДНР территории - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости . Иван Родионов
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Теоретически возможны разные варианты окончания СВО, включая сохранение Украины как дружественного России государства. Однако на практике это невозможно, "потому что есть конкретные люди, есть их конкретные интересы, конкретные взгляды"
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
"Сохранение любой Украины будет гангреной для России. Единственным смыслом ее существования будет уничтожение России, неважно, насколько мощной будет эта Украина, или вообще немощной. Задачи СВО будут полностью выполнены, если Украина будет уничтожена", - заявил Ищенко.
Он добавил, что если это не удастся сделать в ближайшее время, "эта задача останется нашим потомкам", и эту запущенную проблему им решить станет уже значительно сложнее.
Ищенко допустил, что в конце концов из остатков Украины может быть сформировано более-менее адекватное государство, однако в любом случае, подчеркнул он, это потребует большого количества жертв.
"Поэтому теоретически для всех было бы лучше, если бы Украину ликвидировали, и процесс вышел бы в восстановление российской государственности в ее естественных границах", - резюмировал Ищенко.
ИНТЕРВЬЮ РОСТИСЛАВ ИЩЕНКО: В 2014 году Запад устроил "Гляйвиц" на Украине, но Россия поступила мудро
Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, член высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Максим Бардин отметил, что за все время СВО Запад так и не смог реализовать свой проект "анти-Россия", а значит Вашингтон кинет в военную топку уже не украинцев, а европейцев.
"Не можете оказать ВСУ существенное содействие (а ведь весь западный мир ждал, когда именно Конгресс США примет решение о выделении финансирования Украине, потому что ЕС такими масштабными средствами не располагает), не можете мобилизовать украинцев в Польше, Литве, Германии и Италии? Не можете выполнить прямое указание? Значит, воюйте с русскими сами", - сказал эксперт, резюмировав, что США стоят на пороге революционного шага, который дорого обойдется европейцам.
Воюйте с русскими сами: политолог о том, почему США рискнут бросить на Россию Литву и Румынию
С этим согласился и Ростислав Ищенко. Он отметил, что США хотели бы спровоцировать войну между Европой и Россией уже в этом году, но понимают, что потенциальные участники проекта еще не готовы. А пока главный заводила этой программы - Польша - набирается военных сил, США готовят первый шаг - провокацию от Прибалтики.
По мнению Ищенко, она может спровоцировать Москву блокадой Калининграда. В этом случае, считает эксперт, России придется освобождать регион сухопутным способом, так как в Балтийском море господствует флот НАТО.
Тем временем, отметил Ищенко, Польша закупает оружие и боеприпасы, пытается увеличить численность армии, заманивает на свою территорию немецкие войска и силы НАТО, а также размышляет над введением воинской повинности внутри своей страны, потому что рядовые поляки не горят желанием лезть в окопы добровольно.
"Если в этом году Россия свернет Украине шею, и США не успеют затолкать в войну Прибалтику, то прямой войны с восточной Европой удастся избежать", - резюмировал Ищенко.
Ищенко назвал условие, при котором США расхотят воевать с Россией
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Вчера, 10:59
"Убрать человека, ведущего Украину в пропасть". Царев рассказал, кто мог готовить покушение на ЗеленскогоГотовить покушение на президента Украины Владимира Зеленского могли патриоты Украины. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царёв в своем телеграм-канале
 
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