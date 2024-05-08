https://ukraina.ru/20240508/1054961218.html

Просроченный глава незалежной. Кто и зачем будет "продлевать" Зеленского

Просроченный глава незалежной. Кто и зачем будет "продлевать" Зеленского - 08.05.2024 Украина.ру

Просроченный глава незалежной. Кто и зачем будет "продлевать" Зеленского

В РФ во вторник 7 мая состоялась инаугурация президента, избранного на выборах 18 марта. На Украине же тем временем истекает срок каденции Владимира Зеленского. Служба внешней разведки России на днях сообщила, что его легитимность после 20 мая полностью утрачивается.

2024-05-08T03:37

2024-05-08T03:37

2024-05-08T03:41

украина

россия

великобритания

владимир зеленский

петр порошенко

леонид кучма

служба внешней разведки

верховная рада

цик

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/05/1054329232_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_f1df6a6ef6a7117d0270162e603ed929.jpg

При этом американцы и европейцы хотели бы, чтобы Зеленский пока оставался на своем посту, поскольку на него завязаны схемы финансирования войны, отмечает СВР.Сам Зеленский, может быть, и хотел бы уйти на покой и почивать на какой-нибудь вилле в Великобритании, где находят себе приют многие из свергнутых диктаторов, но пока его никто туда не отпустит. В этом, можно сказать, проявляется "незалежность" Украины.Поскольку продление правления не зависит от благосклонности украинцев, Зеленский с готовностью принимает непопулярные законы, начиная от усиления мобилизации до поражения в правах украинцев заграницей.Зеленскому, вероятно, давно подыскивают замену, но пока все известные кандидаты не обладают таким талантом пускать слезу и выманивать миллиарды у различных фондов, институтов и государств. Ни глава его офиса Андрей Ермак, ни бывший главком Валерий Залужный, ни пятый президент Петр Порошенко не подходят и для давления на страны Глобального юга, которых Лондон и Вашингтон пытаются вернуть в подчинение.Офис президента Украины утверждает, что действующий президент продолжает исполнять свои обязанности до вступления в должность нового президента. Однако Зеленский каждые три месяца продлевает военное положение, откладывая выборы. Украинские и западные СМИ говорят то о новом контрнаступлении в 2025 году, то о подготовке к войне новых поколений украинцев, из чего можно сделать вывод об отказе от выборов в ближайшие годы.Председатель ЦИК Украины Олег Диденко в интервью от 4 мая говорил, что закон о военном положении запрещает проведение выборов в период военного положения. Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в прошлом году отмечал, что Конституция Украины не запрещает проведение выборов во время действия военного положения.Для разъяснения нужно было бы получить решение Конституционного Суда, но пока такого официального запроса от парламента или президента в КСУ не поступало.Экс-депутат Григорий Омельченко, который в 1994-1996 годах заседал в Конституционной комиссии, говорит, что в конституции специально не была заложена норма о продлении полномочий президента. Тогда это было сделано на фоне противостоянии Леонида Кучмы и парламента."Члены комиссии тогда отметили, что если закрепить положение, что в случае окончания срока полномочий президента во время действия военного или чрезвычайного положения его полномочия автоматически продолжаются до вступления на пост новоизбранного президента после окончания военного или чрезвычайного положения, то Кучма может стать вечным президентом", - вспоминает Омельченко. Сейчас же, по его словам, Зеленский пытается узурпировать власть.Политтехнолог Виталий Бала считает, что вопрос вакуума легитимности остро стоит внутри Украины, где ведутся разговоры об окончании президентской каденции Зеленского 20.05.2024. Он указывает, что всё зависит от социального признания. В частности, что после 20 мая, легитимность Зеленского как президента будет связана с уровнем доверия к нему граждан страны. Но на данный момент этот показатель неуклонно падает. И одним фактов падения доверия к нему является проблема с законом про мобилизацию."Рейтинг доверия к власти... доверие сокращается, сокращается и сокращается фактически каждый месяц. По последним опубликованным данным уровень доверия к органам власти: Кабмин 12%, Верховная Рада 15%, говорить о какой-то легитимности этих институтов власти не совсем корректно", - отмечает Бала.По его словам, чем ниже легитимность в этом отношении, т.е. в социальном одобрении действий властей, тем больше власть будет опираться на силовое принуждение.Сейчас действительно сложно на Украине найти категорию людей, которая обеспечила бы Зеленскому социальное признание. Таковыми не являются украинские военные, недовольные заменой главнокомандующего и неумелым руководством. Таковыми не являются их родственники, недовольные отсутствием перспективы демобилизации. Таковыми не являются сторонники канонической православной церкви, но и немногочисленные сторонники раскольнической ПЦУ тоже не особо его жалуют, так как среди них чаще можно встретить адептов Порошенко. Для радикальных националистов Зеленский всегда был чужим, хотя и удобным прикрытием. С так называемыми соросятами Зеленский поссорился еще год назад. Украинцы заграницей его тоже не любят после введенных ограничений на консульские услуги.По сути, единственной группой, которая будет удерживать Зеленского, являются чиновники его администраций, участвующие в коррупционных схемах.Экс-нардеп Тарас Черновол утверждает, что Зеленский нарушает конституцию страны, но делал это уже не раз, на что на Западе закрывали глаза. "Больше 5 лет в одном сроке быть не может. Нет сложения двух сроков, 10 лет. Если ты превышаешь этот срок в 5 лет в одном сроке - ты в этом случае уже являешься нарушителем Конституции, все, это уже антиконституционно", - говорит Черновол.Вместе с тем легитимность любой политической власти определяется ее способностью эту самую власть удержать. Поэтому сейчас Зеленский с помощью СБУ активно зачищает не только руководство силовиков, но и блогеров, посмевших усомниться в его легитимности. Даже если ему придется удерживаться исключительно на британских штыках или с помощью западных ЧВК, на Украине нет политической силы, которая смогла бы бросить ему вызов. Заставить Зеленского уйти могут либо западные союзники, найдя ему более эффективную замену, либо ВС РФ.О том, как офицеры охраны президента Украины решили его арестовать и убить, можно прочитать в статье Взять Зеленского в заложники, а потом убить: на Украине "раскрыли" заговор полковников.

https://ukraina.ru/20240507/1054956083.html

украина

россия

великобритания

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

украина, россия, великобритания, владимир зеленский, петр порошенко, леонид кучма, служба внешней разведки , верховная рада, цик, эксклюзив