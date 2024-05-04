Ищенко назвал условие, при котором США расхотят воевать с Россией - 04.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240504/1054852121.html
Ищенко назвал условие, при котором США расхотят воевать с Россией
Ищенко назвал условие, при котором США расхотят воевать с Россией - 04.05.2024 Украина.ру
Ищенко назвал условие, при котором США расхотят воевать с Россией
При каких условиях Польше и Прибалтике будет бессмысленно воевать с Россией? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-05-04T06:50
2024-05-04T06:50
новости
ростислав ищенко
условие
сша
война
россия
украина
джо байден
апти алаудинов
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/10/1018631032_0:271:3057:1991_1920x0_80_0_0_19e445ee24a3562ef29caa6bea204c06.jpg
Однако, отметил Ищенко, президенту США Джо Байдену и его окружению, а также прибалтийским элитам выгодно военное противостояние с Россией. Поэтому, уверен эксперт, коллективный Запад приложит все усилия к тому, чтобы спровоцировать Москву. И лучший вариант в этом случае - блокада Калининграда, которую России придется прорывать по суше, потому что в Балтийском море господствует флот НАТО.Также эксперт отметил, что прибалтийские элиты понимают: проигрыш Украины станет их личным фиаско. Ведь в этом случае западноевропейские элиты не просто потеряют власть, но и будут вынуждены бежать из своих стран, а "Литва, Латвия и Эстония исчезнут вслед за Украиной"."Так что прибалтийские элиты действуют в той же парадигме, что и Зеленский. Ему понятно, что, даже если он загонит на фронт всех украинцев, то Россия войну выиграет. Но выиграть войну можно по-разному. Можно выиграть войну, получив страну, где можно относительно быстро восстановить экономику. А можно получить выжженную землю с разрушенной инфраструктурой и без людей. Ты будешь очень долго думать, что с ней делать и как тебе жить дальше", - резюмировал Ищенко.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, член высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Максим Бардин отметил, что за все время СВО Запад так и не смог реализовать свой проект "анти-Россия", а значит Вашингтон кинет в военную топку уже не украинцев, а европейцев."Не можете оказать ВСУ существенное содействие (а ведь весь западный мир ждал, когда именно Конгресс США примет решение о выделении финансирования Украине, потому что ЕС такими масштабными средствами не располагает), не можете мобилизовать украинцев в Польше, Литве, Германии и Италии? Не можете выполнить прямое указание? Значит, воюйте с русскими сами", - сказал эксперт, резюмировав, что США стоят на пороге революционного шага, который дорого обойдется европейцам.Накануне немецкая газета Süddeutsche Zeitung написала, что Российские войска прорвали украинскую оборону в Донбассе, и это уже настолько очевидно, что "дыра" в карте поражений ВСУ видна невооруженным глазом.Авторы материала также заявили, что Москва воспользуется моментом до того, как военная помощь из США поступит на Украину.Невооруженным глазом: немцы увидели прорыв ВС РФ на картеЗамначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов отметил, что военная помощь Запада не изменит положение дел на фронте.Также он отметил, что российские военные ежедневно продвигаются в зоне СВО, освобождая "достаточно серьезные участки", и к концу мая - началу июня добьются ощутимого результата в зоне специальной военной операции.ВСУ посыпались: Алаудинов назвал сроки ощутимого результата в зоне СВОИНТЕРВЬЮ РОСТИСЛАВ ИЩЕНКО: Если ВСУ не свернут шею до конца года, России придется протиснуться через "Фермопилы"
https://ukraina.ru/20240502/1054827291.html
https://ukraina.ru/20240501/1054833420.html
сша
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/10/1018631032_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_afc81fea424fa0d24233f70365c437b9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, ростислав ищенко, условие, сша, война, россия, украина, джо байден, апти алаудинов, украина.ру, миа "россия сегодня"
Новости, Ростислав Ищенко, условие, США, война, Россия, Украина, Джо Байден, Апти Алаудинов, Украина.ру, МИА "Россия сегодня"

Ищенко назвал условие, при котором США расхотят воевать с Россией

06:50 04.05.2024
 
© РИА Новости . Александр Натрускин / Перейти в фотобанк"Круглый стол" в формате видеомоста Москва - Симферополь
Круглый стол в формате видеомоста Москва - Симферополь - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости . Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Читать в
При каких условиях Польше и Прибалтике будет бессмысленно воевать с Россией? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"Если в этом году Россия свернет Украине шею, а США не сумеют затолкать в войну Прибалтику, то при условии проигрыша Байдена на президентских выборах и переориентации Трампа на Китай как на основного противника, прямой войны с восточной Европой удастся избежать. Да, напряженность на российской границе будет сохраняться. Но боевые действия вестись не будут", - сказал эксперт.
Однако, отметил Ищенко, президенту США Джо Байдену и его окружению, а также прибалтийским элитам выгодно военное противостояние с Россией. Поэтому, уверен эксперт, коллективный Запад приложит все усилия к тому, чтобы спровоцировать Москву. И лучший вариант в этом случае - блокада Калининграда, которую России придется прорывать по суше, потому что в Балтийском море господствует флот НАТО.
Также эксперт отметил, что прибалтийские элиты понимают: проигрыш Украины станет их личным фиаско. Ведь в этом случае западноевропейские элиты не просто потеряют власть, но и будут вынуждены бежать из своих стран, а "Литва, Латвия и Эстония исчезнут вслед за Украиной".
"Так что прибалтийские элиты действуют в той же парадигме, что и Зеленский. Ему понятно, что, даже если он загонит на фронт всех украинцев, то Россия войну выиграет. Но выиграть войну можно по-разному. Можно выиграть войну, получив страну, где можно относительно быстро восстановить экономику. А можно получить выжженную землю с разрушенной инфраструктурой и без людей. Ты будешь очень долго думать, что с ней делать и как тебе жить дальше", - резюмировал Ищенко.
Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, член высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Максим Бардин отметил, что за все время СВО Запад так и не смог реализовать свой проект "анти-Россия", а значит Вашингтон кинет в военную топку уже не украинцев, а европейцев.
"Не можете оказать ВСУ существенное содействие (а ведь весь западный мир ждал, когда именно Конгресс США примет решение о выделении финансирования Украине, потому что ЕС такими масштабными средствами не располагает), не можете мобилизовать украинцев в Польше, Литве, Германии и Италии? Не можете выполнить прямое указание? Значит, воюйте с русскими сами", - сказал эксперт, резюмировав, что США стоят на пороге революционного шага, который дорого обойдется европейцам.
В Польше размещен батальон НАТО - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
2 мая, 06:24
Воюйте с русскими сами: политолог о том, почему США рискнут бросить на Россию Литву и РумыниюСпецоперация продолжается уже два года. И за это время Запад все-таки не смог добиться тех целей, ради которых из Украины ускоренными темпами формировали "анти-Россию". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин
Накануне немецкая газета Süddeutsche Zeitung написала, что Российские войска прорвали украинскую оборону в Донбассе, и это уже настолько очевидно, что "дыра" в карте поражений ВСУ видна невооруженным глазом.
Авторы материала также заявили, что Москва воспользуется моментом до того, как военная помощь из США поступит на Украину.
Невооруженным глазом: немцы увидели прорыв ВС РФ на карте
Замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов отметил, что военная помощь Запада не изменит положение дел на фронте.
Также он отметил, что российские военные ежедневно продвигаются в зоне СВО, освобождая "достаточно серьезные участки", и к концу мая - началу июня добьются ощутимого результата в зоне специальной военной операции.
ВСУ посыпались: Алаудинов назвал сроки ощутимого результата в зоне СВО
1 мая, 15:31
"ВС РФ подошли к ключевому участку обороны": что происходит на фронте Российские войска нанесли удар по штабу оперативного командования ВСУ "Юг", а также поразили живую силу и военную технику противника в 112 районах. Совокупное число суточных потерь ВСУ составило почти тысячу военных. Об этом 1 мая сообщило Минобороны России
ИНТЕРВЬЮ РОСТИСЛАВ ИЩЕНКО: Если ВСУ не свернут шею до конца года, России придется протиснуться через "Фермопилы"
 
НовостиРостислав ИщенкоусловиеСШАвойнаРоссияУкраинаДжо БайденАпти АлаудиновУкраина.руМИА "Россия сегодня"
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:13"Воевать никто не хочет, пусть Зеленский воюет сам". Украинские эксперты потрясены деградацией общества
07:30Спецоперация на минувшей неделе. Российская армия наступает, у противника большие проблемы
07:12Спасение от него еще не придумано: ветеран Афганистана ответил, может ли РФ применить на Украине "Слона"
07:06Донецкий фронт. ВСУ, отступая на запад, бросают на поле боя натовскую технику
07:01Три громкие фамилии: Скориков ответил, кто может занять место Умерова
06:50Ищенко назвал условие, при котором США расхотят воевать с Россией
06:41Кто сидел “под юбкой” Конгресса США. Выдрин о том, как Киев получил американские деньги
06:29Западу придётся отказаться от пропаганды ЛГБТ*, политолог объяснил почему
06:19Украинская авиация летает "жидко": полковник Баранец подсчитал, сколько самолетов намолотили ВКС РФ
06:11“Таких технологичных войн не бывало”: эксперт назвал ключевой фактор победы России над киевским режимом
06:00"Медиакиллер": Скориков ответил, чего хочет Ермак от Умерова, и почему в этой истории "всплывает" Малюк*
05:50Одна надежда на ФАБ-3000: Баранец о том, как ВС РФ "постучатся в двери" ВСУ в Славянске и Краматорске
05:39Афганцы понимают судьбоносный характер СВО и желают России победы — ветеран
05:30“Мы звонили родным и прощались”: пророссийский активист о трагедии в Доме профсоюзов и разговоре с СБУ
05:19"Мы готовимся к теплому приему": полковник Баранец о том, что будет, если F-16 начнут удирать в Польшу
05:10"Они оставят выжженную землю и стариков": эксперт о том, что тестирует Запад на СВО
04:59"Хаммерами вывозили технику": участковый из Авдеевки о том, что происходило в городе в начале войны
04:51Ищенко: США хотят спровоцировать войну между Россией и Европой уже в этом году, но есть нюанс
04:40Даже не увидит: ветеран Афганистана рассказал, чем грозят России летающие танки F-16
04:30"Только 10 могут быть смертниками": Баранец рассказал, почему американцы считают "тупыми" пилотов ВСУ
Лента новостейМолния