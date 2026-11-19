https://ukraina.ru/20261119/a-nas-za-chto-italiya-poprosila-kiev-razyasnit-deystviya-mirotvortsa-1084589821.html
А нас за что? Италия попросила Киев разъяснить действия "Миротворца"*
А нас за что? Италия попросила Киев разъяснить действия "Миротворца"* - 19.11.2026 Украина.ру
А нас за что? Италия попросила Киев разъяснить действия "Миротворца"*
Глава итальянского МИД Антонио Таяни поручил послу в Киеве обратиться к украинским властям с просьбой разъяснить, на каком основании в базу сайта "Миротворец"* были включены депутаты Европарламента (ЕП) из "Движения пяти звёзд"
2026-11-19T01:10
2026-11-19T01:10
2026-11-19T02:18
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Об этом вечером 18 ноября сообщила пресс-служба ведомства."Таяни поручил послу Италии в Киеве Карло Формозе обратиться к украинским властям с просьбой разъяснить включение депутатов Европарламента от "Движения пяти звёзд" в список "антиукраинцев", — говорится в заявлени.В начале ноября стало известно, что киевские нацисты внесли в базу "Миротворца"* сначала одного депутата от этой оппозиционной политической силы.17 ноября её депутаты обратились к председателю ЕП Роберте Метсоле с требованием принять меры против сайта, который распространяет "ненависть и дезинформацию". После чего в перечень попали ещё семь парламентариев.В качестве повода указывается закрепление движением в своей новой программе отказа от дальнейших поставок оружия Украине. Кроме того, эта оппозиционная итальянская партия призывает к политическому урегулированию конфликта с Россией."Министр иностранных дел внимательно следит за этим вопросом, касающимся итальянских политических представителей, избранных в Европейский парламент, и подчёркивает, что свобода выражения мнений и уважение политического плюрализма являются основополагающими принципами демократии, которые всегда должны быть защищены", — подчёркивается в заявлении МИД.Напомним, в базу "Миротворца"* попали многие известные итальянцы, включая бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони. С 2018 года в ней фигурирует и лидер входящей в правящую коалицию партии "Лига" Маттео Сальвини. В действующем правительстве он занимает пост вице-премьера и министра транспорта и по инфраструктурам.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Признан экстремистским и запрещён в РФ
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украина.ру, новости, италия, мид, европарламент, киев, украина, миротворец, сильвио берлускони, ес, санкции, антироссийские санкции, русофобия, недружественные страны, украинский неонацизм, сальвини, международные отношения, международная политика, мир без границ, экстремизм
Украина.ру, Новости, Италия, МИД, Европарламент, Киев, Украина, Миротворец, Сильвио Берлускони, ЕС, санкции, антироссийские санкции, Русофобия, недружественные страны, украинский неонацизм, Сальвини, международные отношения, Международная политика, Мир без границ, экстремизм
А нас за что? Италия попросила Киев разъяснить действия "Миротворца"*
01:10 19.11.2026 (обновлено: 02:18 19.11.2026)
Глава итальянского МИД Антонио Таяни поручил послу в Киеве обратиться к украинским властям с просьбой разъяснить, на каком основании в базу сайта "Миротворец"* были включены депутаты Европарламента (ЕП) из "Движения пяти звёзд"
Об этом вечером 18 ноября сообщила пресс-служба ведомства.
"Таяни поручил послу Италии в Киеве Карло Формозе обратиться к украинским властям с просьбой разъяснить включение депутатов Европарламента от "Движения пяти звёзд" в список "антиукраинцев", — говорится в заявлени.
В начале ноября стало известно, что киевские нацисты внесли в базу "Миротворца"* сначала одного депутата от этой оппозиционной политической силы.
17 ноября её депутаты обратились к председателю ЕП Роберте Метсоле с требованием принять меры против сайта, который распространяет "ненависть и дезинформацию". После чего в перечень попали ещё семь парламентариев.
В качестве повода указывается закрепление движением в своей новой программе отказа от дальнейших поставок оружия Украине. Кроме того, эта оппозиционная итальянская партия призывает к политическому урегулированию конфликта с Россией.
"Министр иностранных дел внимательно следит за этим вопросом, касающимся итальянских политических представителей, избранных в Европейский парламент, и подчёркивает, что свобода выражения мнений и уважение политического плюрализма являются основополагающими принципами демократии, которые всегда должны быть защищены", — подчёркивается в заявлении МИД.
Напомним, в базу "Миротворца"* попали многие известные итальянцы, включая бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони. С 2018 года в ней фигурирует и лидер входящей в правящую коалицию партии "Лига" Маттео Сальвини. В действующем правительстве он занимает пост вице-премьера и министра транспорта и по инфраструктурам.
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* Признан экстремистским и запрещён в РФ