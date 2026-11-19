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А нас за что? Италия попросила Киев разъяснить действия "Миротворца"*

А нас за что? Италия попросила Киев разъяснить действия "Миротворца"* - 19.11.2026 Украина.ру

А нас за что? Италия попросила Киев разъяснить действия "Миротворца"*

Глава итальянского МИД Антонио Таяни поручил послу в Киеве обратиться к украинским властям с просьбой разъяснить, на каком основании в базу сайта "Миротворец"* были включены депутаты Европарламента (ЕП) из "Движения пяти звёзд"

2026-11-19T01:10

2026-11-19T01:10

2026-11-19T02:18

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Об этом вечером 18 ноября сообщила пресс-служба ведомства."Таяни поручил послу Италии в Киеве Карло Формозе обратиться к украинским властям с просьбой разъяснить включение депутатов Европарламента от "Движения пяти звёзд" в список "антиукраинцев", — говорится в заявлени.В начале ноября стало известно, что киевские нацисты внесли в базу "Миротворца"* сначала одного депутата от этой оппозиционной политической силы.17 ноября её депутаты обратились к председателю ЕП Роберте Метсоле с требованием принять меры против сайта, который распространяет "ненависть и дезинформацию". После чего в перечень попали ещё семь парламентариев.В качестве повода указывается закрепление движением в своей новой программе отказа от дальнейших поставок оружия Украине. Кроме того, эта оппозиционная итальянская партия призывает к политическому урегулированию конфликта с Россией."Министр иностранных дел внимательно следит за этим вопросом, касающимся итальянских политических представителей, избранных в Европейский парламент, и подчёркивает, что свобода выражения мнений и уважение политического плюрализма являются основополагающими принципами демократии, которые всегда должны быть защищены", — подчёркивается в заявлении МИД.Напомним, в базу "Миротворца"* попали многие известные итальянцы, включая бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони. С 2018 года в ней фигурирует и лидер входящей в правящую коалицию партии "Лига" Маттео Сальвини. В действующем правительстве он занимает пост вице-премьера и министра транспорта и по инфраструктурам.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Признан экстремистским и запрещён в РФ

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