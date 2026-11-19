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В Финляндии стартуют учения ВВС с участием США и других стран
В Финляндии стартуют учения ВВС с участием США и других стран - 19.11.2026 Украина.ру
В Финляндии стартуют учения ВВС с участием США и других стран
В Финляндии 19 ноября начинаются многонациональные учения военно-воздушных сил (ВВС), в которых будет задействовано около 4,1 тысячи военнослужащих и более 40 единиц авиатехники. Об этом сообщили ВВС республики
2026-11-19T03:43
2026-11-19T03:43
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Учения под названием Protective Fence 26 пройдут до 27 ноября и станут крупнейшими для финских ВВС в этом году. К ним присоединятся боевые и вспомогательные подразделения из США, Великобритании, Нидерландов, Франции и Швеции.В манёврах будут задействованы 20 финских истребителей F/A-18 Hornet, учебные реактивные самолеты Hawk, транспортная авиация и самолеты связи, шведские истребители JAS 39 Gripen, французские Rafale, а также нидерландские F-35A Lightning II. Своих специалистов в Финляндию направят США и Великобритания.Полёты в рамках учений будут выполняться в воздушном пространстве в районе Рованиеми, Каяани, Куопио, Ювяскюля, Тампере и Вааса, а также над Ботническим заливом.Напомним, посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявлял, что Финляндия значительно нарастила тренировочную активность своих вооружённых сил, а также увеличила масштаб учений, проводимых в непосредственной близости от границы с Россией.Ранее сообщалось, что Хельсинки официально присоединились к французской инициативе по ядерному сдерживанию. Подробнее об этом - в публикации Финляндия потянулась под французский "ядерный зонтик": Стубб начал переговоры с Парижем.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, финляндия, ввс, f/a-18, rafale, сша, великобритания, британия, франция, швеция, нидерланды, нато, учения, военные учения, истребитель, русофобия, александр стубб
Украина.ру, Новости, Финляндия, ВВС, F/A-18, Rafale, США, Великобритания, Британия, Франция, Швеция, Нидерланды, НАТО, Учения, военные учения, истребитель, Русофобия, Александр Стубб
В Финляндии стартуют учения ВВС с участием США и других стран
03:43 19.11.2026 (обновлено: 03:45 19.11.2026)
В Финляндии 19 ноября начинаются многонациональные учения военно-воздушных сил (ВВС), в которых будет задействовано около 4,1 тысячи военнослужащих и более 40 единиц авиатехники. Об этом сообщили ВВС республики
Учения под названием Protective Fence 26 пройдут до 27 ноября и станут крупнейшими для финских ВВС в этом году. К ним присоединятся боевые и вспомогательные подразделения из США, Великобритании, Нидерландов, Франции и Швеции.
В манёврах будут задействованы 20 финских истребителей F/A-18 Hornet, учебные реактивные самолеты Hawk, транспортная авиация и самолеты связи, шведские истребители JAS 39 Gripen, французские Rafale, а также нидерландские F-35A Lightning II. Своих специалистов в Финляндию направят США и Великобритания.
Полёты в рамках учений будут выполняться в воздушном пространстве в районе Рованиеми, Каяани, Куопио, Ювяскюля, Тампере и Вааса, а также над Ботническим заливом.
Напомним, посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявлял, что Финляндия значительно нарастила тренировочную активность своих вооружённых сил, а также увеличила масштаб учений, проводимых в непосредственной близости от границы с Россией.
Ранее сообщалось, что Хельсинки официально присоединились к французской инициативе по ядерному сдерживанию. Подробнее об этом - в публикации Финляндия потянулась под французский "ядерный зонтик": Стубб начал переговоры с Парижем. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.