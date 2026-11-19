https://ukraina.ru/20261119/vsu-vnov-atakovali-krymskiy-most-dvizhenie-vremenno-perekryto--aksnov-1084590447.html
ВСУ вновь атаковали Крымский мост, движение временно перекрыто — Аксёнов
ВСУ вновь атаковали Крымский мост, движение временно перекрыто — Аксёнов - 19.11.2026 Украина.ру
ВСУ вновь атаковали Крымский мост, движение временно перекрыто — Аксёнов
Крымский мост подвергся новой атаке ВСУ, движение перекрыто. Об этом глава Крыма Сергей Аксёнов в ночь на 19 ноября сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-11-19T02:06
2026-11-19T02:06
2026-11-19T02:06
украина.ру
крым
крымский мост
сергей аксенов
сво
пво
спецоперация
удары по россии
атака украины сегодня
бпла
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Ранее в регионе была объявлена ракетная опасность и тревога по БПЛА."В результате очередной атаки на Крымский мост движение временно перекрыто. Все ответственные службы находятся на рабочих местах. Проводится оценка причинённого ущерба. Дополнительная информация будет доведена по мере поступления", — написал Аксёнов в 1:35 мск. Он также обратился с просьбой доверять только официальным источникам информации и не распространять непроверенные сведения.Утром 17 ноября Минтранс сообщил о временном закрытии Крымского моста из-за повреждения конструкции в результате ударов ВСУ в ночь на 16 и 17 ноября. К вечеру железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 2:00 мск - в публикации Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, крым, крымский мост, сергей аксенов, сво, пво, спецоперация, удары по россии, атака украины сегодня, бпла, бпла сегодня, атака бпла, обстрелы россии сегодня, обстрелы, ракеты, ракетный удар, всу, вооруженные силы украины, россия, минтранс
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ВСУ вновь атаковали Крымский мост, движение временно перекрыто — Аксёнов
Крымский мост подвергся новой атаке ВСУ, движение перекрыто. Об этом глава Крыма Сергей Аксёнов в ночь на 19 ноября сообщил в канале на платформе "Макс"