https://ukraina.ru/20261119/vsu-vnov-atakovali-krymskiy-most-dvizhenie-vremenno-perekryto--aksnov-1084590447.html

ВСУ вновь атаковали Крымский мост, движение временно перекрыто — Аксёнов

ВСУ вновь атаковали Крымский мост, движение временно перекрыто — Аксёнов - 19.11.2026 Украина.ру

ВСУ вновь атаковали Крымский мост, движение временно перекрыто — Аксёнов

Крымский мост подвергся новой атаке ВСУ, движение перекрыто. Об этом глава Крыма Сергей Аксёнов в ночь на 19 ноября сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-11-19T02:06

2026-11-19T02:06

2026-11-19T02:06

украина.ру

крым

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Ранее в регионе была объявлена ракетная опасность и тревога по БПЛА."В результате очередной атаки на Крымский мост движение временно перекрыто. Все ответственные службы находятся на рабочих местах. Проводится оценка причинённого ущерба. Дополнительная информация будет доведена по мере поступления", — написал Аксёнов в 1:35 мск. Он также обратился с просьбой доверять только официальным источникам информации и не распространять непроверенные сведения.Утром 17 ноября Минтранс сообщил о временном закрытии Крымского моста из-за повреждения конструкции в результате ударов ВСУ в ночь на 16 и 17 ноября. К вечеру железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 2:00 мск - в публикации Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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