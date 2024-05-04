https://ukraina.ru/20240504/1054852121.html

Ищенко назвал условие, при котором США расхотят воевать с Россией

Ищенко назвал условие, при котором США расхотят воевать с Россией - 04.05.2024 Украина.ру

Ищенко назвал условие, при котором США расхотят воевать с Россией

При каких условиях Польше и Прибалтике будет бессмысленно воевать с Россией? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-05-04T06:50

2024-05-04T06:50

2024-05-04T06:50

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украина.ру

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Однако, отметил Ищенко, президенту США Джо Байдену и его окружению, а также прибалтийским элитам выгодно военное противостояние с Россией. Поэтому, уверен эксперт, коллективный Запад приложит все усилия к тому, чтобы спровоцировать Москву. И лучший вариант в этом случае - блокада Калининграда, которую России придется прорывать по суше, потому что в Балтийском море господствует флот НАТО.Также эксперт отметил, что прибалтийские элиты понимают: проигрыш Украины станет их личным фиаско. Ведь в этом случае западноевропейские элиты не просто потеряют власть, но и будут вынуждены бежать из своих стран, а "Литва, Латвия и Эстония исчезнут вслед за Украиной"."Так что прибалтийские элиты действуют в той же парадигме, что и Зеленский. Ему понятно, что, даже если он загонит на фронт всех украинцев, то Россия войну выиграет. Но выиграть войну можно по-разному. Можно выиграть войну, получив страну, где можно относительно быстро восстановить экономику. А можно получить выжженную землю с разрушенной инфраструктурой и без людей. Ты будешь очень долго думать, что с ней делать и как тебе жить дальше", - резюмировал Ищенко.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, член высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Максим Бардин отметил, что за все время СВО Запад так и не смог реализовать свой проект "анти-Россия", а значит Вашингтон кинет в военную топку уже не украинцев, а европейцев."Не можете оказать ВСУ существенное содействие (а ведь весь западный мир ждал, когда именно Конгресс США примет решение о выделении финансирования Украине, потому что ЕС такими масштабными средствами не располагает), не можете мобилизовать украинцев в Польше, Литве, Германии и Италии? Не можете выполнить прямое указание? Значит, воюйте с русскими сами", - сказал эксперт, резюмировав, что США стоят на пороге революционного шага, который дорого обойдется европейцам.Накануне немецкая газета Süddeutsche Zeitung написала, что Российские войска прорвали украинскую оборону в Донбассе, и это уже настолько очевидно, что "дыра" в карте поражений ВСУ видна невооруженным глазом.Авторы материала также заявили, что Москва воспользуется моментом до того, как военная помощь из США поступит на Украину.Невооруженным глазом: немцы увидели прорыв ВС РФ на картеЗамначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов отметил, что военная помощь Запада не изменит положение дел на фронте.Также он отметил, что российские военные ежедневно продвигаются в зоне СВО, освобождая "достаточно серьезные участки", и к концу мая - началу июня добьются ощутимого результата в зоне специальной военной операции.ВСУ посыпались: Алаудинов назвал сроки ощутимого результата в зоне СВОИНТЕРВЬЮ РОСТИСЛАВ ИЩЕНКО: Если ВСУ не свернут шею до конца года, России придется протиснуться через "Фермопилы"

https://ukraina.ru/20240502/1054827291.html

https://ukraina.ru/20240501/1054833420.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ростислав ищенко, условие, сша, война, россия, украина, джо байден, апти алаудинов, украина.ру, миа "россия сегодня"