https://ukraina.ru/20240502/1054827291.html
Воюйте с русскими сами: политолог о том, почему США рискнут бросить на Россию Литву и Румынию
Воюйте с русскими сами: политолог о том, почему США рискнут бросить на Россию Литву и Румынию - 02.05.2024 Украина.ру
Воюйте с русскими сами: политолог о том, почему США рискнут бросить на Россию Литву и Румынию
Спецоперация продолжается уже два года. И за это время Запад все-таки не смог добиться тех целей, ради которых из Украины ускоренными темпами формировали "анти-Россию". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин
2024-05-02T06:24
2024-05-02T06:24
2024-05-02T06:24
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США совсем не против, если боевые действия выйдут за границы Украины. Вашингтон даже отчасти заинтересован, чтобы шальные ракеты, артиллерийские снаряды, беспилотники начали бы залетать в Литву, Румынию, Польшу и Белоруссию. США могут призвать пограничные страны проводить мобилизации и направлять свои войска на Украину.Поэтому ситуация очень серьезная.Прибалтийские страны, Польша и Румыния могут стать по воле США участниками глобальный игры — по дальнейшей эскалации конфликта. США отделяет от Европы целый океан, поэтому они мало чем рискуют.На европейцев давят, они стараются уклониться. Бойцы нужны прямо сейчас, а не после того, как местные парламенты примут соответствующие законы.Как Вашингтону заставить европейцев воевать с Россией? Правильно — расширить зону боевых действий.Поэтому, у Вашингтона есть соблазн рискнуть. Сделать революционный шаг, чтобы как-то расшатать ситуацию, добавить ей некоторые импульсы. Ведь объективно, время сейчас работает не на Запад.Полную версию Максим Бардин: Пока Россия выманивает ВСУ из Харькова, США готовят шальную пулю для Литвы и Белоруссии читайте на сайте Украина.ру.
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новости, сша, литва, украина, вооруженные силы украины, ес, россия, война
Новости, США, Литва, Украина, Вооруженные силы Украины, ЕС, Россия, война
Воюйте с русскими сами: политолог о том, почему США рискнут бросить на Россию Литву и Румынию
Спецоперация продолжается уже два года. И за это время Запад все-таки не смог добиться тех целей, ради которых из Украины ускоренными темпами формировали "анти-Россию". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин
США совсем не против, если боевые действия выйдут за границы Украины. Вашингтон даже отчасти заинтересован, чтобы шальные ракеты, артиллерийские снаряды, беспилотники начали бы залетать в Литву, Румынию, Польшу и Белоруссию. США могут призвать пограничные страны проводить мобилизации и направлять свои войска на Украину.
Поэтому ситуация очень серьезная.
Прибалтийские страны, Польша и Румыния могут стать по воле США участниками глобальный игры — по дальнейшей эскалации конфликта. США отделяет от Европы целый океан, поэтому они мало чем рискуют.
На европейцев давят, они стараются уклониться. Бойцы нужны прямо сейчас, а не после того, как местные парламенты примут соответствующие законы.
Как Вашингтону заставить европейцев воевать с Россией? Правильно — расширить зону боевых действий.
"Не можете оказать ВСУ существенное содействие (а ведь весь западный мир ждал, когда именно Конгресс США примет решение о выделении финансирования Украине, потому что ЕС такими масштабными средствами не располагает), не можете мобилизовать украинцев в Польше, Литве, Германии и Италии? Не можете выполнить прямое указание? Значит, воюйте с русскими сами", - считает эксперт.
Поэтому, у Вашингтона есть соблазн рискнуть. Сделать революционный шаг, чтобы как-то расшатать ситуацию, добавить ей некоторые импульсы. Ведь объективно, время сейчас работает не на Запад.