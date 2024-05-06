https://ukraina.ru/20240506/1054852479.html

Ищенко: Литва, Латвия и Эстония исчезнут вслед за Украиной

Ищенко: Литва, Латвия и Эстония исчезнут вслед за Украиной - 06.05.2024 Украина.ру

Ищенко: Литва, Латвия и Эстония исчезнут вслед за Украиной

Поражение Украины станет личным фиаско прибалтийских элит, именно поэтому они готовы не только до последнего поддерживать Киев, но даже пойти на военную провокацию против России, которая станет стартом масштабного противостояния Европы с Москвой

2024-05-06T03:50

2024-05-06T03:50

2024-05-06T03:50

новости

ростислав ищенко

литва

латвия

эстония

украина

украина.ру

миа "россия сегодня"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103420/50/1034205003_0:56:2048:1208_1920x0_80_0_0_e34eb85456b274976f42573e82ac43f7.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.Однако, уточнил он, это произойдет нескоро, потому что Запад будет поддерживать прибалтов в войне с Россией. Кроме того, прибалтийские элиты будут работать правительством в изгнании по примеру Михаила Саакашвили на Украине и Светланы Тихановской в Литве.Между тем, констатировал Ищенко, очевидно, что США пытаются провести Украину по самому худшему варианту, когда от страны останется безлюдная выжженная территория без людей."А если это получится с Украиной, почему бы потом то же самое не проделать с Прибалтикой? А если же Украину и Прибалтику не удастся провести по этому катастрофическому сценарию, Запад скажет: "Подумаешь, русские захватили какую-то Украину и Прибалтику. Ну и что? Когда-то это вообще Российская Империя была"", - сказал эксперт.Если в этом году Россия свернет Украине шею, и США не успеют затолкать в войну Прибалтику, то прямой войны с восточной Европой удастся избежать, резюмировал Ищенко.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, член высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Максим Бардин отметил, что за все время СВО Запад так и не смог реализовать свой проект "анти-Россия", а значит Вашингтон кинет в военную топку уже не украинцев, а европейцев."Не можете оказать ВСУ существенное содействие (а ведь весь западный мир ждал, когда именно Конгресс США примет решение о выделении финансирования Украине, потому что ЕС такими масштабными средствами не располагает), не можете мобилизовать украинцев в Польше, Литве, Германии и Италии? Не можете выполнить прямое указание? Значит, воюйте с русскими сами", - сказал эксперт, резюмировав, что США стоят на пороге революционного шага, который дорого обойдется европейцам.Накануне немецкая газета Süddeutsche Zeitung написала, что Российские войска прорвали украинскую оборону в Донбассе, и это уже настолько очевидно, что "дыра" в карте поражений ВСУ видна невооруженным глазом.Авторы материала также заявили, что Москва воспользуется моментом до того, как военная помощь из США поступит на Украину.Невооруженным глазом: немцы увидели прорыв ВС РФ на картеЗамначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов отметил, что военная помощь Запада не изменит положение дел на фронте.Также он отметил, что российские военные ежедневно продвигаются в зоне СВО, освобождая "достаточно серьезные участки", и к концу мая - началу июня добьются ощутимого результата в зоне специальной военной операции.ВСУ посыпались: Алаудинов назвал сроки ощутимого результата в зоне СВОИНТЕРВЬЮ РОСТИСЛАВ ИЩЕНКО: Если ВСУ не свернут шею до конца года, России придется протиснуться через "Фермопилы"

https://ukraina.ru/20240502/1054827291.html

https://ukraina.ru/20240501/1054833420.html

литва

латвия

эстония

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ростислав ищенко, литва, латвия, эстония, украина, украина.ру, миа "россия сегодня"