Ищенко: Литва, Латвия и Эстония исчезнут вслед за Украиной
Поражение Украины станет личным фиаско прибалтийских элит, именно поэтому они готовы не только до последнего поддерживать Киев, но даже пойти на военную провокацию против России, которая станет стартом масштабного противостояния Европы с Москвой
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
"Прибалтийские элиты понимают, что проигрыш Украины станет их личным проигрышем. Если западноевропейские элиты после поражения Украины потеряют власть только в перспективе, то прибалтийские элиты потеряют власть сразу. Учитывая, что они натворили во внутренней политике, им придется или бежать из страны, или садиться в тюрьму. Война с Россией может послужить для них выходом из этой ситуации. Да, Литва, Латвия и Эстония исчезнут вслед за Украиной", - сказал Ищенко.
Однако, уточнил он, это произойдет нескоро, потому что Запад будет поддерживать прибалтов в войне с Россией. Кроме того, прибалтийские элиты будут работать правительством в изгнании по примеру Михаила Саакашвили на Украине и Светланы Тихановской в Литве.
Между тем, констатировал Ищенко, очевидно, что США пытаются провести Украину по самому худшему варианту, когда от страны останется безлюдная выжженная территория без людей.
"А если это получится с Украиной, почему бы потом то же самое не проделать с Прибалтикой? А если же Украину и Прибалтику не удастся провести по этому катастрофическому сценарию, Запад скажет: "Подумаешь, русские захватили какую-то Украину и Прибалтику. Ну и что? Когда-то это вообще Российская Империя была"", - сказал эксперт.
Если в этом году Россия свернет Украине шею, и США не успеют затолкать в войну Прибалтику, то прямой войны с восточной Европой удастся избежать, резюмировал Ищенко.
Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, член высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Максим Бардин отметил, что за все время СВО Запад так и не смог реализовать свой проект "анти-Россия", а значит Вашингтон кинет в военную топку уже не украинцев, а европейцев.
"Не можете оказать ВСУ существенное содействие (а ведь весь западный мир ждал, когда именно Конгресс США примет решение о выделении финансирования Украине, потому что ЕС такими масштабными средствами не располагает), не можете мобилизовать украинцев в Польше, Литве, Германии и Италии? Не можете выполнить прямое указание? Значит, воюйте с русскими сами", - сказал эксперт, резюмировав, что США стоят на пороге революционного шага, который дорого обойдется европейцам.
2 мая, 06:24Воюйте с русскими сами: политолог о том, почему США рискнут бросить на Россию Литву и РумыниюСпецоперация продолжается уже два года. И за это время Запад все-таки не смог добиться тех целей, ради которых из Украины ускоренными темпами формировали "анти-Россию". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин
Накануне немецкая газета Süddeutsche Zeitung написала, что Российские войска прорвали украинскую оборону в Донбассе, и это уже настолько очевидно, что "дыра" в карте поражений ВСУ видна невооруженным глазом.
Авторы материала также заявили, что Москва воспользуется моментом до того, как военная помощь из США поступит на Украину.
Замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов отметил, что военная помощь Запада не изменит положение дел на фронте.
Также он отметил, что российские военные ежедневно продвигаются в зоне СВО, освобождая "достаточно серьезные участки", и к концу мая - началу июня добьются ощутимого результата в зоне специальной военной операции.
1 мая, 15:31"ВС РФ подошли к ключевому участку обороны": что происходит на фронте Российские войска нанесли удар по штабу оперативного командования ВСУ "Юг", а также поразили живую силу и военную технику противника в 112 районах. Совокупное число суточных потерь ВСУ составило почти тысячу военных. Об этом 1 мая сообщило Минобороны России