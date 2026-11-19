https://ukraina.ru/20261119/v-finlyandii-startuyut-ucheniya-vvs-s-uchastiem-ssha-i-drugikh-stran-1084591089.html

В Финляндии стартуют учения ВВС с участием США и других стран

В Финляндии стартуют учения ВВС с участием США и других стран - 19.11.2026 Украина.ру

В Финляндии стартуют учения ВВС с участием США и других стран

В Финляндии 19 ноября начинаются многонациональные учения военно-воздушных сил (ВВС), в которых будет задействовано около 4,1 тысячи военнослужащих и более 40 единиц авиатехники. Об этом сообщили ВВС республики

2026-11-19T03:43

2026-11-19T03:43

2026-11-19T03:45

украина.ру

новости

финляндия

ввс

f/a-18

rafale

сша

великобритания

британия

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/13/1084591230_0:0:1437:809_1920x0_80_0_0_df1ece553c74dc8df664a0c70b7a454b.jpg

Учения под названием Protective Fence 26 пройдут до 27 ноября и станут крупнейшими для финских ВВС в этом году. К ним присоединятся боевые и вспомогательные подразделения из США, Великобритании, Нидерландов, Франции и Швеции.В манёврах будут задействованы 20 финских истребителей F/A-18 Hornet, учебные реактивные самолеты Hawk, транспортная авиация и самолеты связи, шведские истребители JAS 39 Gripen, французские Rafale, а также нидерландские F-35A Lightning II. Своих специалистов в Финляндию направят США и Великобритания.Полёты в рамках учений будут выполняться в воздушном пространстве в районе Рованиеми, Каяани, Куопио, Ювяскюля, Тампере и Вааса, а также над Ботническим заливом.Напомним, посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявлял, что Финляндия значительно нарастила тренировочную активность своих вооружённых сил, а также увеличила масштаб учений, проводимых в непосредственной близости от границы с Россией.Ранее сообщалось, что Хельсинки официально присоединились к французской инициативе по ядерному сдерживанию. Подробнее об этом - в публикации Финляндия потянулась под французский "ядерный зонтик": Стубб начал переговоры с Парижем.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261026/evrotyl-ot-finlyandii-do-polshi-stroyat-set-bunkerov-i-putey-evakuatsii-1084067615.html

финляндия

сша

великобритания

британия

франция

швеция

нидерланды

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, финляндия, ввс, f/a-18, rafale, сша, великобритания, британия, франция, швеция, нидерланды, нато, учения, военные учения, истребитель, русофобия, александр стубб