https://ukraina.ru/20240502/1054827291.html

Воюйте с русскими сами: политолог о том, почему США рискнут бросить на Россию Литву и Румынию

Воюйте с русскими сами: политолог о том, почему США рискнут бросить на Россию Литву и Румынию - 02.05.2024 Украина.ру

Воюйте с русскими сами: политолог о том, почему США рискнут бросить на Россию Литву и Румынию

Спецоперация продолжается уже два года. И за это время Запад все-таки не смог добиться тех целей, ради которых из Украины ускоренными темпами формировали "анти-Россию". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин

2024-05-02T06:24

2024-05-02T06:24

2024-05-02T06:24

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США совсем не против, если боевые действия выйдут за границы Украины. Вашингтон даже отчасти заинтересован, чтобы шальные ракеты, артиллерийские снаряды, беспилотники начали бы залетать в Литву, Румынию, Польшу и Белоруссию. США могут призвать пограничные страны проводить мобилизации и направлять свои войска на Украину.Поэтому ситуация очень серьезная.Прибалтийские страны, Польша и Румыния могут стать по воле США участниками глобальный игры — по дальнейшей эскалации конфликта. США отделяет от Европы целый океан, поэтому они мало чем рискуют.На европейцев давят, они стараются уклониться. Бойцы нужны прямо сейчас, а не после того, как местные парламенты примут соответствующие законы.Как Вашингтону заставить европейцев воевать с Россией? Правильно — расширить зону боевых действий.Поэтому, у Вашингтона есть соблазн рискнуть. Сделать революционный шаг, чтобы как-то расшатать ситуацию, добавить ей некоторые импульсы. Ведь объективно, время сейчас работает не на Запад.Полную версию Максим Бардин: Пока Россия выманивает ВСУ из Харькова, США готовят шальную пулю для Литвы и Белоруссии читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240430/1054819950.html

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новости, сша, литва, украина, вооруженные силы украины, ес, россия, война