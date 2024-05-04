Ищенко назвал условие, при котором США расхотят воевать с Россией
© РИА Новости . Александр Натрускин / Перейти в фотобанк"Круглый стол" в формате видеомоста Москва - Симферополь
При каких условиях Польше и Прибалтике будет бессмысленно воевать с Россией? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"Если в этом году Россия свернет Украине шею, а США не сумеют затолкать в войну Прибалтику, то при условии проигрыша Байдена на президентских выборах и переориентации Трампа на Китай как на основного противника, прямой войны с восточной Европой удастся избежать. Да, напряженность на российской границе будет сохраняться. Но боевые действия вестись не будут", - сказал эксперт.
Однако, отметил Ищенко, президенту США Джо Байдену и его окружению, а также прибалтийским элитам выгодно военное противостояние с Россией. Поэтому, уверен эксперт, коллективный Запад приложит все усилия к тому, чтобы спровоцировать Москву. И лучший вариант в этом случае - блокада Калининграда, которую России придется прорывать по суше, потому что в Балтийском море господствует флот НАТО.
Также эксперт отметил, что прибалтийские элиты понимают: проигрыш Украины станет их личным фиаско. Ведь в этом случае западноевропейские элиты не просто потеряют власть, но и будут вынуждены бежать из своих стран, а "Литва, Латвия и Эстония исчезнут вслед за Украиной".
"Так что прибалтийские элиты действуют в той же парадигме, что и Зеленский. Ему понятно, что, даже если он загонит на фронт всех украинцев, то Россия войну выиграет. Но выиграть войну можно по-разному. Можно выиграть войну, получив страну, где можно относительно быстро восстановить экономику. А можно получить выжженную землю с разрушенной инфраструктурой и без людей. Ты будешь очень долго думать, что с ней делать и как тебе жить дальше", - резюмировал Ищенко.
Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, член высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Максим Бардин отметил, что за все время СВО Запад так и не смог реализовать свой проект "анти-Россия", а значит Вашингтон кинет в военную топку уже не украинцев, а европейцев.
"Не можете оказать ВСУ существенное содействие (а ведь весь западный мир ждал, когда именно Конгресс США примет решение о выделении финансирования Украине, потому что ЕС такими масштабными средствами не располагает), не можете мобилизовать украинцев в Польше, Литве, Германии и Италии? Не можете выполнить прямое указание? Значит, воюйте с русскими сами", - сказал эксперт, резюмировав, что США стоят на пороге революционного шага, который дорого обойдется европейцам.
2 мая, 06:24Воюйте с русскими сами: политолог о том, почему США рискнут бросить на Россию Литву и РумыниюСпецоперация продолжается уже два года. И за это время Запад все-таки не смог добиться тех целей, ради которых из Украины ускоренными темпами формировали "анти-Россию". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин
Накануне немецкая газета Süddeutsche Zeitung написала, что Российские войска прорвали украинскую оборону в Донбассе, и это уже настолько очевидно, что "дыра" в карте поражений ВСУ видна невооруженным глазом.
Авторы материала также заявили, что Москва воспользуется моментом до того, как военная помощь из США поступит на Украину.
Замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов отметил, что военная помощь Запада не изменит положение дел на фронте.
Также он отметил, что российские военные ежедневно продвигаются в зоне СВО, освобождая "достаточно серьезные участки", и к концу мая - началу июня добьются ощутимого результата в зоне специальной военной операции.
1 мая, 15:31"ВС РФ подошли к ключевому участку обороны": что происходит на фронте Российские войска нанесли удар по штабу оперативного командования ВСУ "Юг", а также поразили живую силу и военную технику противника в 112 районах. Совокупное число суточных потерь ВСУ составило почти тысячу военных. Об этом 1 мая сообщило Минобороны России